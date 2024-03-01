«Мы с Салахом целыми днями говорим ван Дейку: «Чего уставился, придурок?» Сводим его с ума». Мак Аллистер о фразе Месси

Алексис Мак Аллистер рассказал, как шутит на Вирджилом ван Дейком из-за Лео Месси .

«Мы с целыми днями говорим ван Дейку: «Anda Pa Alla Bobo» («Чего уставился, придурок?» – Sports.ru). Сводим его с ума. И делаем это между собой тоже», – сказал полузащитник « » и сборной Аргентины в программе Can Pass.

Напомним, после матча 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов (2:2, 4:3 по пен.) во время интервью сказал Вауту Вегорсту: «Чего уставился, придурок? Иди отсюда».

Мак Аллистер выиграл в составе сборной Аргентины.