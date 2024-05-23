Оздоев о лиге Греции: «В целом уровень РПЛ выше. Первые 4 команды плюс-минус одинаковые, дальше – пропасть. В России более сбалансированная лига» 

Магомед Оздоев сравнил уровень чемпионатов России и Греции.

«В целом уровень выше, чем у чемпионата Греции – если мы возьмем все команды. Единственное отличие от России: первая четверка в Греции плюс-минус одинакового уровня, тут каждая [команда] может бороться за чемпионство. В России же есть большой гегемон – это «Зенит». Одна команда. В Греции такого нет.

В этом есть определенные плюсы для чемпионата Греции. Но не знаю, как было раньше — это мой первый год в чемпионате Греции. То, что четыре команды сильного уровня, доказывают и результаты на европейской арене. дошел до четвертьфинала Лиги конференций, « » вообще вышел в финал.

Но есть большая пропасть уже дальше: вот четверка команд, про которую говорил, а потом – огромная яма по уровню с остальными. В России более сбалансированная лига, если мы берем остальные команды», — сказал полузащитник ПАОК.