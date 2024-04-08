Оздоев забил первый гол за ПАОК в 2024-м – в ворота АЕК. У хавбека 6+1 в 29 матчах
Магомед Оздоев отличился в матче чемпионата Греции.
ПАОК сыграл вничью с АЕК в чемпионате Греции (2:2).
Полузащитник ПАОК Оздоев забил первый гол в 2024 году – он отличился на 89-й минуте и принес своей команде ничью.
Последний раз россиянин поражал ворота соперника в декабре прошлого года.
ПАОК лидирует в чемпионате Греции с 67 очками, опережая АЕК на 1 балл.
В этом сезоне греческой Суперлиги Оздоев сыграл 29 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевой пас. Его статистика представлена здесь.
итоге посмотрел обзор всего матча 🙄