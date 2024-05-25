Иньяки Уильямс 2 года играл с осколком стекла в ноге. Его нашли после жалоб игрока на проблемы со стопой

Теги Атлетик Эрнесто Вальверде Ла Лига травмы происшествия Иньяки Уильямс Футбол

Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс 2 года играл с осколком стекла в ноге.

Несколько последних месяцев 29-летнего игрока беспокоили проблемы со стопой.

Два года назад Уильямс наступил на разбитое стекло. Врачи оказали ему помощь, и вскоре он восстановился от повреждения.

«После финала [Кубка Испании] мы провели сканирование и обнаружили, что у него в ступне все еще есть стекло. Когда ему накладывали швы в первый раз, кусочек стекла остался там.

К тому же это не маленький кусочек, около 2 см. Он находился рядом с костью или сухожилием.

По правде говоря, я и доктор смеялись, потому что не могли в это поверить», – сказал главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде.

Уильямс провел 251 матч Ла Лиги подряд, что является рекордом чемпионатов Испании. Серия прервалась в этом году.

Фото: инстаграм Иньяки Уильямса

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24 комментария
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Мне кажется если прострелить Иньяки затылок, то он отыграет 37 из 38 матчей сезона, один пропустит из-за головной боли.
+118
-3
+115
Ответ Фарид Харисов
Мне кажется если прострелить Иньяки затылок, то он отыграет 37 из 38 матчей сезона, один пропустит из-за головной боли.
Если Пуйоль умрёт , то пропустит максимум 2 недели (с).
+52
-2
+50
Да, нехреновый такой кусочек :)

Суперский медик доставал изначально из него стекло и накладывал швы :)))
+27
-1
+26
Если у него при такой проблеме такая офигенная статистика, то что же он будет показывать став здоровым? Или по закону подлости сдуется?)
+8
-1
+7
Канисарес: а че, так можно было?
+4
0
+4
очереди на рентген
+3
0
+3
Машина какая то.
+3
0
+3
Зато теперь я знаю, что российская медицина не отстает от испанской)
+4
-1
+3
Ответ Дмитрий Крутенко
Зато теперь я знаю, что российская медицина не отстает от испанской)
где-то ближе к 90-м на НТВ в криминальной хронике было . бухали , поругались и что-то не поделили . один схватил нож и воткнул другому в лоб между глаз и обломил лезвие . тот на утро проспался , пошел на работу , но что-то голова разболелась . пошел к врачу - те за голову схватились . пару миллиметров туда-сюда и был бы покойник . а так достали лезвие и может быть этот чувак до сих пор жив .
+3
0
+3
Ответ ЕгориЙ
Если у него при такой проблеме такая офигенная статистика, то что же он будет показывать став здоровым? Или по закону подлости сдуется?)
Посмотрел, у него статистика с осколком в ноге лучше чем без. Может боль от него заставляла быстрее бегать и быть злее на поле :)
+5
-2
+3
Как?! Я бы с занозой испытывал дикий дискомфорт и осознал что что-то не так, а тут с таким огроменным куском стекла два года отбегал, ещё и на проф уровне играя в футбол, да и неплохо отбегал😄
+1
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+1
Ответ Павел Гребнев
В общем слабо верится. Тем более кусок стекла не мог бы статично находится в ступне, ещё и при таких адских нагрузках на нее. Происходили бы дальнейшие повреждения и боль была бы невыносимой.
Хотя на фото нога перебинтована. Может какой-то уникальный случай, один на миллион, где все факторы сошлись.
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Ответ Павел Гребнев
Как?! Я бы с занозой испытывал дикий дискомфорт и осознал что что-то не так, а тут с таким огроменным куском стекла два года отбегал, ещё и на проф уровне играя в футбол, да и неплохо отбегал😄
В общем слабо верится. Тем более кусок стекла не мог бы статично находится в ступне, ещё и при таких адских нагрузках на нее. Происходили бы дальнейшие повреждения и боль была бы невыносимой.
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Ответ pelod
Канисарес: а че, так можно было?
Мой олдометр зашкалил и сгорел от этого комментария!
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Знаменитая испанская медицина
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Поэтому он так остро играл.
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Жесть конечно насколько бестолковые врачи попались, что умудрились просмотреть такой огромный кусок стекла в стопе.
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для неверующих, повредил ногу куча стёкол было возле ахилла,врачи бездари оставили,через год стёкла сами стали выходить через зашитую рану,пришлось ехать опять только в нормальную больницу где несколько стёкол по доставали,так что всё возможно
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Не верю, будь она там реально, она не просто сидела бы безсимптомно, так еще и вызвало бы гангрену, опухоль и прочие страшные осложнения
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ппц, а как он вообще ходил с таким в ноге? 24/7 на уколах чтоль?
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Раздолбайство какое-то )
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