«Мы с Салахом целыми днями говорим ван Дейку: «Чего уставился, придурок?» Сводим его с ума». Мак Аллистер о фразе Месси

Теги Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Вирджил ван Дейк Мохамед Салах Интер Майами Алексис Мак Аллистер ахахаха Футбол

Алексис Мак Аллистер рассказал, как шутит на Вирджилом ван Дейком из-за Лео Месси .

«Мы с Салахом целыми днями говорим ван Дейку: «Anda Pa Alla Bobo» («Чего уставился, придурок?» – Sports.ru). Сводим его с ума. И делаем это между собой тоже», – сказал полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины в программе Can Pass.

Напомним, после матча 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов (2:2, 4:3 по пен.) Месси во время интервью сказал Вауту Вегорсту: «Чего уставился, придурок? Иди отсюда».

Мак Аллистер выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины.

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60 комментариев
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🤣🤣🤣
+84
-9
+75
Ответ falkao2013
Юзер JENNINGS попытался в душнилу,не получилось, отхватил немало минусов и удалил свой комментарий. Ну и как потом верить ему, что он не ради плюсов тут?
Понятия не имею кто это такой.
Но Ваше пристальное внимание к состоянию его плюсов - это уже не здоровый эффект.
+91
-17
+74
Юзер JENNINGS попытался в душнилу,не получилось, отхватил немало минусов и удалил свой комментарий. Ну и как потом верить ему, что он не ради плюсов тут?
+77
-20
+57
ахахах, JENNINGS получил минусы и удалил коммент)))
+51
-14
+37
Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
Иди цитируй недавний жест твоей Роналды или вытирание промежности шарфом 👍🏻
+46
-16
+30
Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
Дружеская обстановка, совместные приколы. Чувство юмора.
+28
-4
+24
Если они такое могут себе позволить, и ван Дейк им еще не втащил и нормально к этому относится, то это говорит о реально отличном и здоровом микроклимате, потому что так подкалывать друг друга могут только настоящие друганы
+32
-10
+22
Ответ Вера Алексеевна
Понятия не имею кто это такой. Но Ваше пристальное внимание к состоянию его плюсов - это уже не здоровый эффект.
🤣🤣
Ни на что не намекаю:
Вера Алексеевна создан 9 мая 2023
JENNINGS создан 7 мая 2023

Совпадение?...
Сколько ещё тебя тут есть?
+23
-6
+17
Ответ Виктору Степанову:

Так расследования уже обнародованы. Местные агенты Артёмка и Ромка, каждый с восемьюстами "помощниками" (если вы понимаете, о чём я 😉), уже провели детальный анализ и выяснили, что ФИФА была куплена катарскими шейхами, чтоб те сделали Месси чемпионом мира. В результате чего Аргентине на турнире дали бить 5 пенальти, 7 из которых были липовыми, а Коло-Муани был подкуплен, чтоб на 124 минуте финала при выходе один на один пробить точно в выставленную ногу Мартинеса. Почему катарские шейхи купили ЧМ Месси, а не своему любимцу Мбаппе - источники не сообщают. В ответ на этот вопрос они, увы, начинают скручивать рейтинг такому комментарию своими "помощниками" 🤷🏻‍♂️
+20
-7
+13
Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
Откроем форточку, маргаринами пахнет и душновато.
+16
-3
+13
Ответ TAGAY
был бы разрыв и самый эпичным финал арг-португал.. думаю этот матч бы перебил все рекорды так что ни то и ни в одном спорте не мог бы перебить еще лет 100 уж точно Но португальцы слили середняку.. а жаль
Для этого португальцам пришлось бы Францию обыгрывать, но это что-то из разряда фантастики. Да и спасителя Португалии в таких матчах - Эдера - в их составе уже не было. Не Роналде же со скамейки брать на себя роль лидера, ей-Богу 🤭
+10
-3
+7
Ответ ЫЫыыы
Такая же хрень везде , от школьного класса до денежных мешков, (которые ставят по своему усмотрению президентов и премьеров.) Все друг друга тролят и подъёлывают, и вся эта веселуха скоро приведет к логическому финалу.
К какому такому финалу? Что за бред вообще? Пятница?
+7
0
+7
Ответ Леопардер
Ответ Виктору Степанову: Так расследования уже обнародованы. Местные агенты Артёмка и Ромка, каждый с восемьюстами "помощниками" (если вы понимаете, о чём я 😉), уже провели детальный анализ и выяснили, что ФИФА была куплена катарскими шейхами, чтоб те сделали Месси чемпионом мира. В результате чего Аргентине на турнире дали бить 5 пенальти, 7 из которых были липовыми, а Коло-Муани был подкуплен, чтоб на 124 минуте финала при выходе один на один пробить точно в выставленную ногу Мартинеса. Почему катарские шейхи купили ЧМ Месси, а не своему любимцу Мбаппе - источники не сообщают. В ответ на этот вопрос они, увы, начинают скручивать рейтинг такому комментарию своими "помощниками" 🤷🏻‍♂️
был бы разрыв и самый эпичным финал арг-португал.. думаю этот матч бы перебил все рекорды так что ни то и ни в одном спорте не мог бы перебить еще лет 100 уж точно
Но португальцы слили середняку.. а жаль
+5
0
+5
Сигареты нет
Я беру окурок
Да, я Вася В
Чего уставился придурок?
(с)
+6
-2
+4
Ответ Иван Шуткин
Комментарий скрыт
То чувство,когда фамилия противоречит человеку…
Ты наверное очень одинок,если не понимаешь такие шутки.
У меня есть друг афрорусский.
Он мой настоящий друг.Когда с парнями собераемся,мы садимся на колени в честь БЛМ.и он с диким смехом всегда принимает это
+6
-2
+4
Ответ Виктор Степанов
Комментарий скрыт
Любит: Криштиану Роналду

Понятно:)
+7
-4
+3
Ответ Вера Алексеевна
Понятия не имею кто это такой. Но Ваше пристальное внимание к состоянию его плюсов - это уже не здоровый эффект.
Никакого пристального внимания) Был такой уже пользователь-Король Равенны вроде звался) Люди думают, что за рейтинг здесь им в реальной жизни будут какие-то бонусы) А по поводу здорового или наоборот эффекта,то это к врачу надо обращаться) Но я этим не страдаю
+3
0
+3
Разве в оригинале было не Que mira, bobo?
+3
0
+3
Ответ Леопардер
Для этого португальцам пришлось бы Францию обыгрывать, но это что-то из разряда фантастики. Да и спасителя Португалии в таких матчах - Эдера - в их составе уже не было. Не Роналде же со скамейки брать на себя роль лидера, ей-Богу 🤭
Португальский футболист Деку: «Аргентина выиграла Чемпионат Мира, потому что у них есть Месси. Для нас в Португалии было лучшее поколение хороших игроков, но у нас нет Месси».
TR Sports
🇦🇷 Лео Месси - Король финалов!
Больше всех в истории забил голов в финальных матчах - 35 голов и 44 титула, а Португалец7 - 22 гола и 34 титула.
Без лишних комментариев, кто больший тащер из них, только факты!
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Эта фраза от Лео Месси на ЧМ стала исторической!
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Из этой новости я узнал, что на спортсе есть тэг "ахаха"
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Бедный Ван Дейк! 🤣🤣🤣
Вегорста в МЮ так дразнили, и Вержилу тоже досталось 😂😂
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Лучше бы что-нибудь хорошее вспомнили.
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Ответ dwkzn
Из этой новости я узнал, что на спортсе есть тэг "ахаха"
И в правду
ахаха))
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А когда он садится на скамейку запасных, лупим по нему изо всей силы мячом (как Паредес)
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Очень смешно
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Такой же как и его кумир 👸🏼
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одни интеллектуалы пародируют другого интеллигента)
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А они не боятся, что у ВВД случится нервный срыв, и он накосячит в самый неподходящий момент?
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Ответ Вера Алексеевна
Понятия не имею кто это такой. Но Ваше пристальное внимание к состоянию его плюсов - это уже не здоровый эффект.
выше листни и увидишь его, что тут сложного?
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