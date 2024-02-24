После приезда Месси число фанатов МЛС выросло на 10%. «Интер Майами» обошел «Гэлакси» по числу болельщиков

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Приезд Лионеля Месси повлек рост интереса к североамериканской лиге МЛС.

Аналитическое агентство Sports Poll подсчитало рост количества фанатов МЛС за последний год. По результатам опросов, число американцев, причисляющих себя к болельщикам МЛС, увеличилось как в первой, так и во второй половине 2023 года.

Статистически после чемпионата мира по футболу наблюдается всплеск интереса к футболу. Так было и в начале 2023 года, а подписание Месси обеспечило второй всплеск интереса к североамериканской лиге в конце года. По сравнению с 2022 годом, во второй половине 2023 года число фанатов увеличилось почти на 10 %.

В четвертом квартале 2023 года (октябрь-декабрь) Месси обошел Майкла Джордана (НБА) и Тома Брэди (НФЛ) и стал первым футболистом, выигравшим опрос по поводу самого любимого спортсмена американцев по итогам квартала.

Кроме того, клуб Лионеля «Интер Майами» превзошел «Лос-Анджелес Гэлакси» по числу фанатов в МЛС. Число болельщиков «Интера» увеличилось более чем в 5 раз за 2023 год.

Клуб из Майами также занял 4-е место среди любимых футбольных клубов в США, после «Барселоны», «Реала», и «МЮ». За последнее десятилетие американский клуб оказался ближе всех к «большой тройке».

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73 комментария
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Ответ Muhammad Juraev
А в СА вообще фанаты есть? И можно ли называть саранчу фанатами?)
Они все в спортсе) роман, гномич,эрнандес, урюк и тд...
+29
-15
+14
Ответ xQcoW
ЗМ господину в студию
Чтобы у вас окончательно 🔥?)))
+22
-13
+9
После приезда в СА Роналду количество верблюдов выросло на 10%
+20
-12
+8
Ответ Scorpio
Уважаемая редакция! Я смотрю только топ 4 Европы, и то нарезками, кроме любимого клуба. Позвольте узнать, как всякое очко типа пустыни и бургер шляпы попадает в главные на моей странице? Я не желаю видеть это у себя в ленте, пусть бедные школьники на этих двух наяривают, я хочу премиум аккаунт, где будет опция по фамилии игрока все новости о нем загнать в игнор
Хорошая попытка Спортс) но нет никому не нужен премиум аккаунт )
+8
-1
+7
Деды рубят бабос в странах третьего футбольного мира, зарабатывают на несколько поколений) Красавцы, что сказать)
+11
-7
+4
Ответ felixdyadya
Думаю за это нужно Золотой Мяч выдать гоату
Это рональду вас учит, так писать?
+7
-5
+2
Ответ Statistical Science
МЛС знали и до Месси Про Саудовскую Лигу-Про узнали благодаря Роналду
Ага, помню как сам кринж смеялся над Хави)
+6
-4
+2
Ответ хавбек+
не 0-6, но тоже ничего
не предсезонный товарняк, но тоже ничего)
+8
-6
+2
Ответ Scorpio
Уважаемая редакция! Я смотрю только топ 4 Европы, и то нарезками, кроме любимого клуба. Позвольте узнать, как всякое очко типа пустыни и бургер шляпы попадает в главные на моей странице? Я не желаю видеть это у себя в ленте, пусть бедные школьники на этих двух наяривают, я хочу премиум аккаунт, где будет опция по фамилии игрока все новости о нем загнать в игнор
Не будет делать, тогда не будет смысла столько желтушных новостей писать
+3
-1
+2
Ответ Геннадий Тимченко
Обвёл лежащего травмированного соперника - великий чемпион👏👏👏
А потом убил и съел . Такие ведь новости были ?
+2
-1
+1
Ответ xQcoW
ЗМ господину в студию
Обвёл лежащего травмированного соперника - великий чемпион👏👏👏
+10
-9
+1
Ответ Заяцволк
Пфф, 10%, курам на смех. У президента РФ в 1999 году рейтинг был 4%: https://vk.com/wall-164239893_344548 А после прихода Путина рейтинг президента РФ поднялся до 80%, вот это называется рост, как вам такое ? Путин > Месси
я конечно верю, но приводить в качестве доказательства ссылку на ВК - это что то с чем то🤣🤣🤣
+1
0
+1
Ответ Кирилл Набухов
А сколько золотых мячей у Путина? Месси>Путин
А сколько у Месси золотых дворцов ? Путин>Месси
+1
0
+1
Ответ muslim95
После приезда в СА Роналду количество верблюдов выросло на 10%
Скорее надои верблюжьего молока повысились.
+5
-4
+1
Ответ Заяцволк
Пфф, 10%, курам на смех. У президента РФ в 1999 году рейтинг был 4%: https://vk.com/wall-164239893_344548 А после прихода Путина рейтинг президента РФ поднялся до 80%, вот это называется рост, как вам такое ? Путин > Месси
А сколько золотых мячей у Путина?
Месси>Путин
+1
0
+1
Ответ Человек1991
Парадокс у тебя) насчет клубнички 100% прав, а вот насчёт величайшего Месси в корне не прав ) и такие парадоксы у почти всех людей в мире ) в чём то правы в чём то нет ) но есть единицы индивидуумы, которые правы всегда и во всём )
Ты для начала узнай значение слова "парадокс", мессибойка)))
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Ответ VERBLYUD
не предсезонный товарняк, но тоже ничего)
по товарищески? типа любя нахлобучили что ли?
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0
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Ответ Eden Hazard
я конечно верю, но приводить в качестве доказательства ссылку на ВК - это что то с чем то🤣🤣🤣
А, ну уж простите, лень что-то ещё искать, бгг ) Ну примерно наверное правда )
0
0
0
МЛС знали и до Месси

Про Саудовскую Лигу-Про узнали благодаря Роналду
+18
-18
0
Ответ It’s my life
Скорее надои верблюжьего молока повысились.
Одно другому не мешает
0
0
0
Ответ Леопардер
Деды рубят бабос в странах третьего футбольного мира, зарабатывают на несколько поколений) Красавцы, что сказать)
Наблюдается массовая миграция глоров которые с детства за Маями)
+2
-2
0
Ответ Геннадий Тимченко
Ну адекватному болельщику не видно - насколько я слежу за футболом непосредственно на поле никому справки не выдают... У пешего с Суаресом была справка, на основании которой они посчитали правильным не выходить на поле в Китае - дай на неё ссылку (кем она выдана и прочее)☝️
Ок
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Ответ barcelona_football_club
Там же видно что он симулирует. Смотри повтор того момента
Ну адекватному болельщику не видно - насколько я слежу за футболом непосредственно на поле никому справки не выдают... У пешего с Суаресом была справка, на основании которой они посчитали правильным не выходить на поле в Китае - дай на неё ссылку (кем она выдана и прочее)☝️
0
0
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Ответ Геннадий Тимченко
А пешеведы не считают лежащего игрока соперника травмированным пока тот не предъявит пешему справку❓🤔 без справки симулянт❓🧐
Там же видно что он симулирует. Смотри повтор того момента
0
0
0
Ответ barcelona_football_club
Я про лежащего соперника
А пешеведы не считают лежащего игрока соперника травмированным пока тот не предъявит пешему справку❓🤔 без справки симулянт❓🧐
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Ответ Геннадий Тимченко
Месси симулировал дриблинг❓🤔
Я про лежащего соперника
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Ответ Nike of FW
Нет, я всего лишь интересуюсь какой врач диагностировал травму ? Есть медицинское заключение?
У вас есть медицинское заключение❓🤔от психиатра❓
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Ответ Геннадий Тимченко
Обвёл лежащего травмированного соперника - великий чемпион👏👏👏
Симулирующий
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну этого☝️ в трансляции не показали🤣
А соперник прям получил травму ? Это хоть показали ?
+1
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Глоры и фанаты , это разные вещи
+8
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