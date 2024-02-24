После приезда Месси число фанатов МЛС выросло на 10%. «Интер Майами» обошел «Гэлакси» по числу болельщиков

Приезд Лионеля Месси повлек рост интереса к североамериканской лиге МЛС.

Аналитическое агентство Sports Poll подсчитало рост количества фанатов за последний год. По результатам опросов, число американцев, причисляющих себя к болельщикам МЛС, увеличилось как в первой, так и во второй половине 2023 года.

Статистически после чемпионата мира по футболу наблюдается всплеск интереса к футболу. Так было и в начале 2023 года, а подписание Месси обеспечило второй всплеск интереса к североамериканской лиге в конце года. По сравнению с 2022 годом, во второй половине 2023 года число фанатов увеличилось почти на 10 %.

В четвертом квартале 2023 года (октябрь-декабрь) обошел Майкла Джордана (НБА) и Тома Брэди (НФЛ) и стал первым футболистом, выигравшим опрос по поводу самого любимого спортсмена американцев по итогам квартала.

Кроме того, клуб « » превзошел « » по числу фанатов в МЛС. Число болельщиков «Интера» увеличилось более чем в 5 раз за 2023 год.

Клуб из Майами также занял 4-е место среди любимых футбольных клубов в США, после «Барселоны», « », и « ». За последнее десятилетие американский клуб оказался ближе всех к «большой тройке».