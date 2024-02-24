После приезда Месси число фанатов МЛС выросло на 10%. «Интер Майами» обошел «Гэлакси» по числу болельщиков
Приезд Лионеля Месси повлек рост интереса к североамериканской лиге МЛС.
Аналитическое агентство Sports Poll подсчитало рост количества фанатов МЛС за последний год. По результатам опросов, число американцев, причисляющих себя к болельщикам МЛС, увеличилось как в первой, так и во второй половине 2023 года.
Статистически после чемпионата мира по футболу наблюдается всплеск интереса к футболу. Так было и в начале 2023 года, а подписание Месси обеспечило второй всплеск интереса к североамериканской лиге в конце года. По сравнению с 2022 годом, во второй половине 2023 года число фанатов увеличилось почти на 10 %.
В четвертом квартале 2023 года (октябрь-декабрь) Месси обошел Майкла Джордана (НБА) и Тома Брэди (НФЛ) и стал первым футболистом, выигравшим опрос по поводу самого любимого спортсмена американцев по итогам квартала.
Кроме того, клуб Лионеля «Интер Майами» превзошел «Лос-Анджелес Гэлакси» по числу фанатов в МЛС. Число болельщиков «Интера» увеличилось более чем в 5 раз за 2023 год.
Клуб из Майами также занял 4-е место среди любимых футбольных клубов в США, после «Барселоны», «Реала», и «МЮ». За последнее десятилетие американский клуб оказался ближе всех к «большой тройке».
Месси>Путин
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