Иньяки Уильямс 2 года играл с осколком стекла в ноге. Его нашли после жалоб игрока на проблемы со стопой

Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс 2 года играл с осколком стекла в ноге.

Несколько последних месяцев 29-летнего игрока беспокоили проблемы со стопой.

Два года назад Уильямс наступил на разбитое стекло. Врачи оказали ему помощь, и вскоре он восстановился от повреждения.

«После финала [Кубка Испании] мы провели сканирование и обнаружили, что у него в ступне все еще есть стекло. Когда ему накладывали швы в первый раз, кусочек стекла остался там.

К тому же это не маленький кусочек, около 2 см. Он находился рядом с костью или сухожилием.

По правде говоря, я и доктор смеялись, потому что не могли в это поверить», – сказал главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде.

Уильямс провел 251 матч Ла Лиги подряд, что является рекордом чемпионатов Испании. Серия прервалась в этом году.

Фото: инстаграм Иньяки Уильямса