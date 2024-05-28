Винисиус Жуниор: «Анчелотти убедил меня сменить позицию, хоть я и не хотел этого. За один сезон я добился большего прогресса, чем за предыдущие годы»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор рассказал о своем прогрессе под руководством Карло Анчелотти.

«Я всегда изучаю игру центральных и крайних защитников, против которых предстоит играть. Я хочу понять, как они могут попытаться заблокировать меня. Теперь мне нужно следить еще и за действиями вратарей, потому что я исполняю пенальти.

Анчелотти убедил меня сменить позицию, хотя я этого не хотел. Он научил меня играть глубже. За один сезон я добился большего прогресса, чем за все предыдущие годы», – сказал вингер «Реала».

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15 комментариев
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Но Анчелотти же, как многие утверждают, просто старый физрук, который всего лишь не мешает игрокам на поле. Убедил сменить позицию, да это еще помогло прогрессу? Что-то не сходится...
+38
-3
+35
Ответ Aleksey Yashin
Но Анчелотти же, как многие утверждают, просто старый физрук, который всего лишь не мешает игрокам на поле. Убедил сменить позицию, да это еще помогло прогрессу? Что-то не сходится...
Кто такое удтверждает?))
+12
-4
+8
Ответ Aleksey Yashin
Но Анчелотти же, как многие утверждают, просто старый физрук, который всего лишь не мешает игрокам на поле. Убедил сменить позицию, да это еще помогло прогрессу? Что-то не сходится...
Напротив, он сам себе выстраивает такой образ в интервью. Постоянно говорит, что особо ничего не делает и "просто не мешает игрокам". Понятно, что лукавит, снимает напряжение на опыте. Не представляю, кто это воспринимает всерьез, тем более после явных тактических побед, как с Сити. Вообще давненько серьезной критики Анчелотти в комментариях не видел.
+9
-2
+7
Ответ Aleksey Yashin
Но Анчелотти же, как многие утверждают, просто старый физрук, который всего лишь не мешает игрокам на поле. Убедил сменить позицию, да это еще помогло прогрессу? Что-то не сходится...
Я как-то уже шутил
Пеп меняет позицию Аке. Журналисты: "Гений! О таком никто не додумался бы! "
Карло сдвигает Камавингу на фланг. Журналисты: "Это от отсутствия профильного ЛЗ. Заткнул кем попало. "
+7
0
+7
Интересно будет посмотреть когда придёт Мбаппе.
Он же с Винисиусом играют на одной позиции.
Посмотрим как Папа Карло встроит их в свою систему.
+6
-1
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Интересно будет посмотреть когда придёт Мбаппе. Он же с Винисиусом играют на одной позиции. Посмотрим как Папа Карло встроит их в свою систему.
пока все очевидно, вини,мбаппе,родриго. Под ними джуд,вальверде, тчуамени
+5
-1
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Интересно будет посмотреть когда придёт Мбаппе. Он же с Винисиусом играют на одной позиции. Посмотрим как Папа Карло встроит их в свою систему.
Папа сможет
+4
-1
+3
Надо признать, Анчи гений работы с игроками.
+3
-1
+2
Если честно он не так полезен на этой позиции по сравнению со своим флангом.

Матчи с Баварией пример. В первом матче он играл центрально, во втором походу игры сместился влево, где разрывал Киммиха
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0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Интересно будет посмотреть когда придёт Мбаппе. Он же с Винисиусом играют на одной позиции. Посмотрим как Папа Карло встроит их в свою систему.
Родриго изначально тоже ведь левым вингером был - так что 3 игрока на 1й позиции. Но бразильцев Анчелотти уже переучил - переучит и Мбаппе - будет какое-нибудь броуновское движение спереди без чётких позиций ;)
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Ответ heymon95
Кто такое удтверждает?))
Не раз тут видел в комментариях подобное, возможно всё это пишут тролли конечно)
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Ответ Balt39
Я как-то уже шутил Пеп меняет позицию Аке. Журналисты: "Гений! О таком никто не додумался бы! " Карло сдвигает Камавингу на фланг. Журналисты: "Это от отсутствия профильного ЛЗ. Заткнул кем попало. "
Ага - эффект ореола, как он есть.
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Ответ akaAzazello
Родриго изначально тоже ведь левым вингером был - так что 3 игрока на 1й позиции. Но бразильцев Анчелотти уже переучил - переучит и Мбаппе - будет какое-нибудь броуновское движение спереди без чётких позиций ;)
Родриго всё ещё справа играет хуже, чем слева.
Мбаппее умеет на любой позиции в атаке, ничего переучить не надо. Но проблема в том, что Мбаппе лучше играет слева. Ему габаритов и прыжка для центра не хватает, поэтому нет такой эффективности. Тем более в центре ещё и пространства нет.
Он уже неоднократно говорил, что ему не нравится играть в центре, ему неудобно там.
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Ответ S H A R K
Родриго всё ещё справа играет хуже, чем слева. Мбаппее умеет на любой позиции в атаке, ничего переучить не надо. Но проблема в том, что Мбаппе лучше играет слева. Ему габаритов и прыжка для центра не хватает, поэтому нет такой эффективности. Тем более в центре ещё и пространства нет. Он уже неоднократно говорил, что ему не нравится играть в центре, ему неудобно там.
Тчуамени тоже говорил осенью, что в защите сыграет всего 1 раз, потому что ему не нравится(под смех Рюдигера) - но вы сами видели, что из этого вышло ;) Да и Камавинга тоже не раз говорил, что левым защитником быть не хочет. Наверняка они в сборной Килиану рассказали об этих оказиях с Анчелотти ;)

Мне кажется, что переучивать Мбаппе надо больше с психологической точки зрения ) А играть будут без жёстких фиксированных позиций - ведь на левом фланге, куда Мадрид обычно сваливается уже 10+ лет в позиционных атаках - пространства тоже очень мало.

Глянул физические габариты - он со своими 1.78см на 2 выше Вини и на 4 Родриго ;)
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