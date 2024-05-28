«Семак по умолчанию номер один, а лучшего тренера выбирают из оставшихся 15». Радимов о премии Winline Герои РПЛ
Владислав Радимов считает, что Сергей Семак по умолчанию тренер номер один в РПЛ.
По итогам прошедшего сезона премию Winline Герои РПЛ получил Марцел Личка из «Динамо».
– Что касается Тюкавина — справедливо. По крайней мере, я голосовал за него.
Что касается Лички, это даже не аванс, а то, что «Динамо» спрогрессировало по сравнению с прошлым годом.
– Но при этом в списке не было Семака, вас это не удивило?
– Я думаю, что здесь по умолчанию идет: «Семак №1», а дальше все остальные. Я думаю, что «Зенит» надоел чемпионом, как в свое время «Спартак» надоел чемпионом, так и здесь Семак надоел, что он постоянно лучший тренер. Только с этой точки зрения. Выбор идет из 15 остальных, – сказал экс-игрок «Зенита».
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