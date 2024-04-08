Оздоев забил первый гол за ПАОК в 2024-м – в ворота АЕК. У хавбека 6+1 в 29 матчах

Магомед Оздоев отличился в матче чемпионата Греции.

ПАОК сыграл вничью с в чемпионате Греции (2:2).

Полузащитник ПАОК Оздоев забил первый гол в 2024 году – он отличился на 89-й минуте и принес своей команде ничью.

Последний раз россиянин поражал ворота соперника в декабре прошлого года.

ПАОК лидирует в чемпионате Греции с 67 очками, опережая АЕК на 1 балл.

В этом сезоне греческой Суперлиги Оздоев сыграл 29 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевой пас. Его статистика представлена здесь.