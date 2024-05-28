Де Рон подтвердил, что не сыграет на Евро из-за травмы: «Не помню недели, где было бы столько взлетов и падений. Буду смотреть игры команды и своих друзей как болельщик. Вперед, Голландия!»

Теги Аталанта сборная Нидерландов по футболу серия А Италия травмы Мартен де Рон соцсети Евро-2024 Футбол

Мартен де Рон объявил, что не сыграет на Евро.

Полузащитник «Аталанты» получил травму в финале Кубка Италии против «Ювентуса» (0:1).

Точный срок восстановления нидерландца пока не разглашается, но сам де Рон подтвердил, что не успеет восстановиться к началу Евро.

«Не могу вспомнить, чтобы в моей карьере или в моей жизни была неделя, в которой было бы столько взлетов и падений. Проиграли Кубок Италии, не смог сыграть в финале, выиграли Лигу Европы. В этом эйфорическом состоянии я много времени провел с медицинским персоналом, но оказалось, что я не смогу играть на Евро.

Я переживу это, буду смотреть игры команды и своих друзей как болельщик, но сейчас это очень трудный день. Вперед, Голландия, вперед!» – написал де Рон.

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