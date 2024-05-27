Валерий Газзаев: «Не понимаю, почему лучшим тренером РПЛ признали Личку. Семак 6 раз подряд выиграл чемпионат – выдающееся достижение! Но его нет даже в тройке!»

Валерий Газзаев не считает Марцела Личку лучшим тренером сезона в России.

Чешский специалист, возглавляющий «Динамо», победил в номинации «Лучший тренер сезона» на премии Winline Герои РПЛ. Он опередил и .

«Я сильно удивлен и возмущен! Не понимаю, почему лучшим тренером сезона в РПЛ признали из « ». По каким критериям люди голосовали? Что ставилось во главу угла? По-моему, очевидно, что в спорте в целом и в футболе частности, самое важное – результат. Какое место заняли бело-голубые? Бронза автоматически делает чешского специалиста лучшим в нашей лиге? При этом у него был самый реальный шанс из трех команд стать чемпионом...

шесть раз подряд выиграл чемпионат России. Вдумайтесь: 6 раз подряд! Неужели этого мало?! Выиграть чемпионат один раз сложно, но можно. Но взять титул шесть раз кряду – это выдающееся достижение!

Других вариантов нет! Но Сергея нет даже в тройке! Нонсенс. При всем уважении к Карпину и Ивичу, они не взяли титул. «Ростов» вообще стал только седьмым... Да и при чем тут Ивич? Он покинул «Краснодар» после первых весенних туров. Серебро с командой взял Мусаев. Так почему его тоже нет даже в тройке? Я все никак не могу взять в толк, чем руководствовались организаторы премии и участники голосования.

Кроме того, не понял, почему награду Личке вручал Массимо Каррера? Других кандидатур у нас нет? Почему не пригласили Юрия Палыча Семина, Олега Иваныча Романцева, наших мэтров?! Они не заслужили?

Опять наблюдается какая-то странная картина. Мы почему-то с трепетом относимся к иностранным специалистам, забывая порой про свою тренерскую школу! А между прочим, именно ее представитель шесть лет подряд опережает всех остальных! Более того, Семак имеет шанс выиграть с «Зенитом» и Кубок России.

И что тогда получится? Тренер сделает золотой дубль, а его не включили даже в тройку лауреатов?! Не находите это абсурдным? Это что за псевдоэксперты такие, которые не видят очевидного?» – сказал бывший главный тренер ЦСКА.