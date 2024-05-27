Валерий Газзаев: «Не понимаю, почему лучшим тренером РПЛ признали Личку. Семак 6 раз подряд выиграл чемпионат – выдающееся достижение! Но его нет даже в тройке!»
Валерий Газзаев не считает Марцела Личку лучшим тренером сезона в России.
Чешский специалист, возглавляющий «Динамо», победил в номинации «Лучший тренер сезона» на премии Winline Герои РПЛ. Он опередил Валерия Карпина и Владимира Ивича.
«Я сильно удивлен и возмущен! Не понимаю, почему лучшим тренером сезона в РПЛ признали Марцела Личку из «Динамо». По каким критериям люди голосовали? Что ставилось во главу угла? По-моему, очевидно, что в спорте в целом и в футболе частности, самое важное – результат. Какое место заняли бело-голубые? Бронза автоматически делает чешского специалиста лучшим в нашей лиге? При этом у него был самый реальный шанс из трех команд стать чемпионом...
Сергей Семак шесть раз подряд выиграл чемпионат России. Вдумайтесь: 6 раз подряд! Неужели этого мало?! Выиграть чемпионат один раз сложно, но можно. Но взять титул шесть раз кряду – это выдающееся достижение!
Других вариантов нет! Но Сергея нет даже в тройке! Нонсенс. При всем уважении к Карпину и Ивичу, они не взяли титул. «Ростов» вообще стал только седьмым... Да и при чем тут Ивич? Он покинул «Краснодар» после первых весенних туров. Серебро с командой взял Мусаев. Так почему его тоже нет даже в тройке? Я все никак не могу взять в толк, чем руководствовались организаторы премии и участники голосования.
Кроме того, не понял, почему награду Личке вручал Массимо Каррера? Других кандидатур у нас нет? Почему не пригласили Юрия Палыча Семина, Олега Иваныча Романцева, наших мэтров?! Они не заслужили?
Опять наблюдается какая-то странная картина. Мы почему-то с трепетом относимся к иностранным специалистам, забывая порой про свою тренерскую школу! А между прочим, именно ее представитель шесть лет подряд опережает всех остальных! Более того, Семак имеет шанс выиграть с «Зенитом» и Кубок России.
И что тогда получится? Тренер сделает золотой дубль, а его не включили даже в тройку лауреатов?! Не находите это абсурдным? Это что за псевдоэксперты такие, которые не видят очевидного?» – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
Ивич - в целом тоже, и примерно по аналогичной причине. Но и непопадание можно понять, в конце чемпионата тренировал "Краснодар" не он.
Но вот чем обусловлен выбор Карпина в качестве третьего - действительно непонятно. У "Ростова" был период, когда они регулярно выигрывали, но по этому признаку туда можно включать половину тренеров РПЛ, в том числе и уже не работающих - Ташуева, Адиева, Деограсию, даже Юрана.
В общем, надо либо исходить из того, что однозначно нужен результат (и тогда в списке должны быть Семак, Личка и кто-то третий), либо тренер должен вытащить команду на более высокий уровень, чем соответствующий "по умолчанию" уровню клуба и игроков (тогда не Семак, но многие другие вплоть до Игнашевича).
Побеждать в чемпионатах, если ты тренер команды-доминанта, как Зенит, Бавария и ПСЖ - много "ума" не надо. Побеждать в чемпионате, если у тебя есть конкуренты и соперники - "ум" нужен. И очевидно, что титул с условным Лестером как-то покруче смотрится для тренера, чем титул, если ты сидишь в кресле ПСЖ и нагибаешь Бренты с Лионами, превосходя их примерно в 100500 раз по деньгам и бюджету.
В нашей истории, я напомню тебе, кто побеждал в чемпионате, не обладая топ-1 бюджетом и составом в чемпионате... Это Газзаев в Алании и Бердыев в Рубине. Провинциальные команды, которые бросили вызов столичным топ-клубам с деньгами, которых у провинциальных команд никогда не было и не будет. Да, Рубин в те сезоны "бедным" не был, но уступал Зениту и НЕ превосходил московские клубы в плане бюджета. Семин в Локо брал титулы в жесткой конкуренции, а его Локо было очень сильным на рубеже нулевых годов. ЦСКА Газзаева брал титул в условиях жесткой конкуренции + Кубок Уефа. Зенит Семака берет титулы, имея подавляющее преимущество в плане денег и состава над остальными, не имеет результатов в Европе(и не имел бы, даже если бы нас не забанили) и при этом в этом году кое-как смог взять титул против клубов, которые "не особо то топовые" в историческом плане и которые кое-как играли весь сезон. Динамо и Краснодар не находились бы в топ-3 чемпионата в прошлые годы, эдак с 2002 по 2014 их бы и БЛИЗКО не было в топ-3, как к слову и нынешнего Зенита.
Погодите, Семак еще и Кубок возьмет . Снова Личка будет лучшим тренером этого сезона ?
И вообще это другое.
Не срослось, но утешительный приз всё таки вручили
Кстати забавно, что динамовцы хотели "кого-то там наказать за плохую чемпионскую гонку" - https://www.sports.ru/football/1116094569-dmitrij-bulykin-xochetsya-chtoby-dinamo-nakazalo-zenit-i-krasnodar-za-.html
В итоге самоустранились от единственного потенциального трофея в 21 веке 🐳
И Витсель у него пол года играл.
я такое неожиданное увольнение могу вспомнить только раз, когда убирали из Локо Красножана.
А два, у Игнашевича два диких отскока с Ростовом и Спартаком.
Быстрые голы в начале и отбивание весь матч со всеми высшими силами. С чего он лучший?!