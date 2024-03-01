«Мы с Салахом целыми днями говорим ван Дейку: «Чего уставился, придурок?» Сводим его с ума». Мак Аллистер о фразе Месси
Алексис Мак Аллистер рассказал, как шутит на Вирджилом ван Дейком из-за Лео Месси .
«Мы с Салахом целыми днями говорим ван Дейку: «Anda Pa Alla Bobo» («Чего уставился, придурок?» – Sports.ru). Сводим его с ума. И делаем это между собой тоже», – сказал полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины в программе Can Pass.
Напомним, после матча 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов (2:2, 4:3 по пен.) Месси во время интервью сказал Вауту Вегорсту: «Чего уставился, придурок? Иди отсюда».
Мак Аллистер выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины.
Но Ваше пристальное внимание к состоянию его плюсов - это уже не здоровый эффект.
Ни на что не намекаю:
Вера Алексеевна создан 9 мая 2023
JENNINGS создан 7 мая 2023
Совпадение?...
Сколько ещё тебя тут есть?
Так расследования уже обнародованы. Местные агенты Артёмка и Ромка, каждый с восемьюстами "помощниками" (если вы понимаете, о чём я 😉), уже провели детальный анализ и выяснили, что ФИФА была куплена катарскими шейхами, чтоб те сделали Месси чемпионом мира. В результате чего Аргентине на турнире дали бить 5 пенальти, 7 из которых были липовыми, а Коло-Муани был подкуплен, чтоб на 124 минуте финала при выходе один на один пробить точно в выставленную ногу Мартинеса. Почему катарские шейхи купили ЧМ Месси, а не своему любимцу Мбаппе - источники не сообщают. В ответ на этот вопрос они, увы, начинают скручивать рейтинг такому комментарию своими "помощниками" 🤷🏻♂️
Но португальцы слили середняку.. а жаль
Я беру окурок
Да, я Вася В
Чего уставился придурок?
(с)
Ты наверное очень одинок,если не понимаешь такие шутки.
У меня есть друг афрорусский.
Он мой настоящий друг.Когда с парнями собераемся,мы садимся на колени в честь БЛМ.и он с диким смехом всегда принимает это
Понятно:)
TR Sports
🇦🇷 Лео Месси - Король финалов!
Больше всех в истории забил голов в финальных матчах - 35 голов и 44 титула, а Португалец7 - 22 гола и 34 титула.
Без лишних комментариев, кто больший тащер из них, только факты!
Вегорста в МЮ так дразнили, и Вержилу тоже досталось 😂😂
ахаха))