Винисиус Жуниор: «Анчелотти убедил меня сменить позицию, хоть я и не хотел этого. За один сезон я добился большего прогресса, чем за предыдущие годы»

Винисиус Жуниор рассказал о своем прогрессе под руководством Карло Анчелотти.

«Я всегда изучаю игру центральных и крайних защитников, против которых предстоит играть. Я хочу понять, как они могут попытаться заблокировать меня. Теперь мне нужно следить еще и за действиями вратарей, потому что я исполняю пенальти.

убедил меня сменить позицию, хотя я этого не хотел. Он научил меня играть глубже. За один сезон я добился большего прогресса, чем за все предыдущие годы», – сказал вингер « ».