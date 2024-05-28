«Семак по умолчанию номер один, а лучшего тренера выбирают из оставшихся 15». Радимов о премии Winline Герои РПЛ

Владислав Радимов считает, что Сергей Семак по умолчанию тренер номер один в РПЛ.

По итогам прошедшего сезона премию Winline Герои РПЛ получил из « ».

– Что касается Тюкавина — справедливо. По крайней мере, я голосовал за него.

Что касается Лички, это даже не аванс, а то, что «Динамо» спрогрессировало по сравнению с прошлым годом.

– Но при этом в списке не было , вас это не удивило?

– Я думаю, что здесь по умолчанию идет: «Семак №1», а дальше все остальные. Я думаю, что «Зенит» надоел чемпионом, как в свое время «Спартак» надоел чемпионом, так и здесь Семак надоел, что он постоянно лучший тренер. Только с этой точки зрения. Выбор идет из 15 остальных, – сказал экс-игрок « ».