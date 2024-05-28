«Оздоев очень талантлив и работоспособен. Неудивительно, что он помог ПАОК выиграть чемпионат Греции». Ринат Билялетдинов о хавбеке

Ринат Билялетдинов оценил чемпионство Магомеда Оздоева в Греции в составе ПАОК.

«Магомед всегда был очень талантливым и работоспособным футболистом. Он очень универсален, способен закрыть несколько позиций на поле, одинаково хорош в атакующих и оборонительных действиях.

Всегда отличался спортивной злостью и желанием во что бы то ни стало выполнить установку тренера и принести победу команде. Это качество демонстрировал в «Локомотиве», «Рубине», «Зените» и сборной России. И показывает его в Турции и Греции.

С учетом того, что всегда борется у себя в стране за самые высокие места, неудивительно, что Магомед прижился в команде и помог ей выиграть чемпионат», – сказал экс-тренер «Рубина».