Оздоев забил первый гол за ПАОК в 2024-м – в ворота АЕК. У хавбека 6+1 в 29 матчах

Теги Зенит премьер-лига Россия АЕК ПАОК высшая лига Греция Магомед Оздоев Футбол

Магомед Оздоев отличился в матче чемпионата Греции.

ПАОК сыграл вничью с АЕК в чемпионате Греции (2:2).

Полузащитник ПАОК Оздоев забил первый гол в 2024 году – он отличился на 89-й минуте и принес своей команде ничью.

Последний раз россиянин поражал ворота соперника в декабре прошлого года.

ПАОК лидирует в чемпионате Греции с 67 очками, опережая АЕК на 1 балл.

В этом сезоне греческой Суперлиги Оздоев сыграл 29 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевой пас. Его статистика представлена здесь.

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2 комментария
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Очень важный гол, благодаря нему ПАОК остаётся лидером чемпионата
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Зашёл посмотреть гол Маги, в
итоге посмотрел обзор всего матча 🙄
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