Оздоев о лиге Греции: «В целом уровень РПЛ выше. Первые 4 команды плюс-минус одинаковые, дальше – пропасть. В России более сбалансированная лига» 

Теги премьер-лига Россия Олимпиакос Панатинаикос АЕК ПАОК высшая лига Греция Магомед Оздоев Футбол

Магомед Оздоев сравнил уровень чемпионатов России и Греции.

«В целом уровень РПЛ выше, чем у чемпионата Греции – если мы возьмем все команды. Единственное отличие от России: первая четверка в Греции плюс-минус одинакового уровня, тут каждая [команда] может бороться за чемпионство. В России же есть большой гегемон – это «Зенит». Одна команда. В Греции такого нет. 

В этом есть определенные плюсы для чемпионата Греции. Но не знаю, как было раньше — это мой первый год в чемпионате Греции. То, что четыре команды сильного уровня, доказывают и результаты на европейской арене. ПАОК дошел до четвертьфинала Лиги конференций, «Олимпиакос» вообще вышел в финал. 

Но есть большая пропасть уже дальше: вот четверка команд, про которую говорил, а потом – огромная яма по уровню с остальными. В России более сбалансированная лига, если мы берем остальные команды», — сказал полузащитник ПАОК.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Этот сезон в Греции выдался очень интересным, 4 клуба шли нос к носу.
+6
0
+6
В России - три.
+3
-2
+1
Ответ Латерали Васс и Меле
Олимпиакос там похлеще Зенита все узурпировал.
Что конкретно он узурпировал, если он занял 3 место в этом году?Да и в прошлом году тоже третьими были
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий