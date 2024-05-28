«Семак по умолчанию номер один, а лучшего тренера выбирают из оставшихся 15». Радимов о премии Winline Герои РПЛ

Теги Зенит Владислав Радимов Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка Футбол

Владислав Радимов считает, что Сергей Семак по умолчанию тренер номер один в РПЛ.

По итогам прошедшего сезона премию Winline Герои РПЛ получил Марцел Личка из «Динамо».

– Что касается Тюкавина — справедливо. По крайней мере, я голосовал за него. 

Что касается Лички, это даже не аванс, а то, что «Динамо» спрогрессировало по сравнению с прошлым годом.

– Но при этом в списке не было Семака, вас это не удивило?

– Я думаю, что здесь по умолчанию идет: «Семак №1», а дальше все остальные. Я думаю, что «Зенит» надоел чемпионом, как в свое время «Спартак» надоел чемпионом, так и здесь Семак надоел, что он постоянно лучший тренер. Только с этой точки зрения. Выбор идет из 15 остальных, – сказал экс-игрок «Зенита».

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12 комментариев
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Вот так обесценивают голос народа.
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Ответ Miilii
Семак единственный профессионал в России, остальные физруки. Уровень Семака Уровень Гравдиолы и Анчилоте, в России ему равных нет
Если такой уровень пусть едет доказывать свою состоятельность в Европе, ничего не мешает....
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Ответ Леонид Матросов
Буланов хоть бывает когда трезвый?
Леонид Матросов
Дата регистрации 20 октября 2023
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Сказочные персонажи - "болельщики спорта", которые, судя по иx профайлу не болеют ни за один клуб... Мой ЧС сказочныx - заслуженно Ваш. Удачи Вам в Вашем сказочном мире!
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