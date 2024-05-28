Винисиус Жуниор: «Анчелотти убедил меня сменить позицию, хоть я и не хотел этого. За один сезон я добился большего прогресса, чем за предыдущие годы»
Винисиус Жуниор рассказал о своем прогрессе под руководством Карло Анчелотти.
«Я всегда изучаю игру центральных и крайних защитников, против которых предстоит играть. Я хочу понять, как они могут попытаться заблокировать меня. Теперь мне нужно следить еще и за действиями вратарей, потому что я исполняю пенальти.
Анчелотти убедил меня сменить позицию, хотя я этого не хотел. Он научил меня играть глубже. За один сезон я добился большего прогресса, чем за все предыдущие годы», – сказал вингер «Реала».
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Он же с Винисиусом играют на одной позиции.
Посмотрим как Папа Карло встроит их в свою систему.
Матчи с Баварией пример. В первом матче он играл центрально, во втором походу игры сместился влево, где разрывал Киммиха
Мбаппее умеет на любой позиции в атаке, ничего переучить не надо. Но проблема в том, что Мбаппе лучше играет слева. Ему габаритов и прыжка для центра не хватает, поэтому нет такой эффективности. Тем более в центре ещё и пространства нет.
Он уже неоднократно говорил, что ему не нравится играть в центре, ему неудобно там.
Мне кажется, что переучивать Мбаппе надо больше с психологической точки зрения ) А играть будут без жёстких фиксированных позиций - ведь на левом фланге, куда Мадрид обычно сваливается уже 10+ лет в позиционных атаках - пространства тоже очень мало.
Глянул физические габариты - он со своими 1.78см на 2 выше Вини и на 4 Родриго ;)