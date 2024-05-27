Валерий Газзаев: «Не понимаю, почему лучшим тренером РПЛ признали Личку. Семак 6 раз подряд выиграл чемпионат – выдающееся достижение! Но его нет даже в тройке!»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак Валерий Газзаев Юрий Семин премьер-лига Россия Динамо Москва Олег Романцев Валерий Карпин Владимир Ивич Краснодар Массимо Каррера Мурад Мусаев Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Валерий Газзаев не считает Марцела Личку лучшим тренером сезона в России.

Чешский специалист, возглавляющий «Динамо», победил в номинации «Лучший тренер сезона» на премии Winline Герои РПЛ. Он опередил Валерия Карпина и Владимира Ивича

«Я сильно удивлен и возмущен! Не понимаю, почему лучшим тренером сезона в РПЛ признали Марцела Личку из «Динамо». По каким критериям люди голосовали? Что ставилось во главу угла? По-моему, очевидно, что в спорте в целом и в футболе частности, самое важное – результат. Какое место заняли бело-голубые? Бронза автоматически делает чешского специалиста лучшим в нашей лиге? При этом у него был самый реальный шанс из трех команд стать чемпионом...

Сергей Семак шесть раз подряд выиграл чемпионат России. Вдумайтесь: 6 раз подряд! Неужели этого мало?! Выиграть чемпионат один раз сложно, но можно. Но взять титул шесть раз кряду – это выдающееся достижение!

Других вариантов нет! Но Сергея нет даже в тройке! Нонсенс. При всем уважении к Карпину и Ивичу, они не взяли титул. «Ростов» вообще стал только седьмым... Да и при чем тут Ивич? Он покинул «Краснодар» после первых весенних туров. Серебро с командой взял Мусаев. Так почему его тоже нет даже в тройке? Я все никак не могу взять в толк, чем руководствовались организаторы премии и участники голосования.

Кроме того, не понял, почему награду Личке вручал Массимо Каррера? Других кандидатур у нас нет? Почему не пригласили Юрия Палыча Семина, Олега Иваныча Романцева, наших мэтров?! Они не заслужили?

Опять наблюдается какая-то странная картина. Мы почему-то с трепетом относимся к иностранным специалистам, забывая порой про свою тренерскую школу! А между прочим, именно ее представитель шесть лет подряд опережает всех остальных! Более того, Семак имеет шанс выиграть с «Зенитом» и Кубок России.

И что тогда получится? Тренер сделает золотой дубль, а его не включили даже в тройку лауреатов?! Не находите это абсурдным? Это что за псевдоэксперты такие, которые не видят очевидного?» – сказал бывший главный тренер ЦСКА. 

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99 комментариев
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В этом сезоне у Динамо самый большой прогресс, а у Зенита регресс, не смотря на чемпионство.
+91
-13
+78
Как предыдущие сезоны связаны с награждением этого?
+48
-5
+43
Ответ Гонча
С возможностями и финансированием Газпрома и я приведу Зенит к чемпионству.
Расскажи это Манчини, Боашу, Спалетти, Луческу.
+39
-14
+25
Ну в случае с Личкой я могу понять попадание как минимум в тройку: именно потому, что "Динамо" только в последнем туре проиграло чемпионство, в прошлые годы ничего подобного и близко не было.

Ивич - в целом тоже, и примерно по аналогичной причине. Но и непопадание можно понять, в конце чемпионата тренировал "Краснодар" не он.

Но вот чем обусловлен выбор Карпина в качестве третьего - действительно непонятно. У "Ростова" был период, когда они регулярно выигрывали, но по этому признаку туда можно включать половину тренеров РПЛ, в том числе и уже не работающих - Ташуева, Адиева, Деограсию, даже Юрана.

В общем, надо либо исходить из того, что однозначно нужен результат (и тогда в списке должны быть Семак, Личка и кто-то третий), либо тренер должен вытащить команду на более высокий уровень, чем соответствующий "по умолчанию" уровню клуба и игроков (тогда не Семак, но многие другие вплоть до Игнашевича).
+15
0
+15
Ответ maks44
В этом сезоне у Динамо самый большой прогресс, а у Зенита регресс, не смотря на чемпионство.
Все верно в конце сезона Зенит далеко не чемпионскую игру показывал
+13
-3
+10
Очередной заговор против Зенита обнаружил Газзаев! За прогиб будет поощрен🤣
+9
-2
+7
Ответ Magic13
Расскажи это Манчини, Боашу, Спалетти, Луческу.
А как на Спалетти вообще можно рот открыть уму непостижимо, лучший Зенит по игре даже лучше Адвокатовского , 2 выхода из группы лч , реально лучше уйди плиз )
+8
-2
+6
Ну я и не против того чтоб ещё включали Игнашевича 🫤🫤🫤
+7
-2
+5
Ответ Гонча
С возможностями и финансированием Газпрома и я приведу Зенит к чемпионству.
Ну так приведи, почему на спортсе только языком чешешь
+12
-7
+5
Хоть и не люблю Газзаева , но в данном случае он - прав. А все эти рассуждения " Зенит не показал чемпионскую игру" " С возможностями и финансированием Газпрома" прочие - от лукавого. Зенит - чемпион , и что и кому он должен показывать? Что то я не слышал о банкротстве ВТБ. Да и почему Луческу и Манчини не добились чемпионства? ГазПром у них был.
+10
-7
+3
Ответ Magic13
Расскажи это Манчини, Боашу, Спалетти, Луческу.
Только вот те Зениты были сильнее нынешнего(по качеству игры), играли в РФПЛ сильнее нынешнего, где уровень команд был выше и достигать результата было СЛОЖНЕЕ. А еще те Зениты меньше позорились в ЛЧ, чем Зенит Семака и не несли бредятину про "нам тяжело конкурировать с Брюгге"(с). При этом тот же Зенит Спалетти вообще достойно играл в ЛЧ, и при этом Спалетти выиграл скудетто с Наполи, ну явно мужик "не тренеришка". Господи, что ты несешь вообще?

Побеждать в чемпионатах, если ты тренер команды-доминанта, как Зенит, Бавария и ПСЖ - много "ума" не надо. Побеждать в чемпионате, если у тебя есть конкуренты и соперники - "ум" нужен. И очевидно, что титул с условным Лестером как-то покруче смотрится для тренера, чем титул, если ты сидишь в кресле ПСЖ и нагибаешь Бренты с Лионами, превосходя их примерно в 100500 раз по деньгам и бюджету.

В нашей истории, я напомню тебе, кто побеждал в чемпионате, не обладая топ-1 бюджетом и составом в чемпионате... Это Газзаев в Алании и Бердыев в Рубине. Провинциальные команды, которые бросили вызов столичным топ-клубам с деньгами, которых у провинциальных команд никогда не было и не будет. Да, Рубин в те сезоны "бедным" не был, но уступал Зениту и НЕ превосходил московские клубы в плане бюджета. Семин в Локо брал титулы в жесткой конкуренции, а его Локо было очень сильным на рубеже нулевых годов. ЦСКА Газзаева брал титул в условиях жесткой конкуренции + Кубок Уефа. Зенит Семака берет титулы, имея подавляющее преимущество в плане денег и состава над остальными, не имеет результатов в Европе(и не имел бы, даже если бы нас не забанили) и при этом в этом году кое-как смог взять титул против клубов, которые "не особо то топовые" в историческом плане и которые кое-как играли весь сезон. Динамо и Краснодар не находились бы в топ-3 чемпионата в прошлые годы, эдак с 2002 по 2014 их бы и БЛИЗКО не было в топ-3, как к слову и нынешнего Зенита.
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Ответ Криштиану Роналду
Историю не сотрёшь :))
Такая история есть у каждого клуба рпл в том числе и у Зенита , конкретно Зенит Семака самый слабый из всех Зенитов в Европе
+4
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+2
Как может быть лучшим тренер, проигравший главный матч сезона ? Абсурд какой то
Погодите, Семак еще и Кубок возьмет . Снова Личка будет лучшим тренером этого сезона ?
+6
-4
+2
У Зенита не лучший тренер, практически нет игроков в сборной РПЛ, но почему то Зенит на 1-м месте. И так уже который год.
+7
-5
+2
Потому что "независимая и объективная" премия.
И вообще это другое.
+4
-2
+2
С возможностями и финансированием Газпрома и я приведу Зенит к чемпионству.
+31
-29
+2
По каким критериям? Вопрошает Газаев! Прискорбно осознавать, что для такого опытного человека из футбола, как Газаев есть в этом вопрос, ...соболезную ему!
+1
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Личке заочно дали, так как думали, что вопрос с Чемпионством Динамы решён на 99%

Не срослось, но утешительный приз всё таки вручили

Кстати забавно, что динамовцы хотели "кого-то там наказать за плохую чемпионскую гонку" - https://www.sports.ru/football/1116094569-dmitrij-bulykin-xochetsya-chtoby-dinamo-nakazalo-zenit-i-krasnodar-za-.html

В итоге самоустранились от единственного потенциального трофея в 21 веке 🐳
+9
-8
+1
Личка едва не стал чемпионом, хотя в его команде играет Лещук. Семак едва не упустил чемпионство, хотя в воротах его конкурентов играет Лещук. Вот и весь сказ.
+5
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Ответ Фантом
Ну в случае с Личкой я могу понять попадание как минимум в тройку: именно потому, что "Динамо" только в последнем туре проиграло чемпионство, в прошлые годы ничего подобного и близко не было. Ивич - в целом тоже, и примерно по аналогичной причине. Но и непопадание можно понять, в конце чемпионата тренировал "Краснодар" не он. Но вот чем обусловлен выбор Карпина в качестве третьего - действительно непонятно. У "Ростова" был период, когда они регулярно выигрывали, но по этому признаку туда можно включать половину тренеров РПЛ, в том числе и уже не работающих - Ташуева, Адиева, Деограсию, даже Юрана. В общем, надо либо исходить из того, что однозначно нужен результат (и тогда в списке должны быть Семак, Личка и кто-то третий), либо тренер должен вытащить команду на более высокий уровень, чем соответствующий "по умолчанию" уровню клуба и игроков (тогда не Семак, но многие другие вплоть до Игнашевича).
Карпина, видимо, потому что тренер сборной. Умаслили
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Ответ Vitto
Да, зажали. Зимой ему никого не купили, а Сельдерею купили зимой Азмуна, Ракицкого, Барриоса. При Луческу продали 100+ млн, а купили на 25+ млн.
Луческу купили как минимум Жулиано (с которым он работал), Эрнани (практически уверен, что по его указке), Мака.
И Витсель у него пол года играл.
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на собачем непонятно
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Ответ AIBOLIT66
Так Москва не горела со времен Наполеона...Чем же будут объяснять Личку, когда Семак сделает, например, Золотой дубль и возьмёт Кубок России? А это вполне вероятно через неделю. И какой прогресс Динамо в Кубке? Нам с Богданычем пофиг, а вам с Личкой не стыдно будет?
Личка заслужил, Личка прокачал Динамо - сравните до и после. Семак свои награды уже получил, в этом сезоне его работы не видно. Может быть Семак заслужил 2-3 место, но он не лучший.
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Ответ Фантом
Ну в случае с Личкой я могу понять попадание как минимум в тройку: именно потому, что "Динамо" только в последнем туре проиграло чемпионство, в прошлые годы ничего подобного и близко не было. Ивич - в целом тоже, и примерно по аналогичной причине. Но и непопадание можно понять, в конце чемпионата тренировал "Краснодар" не он. Но вот чем обусловлен выбор Карпина в качестве третьего - действительно непонятно. У "Ростова" был период, когда они регулярно выигрывали, но по этому признаку туда можно включать половину тренеров РПЛ, в том числе и уже не работающих - Ташуева, Адиева, Деограсию, даже Юрана. В общем, надо либо исходить из того, что однозначно нужен результат (и тогда в списке должны быть Семак, Личка и кто-то третий), либо тренер должен вытащить команду на более высокий уровень, чем соответствующий "по умолчанию" уровню клуба и игроков (тогда не Семак, но многие другие вплоть до Игнашевича).
а разве в том есть вина Ивича?
я такое неожиданное увольнение могу вспомнить только раз, когда убирали из Локо Красножана.
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Ответ Криштиану Роналду
Комментарий скрыт
Какое отношение Тбилиси имеет к нынешнему Динамо клоун ?
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Ответ Гонча
С возможностями и финансированием Газпрома и я приведу Зенит к чемпионству.
Мостовой, перелогинься ))
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Ответ Валерий Сергеевич
За финал кубка России!
Кубок никаким боком не относится к чемпионату это раз.
А два, у Игнашевича два диких отскока с Ростовом и Спартаком.
Быстрые голы в начале и отбивание весь матч со всеми высшими силами. С чего он лучший?!
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Ответ Запах Свободы
а разве в том есть вина Ивича? я такое неожиданное увольнение могу вспомнить только раз, когда убирали из Локо Красножана.
Муслина так же убирали. В такой же турнирной ситуации.
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Ответ Юрий Кечко
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Запах Свободы
а разве в том есть вина Ивича? я такое неожиданное увольнение могу вспомнить только раз, когда убирали из Локо Красножана.
Нет. Потому я и написал, что "непопадание можно понять", но можно и включить в список, тут особых вопросов нет.
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