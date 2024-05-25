Орлов о чемпионстве «Зенита»: «Петербург – футбольная столица! Закономерная победа, это самый мощный клуб во всех направлениях – база, стадион, Семак. Спасибо «Краснодару», успехов им и «Динамо»
Геннадий Орлов прокомментировал чемпионство «Зенита».
В заключительном туре Мир РПЛ команда под руководством Сергея Семака обыграла «Ростов» (2:1). Благодаря результату матча «Краснодар» – «Динамо» (1:0) петербуржцы обошли конкурентов и заняли первое место по итогам турнира, набрав 57 очков.
«Эмоции потрясающие! Ведь я в Петербурге живу. Наконец «Зенит» в последних двух матчах чемпионата России показал все, на что способен. «Зенит» был посильнее, хотя у «Динамо» был фантастический шанс.
Сыграйте вничью! Не получилось! Спасибо «Краснодару». Спортивный результат прежде всего. Они заняли высокое второе место! Успеха им и «Динамо», которое добавило адреналина болельщикам по всей стране!
То, что «Зенит» победил, наверное, закономерно. Это самый мощный клуб во всех направлениях. База, стадион, тренер Сергей Семак. Поздравляю всех петербуржцев! Хорошая команда, хорошая арена! Чемпионат удался. Но никто не набрал 60 очков. Это говорит, что у всех команд проблемы с обороной. Защитников надо подтягивать всем.
«Зенит» – хороший раздражитель в следующем сезоне. Будет борьба. А почему один клуб не может брать титулы несколько лет подряд? Приелось, что он выигрывает? Победите его!
Я болею в чемпионате за хороших футболистов. Тюкавину подарю лучший эпитет. Я не хочу говорить, что я болельщик «Зенита». Они на трибунах, а я у микрофона. Я часто критикую «Зенит». При всем к нему уважении, я там не работаю.
Санкт‑Петербург – футбольная столица! Поздравляю Семака!» – сказал футбольный комментатор.
А Динамо просто зафейлило матч вообще. Уж кто кто, а вот Динамики явно продинамили свое счастье.
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Они все там по себе судят, потому как эта их главная цель)
Это только в вашем воспалëнном сознании Москва играет ради того, чтобы Зениту нагадить. Но правда в том, что всем на вас наплеввть. Спартачам наплевать на динамиков и лохогëрлс... Так что зарево, может, у динамиков... но это даже не треть Москвы)
Вспомнилась фраза из х/ф "Джентельмены удачи":
"Во даёт! Нашёл фраера с тобой играть! У тебя ж в колоде 9 тузов!!!"
И арабы всякие тоже во владельцах ;) я именно про гражданства, а не нации ;) и так почти все типо государственные монополисты