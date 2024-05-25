Орлов о чемпионстве «Зенита»: «Петербург – футбольная столица! Закономерная победа, это самый мощный клуб во всех направлениях – база, стадион, Семак. Спасибо «Краснодару», успехов им и «Динамо»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Геннадий Орлов Краснодар Матч ТВ Футбол

Геннадий Орлов прокомментировал чемпионство «Зенита».

В заключительном туре Мир РПЛ команда под руководством Сергея Семака обыграла «Ростов» (2:1). Благодаря результату матча «Краснодар» – «Динамо» (1:0) петербуржцы обошли конкурентов и заняли первое место по итогам турнира, набрав 57 очков.

«Эмоции потрясающие! Ведь я в Петербурге живу. Наконец «Зенит» в последних двух матчах чемпионата России показал все, на что способен. «Зенит» был посильнее, хотя у «Динамо» был фантастический шанс.

Сыграйте вничью! Не получилось! Спасибо «Краснодару». Спортивный результат прежде всего. Они заняли высокое второе место! Успеха им и «Динамо», которое добавило адреналина болельщикам по всей стране!

То, что «Зенит» победил, наверное, закономерно. Это самый мощный клуб во всех направлениях. База, стадион, тренер Сергей Семак. Поздравляю всех петербуржцев! Хорошая команда, хорошая арена! Чемпионат удался. Но никто не набрал 60 очков. Это говорит, что у всех команд проблемы с обороной. Защитников надо подтягивать всем.

«Зенит» – хороший раздражитель в следующем сезоне. Будет борьба. А почему один клуб не может брать титулы несколько лет подряд? Приелось, что он выигрывает? Победите его!

Я болею в чемпионате за хороших футболистов. Тюкавину подарю лучший эпитет. Я не хочу говорить, что я болельщик «Зенита». Они на трибунах, а я у микрофона. Я часто критикую «Зенит». При всем к нему уважении, я там не работаю.

Санкт‑Петербург – футбольная столица! Поздравляю Семака!» – сказал футбольный комментатор. 

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28 комментариев
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Ответ Ком иль фо
Не пропусти Песьяков пенку, интересно, Гена то же самое говорил бы?
Да там много факторов да кабы, да если бы...но что есть то есть.
А Динамо просто зафейлило матч вообще. Уж кто кто, а вот Динамики явно продинамили свое счастье.
+13
-2
+11
Не пропусти Песьяков пенку, интересно, Гена то же самое говорил бы?
+11
-5
+6
Ответ Nick Crosier
6 лет все ругаются,все ненавидят Зенит,но на поле чемпион доказал,Что когда надо они делают нужный результат. сегодня еще одно тому подтверждение.
В ЛЧ какие то другие поля? Плоские?
+4
-1
+3
Позор России ..хорошо что газпром на грани банкротства.Скорее бы.
+3
0
+3
Ответ Pelerin
В твоих мечтах) Это только в вашем воспалëнном сознании Москва играет ради того, чтобы Зениту нагадить. Но правда в том, что всем на вас наплеввть. Спартачам наплевать на динамиков и лохогëрлс... Так что зарево, может, у динамиков... но это даже не треть Москвы)
Москва играет ради того, чтобы Зениту нагадить
============
Они все там по себе судят, потому как эта их главная цель)
+2
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+2
Ответ Ком иль фо
Не пропусти Песьяков пенку, интересно, Гена то же самое говорил бы?
а не забей динамо в Калиниграде на последних минутах с нарушением? или удаляй по всем правилам Макарова в начале второго тайма в Петербурге?
+5
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+2
Какое же зарево над Москвой))
+7
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Ответ Александр Васильев
московские пацаны, как вы стали едины против Зенита, так и ходите в обнимку годами и пошейте шарфики, где сразу 3 эмблемки, лобызайтесь и далее
Газпром скоро банкрот.Радуются всем миром люди.
+1
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Ответ Ком иль фо
Не пропусти Песьяков пенку, интересно, Гена то же самое говорил бы?
Так весь футбол и состоит из чьих то ошибок и тех,кто их использует.
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Слабенькую интригу раскатали. Предсказуемо всё было.
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57 очков из 90 возможных - это позорище, честно говоря.
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Дед сегодня может не пить таблетки и топить за Зенит
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Ответ SMART789
а не забей динамо в Калиниграде на последних минутах с нарушением? или удаляй по всем правилам Макарова в начале второго тайма в Петербурге?
А удали сегодня Алипа за удар локтем? Забыл ему можно кости ломать безнаказанно, а сегодня так...цветочки.
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Ответ Ком иль фо
Не пропусти Песьяков пенку, интересно, Гена то же самое говорил бы?
Заваливаться раньше времени - классика. И это вратарь РПЛ
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Ответ Kahn01
Заваливаться раньше времени - классика. И это вратарь РПЛ
Вот и я о том же)) так же смешит классика и от Гены)
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Ответ Oliver Kromwel
Какое же зарево над Москвой))
В твоих мечтах)
Это только в вашем воспалëнном сознании Москва играет ради того, чтобы Зениту нагадить. Но правда в том, что всем на вас наплеввть. Спартачам наплевать на динамиков и лохогëрлс... Так что зарево, может, у динамиков... но это даже не треть Москвы)
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Ну Динамо точно не достойны быть чемпионами. Иметь такой шанс века и сыграть в Краснодаре вот так это еще надо постараться.
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Ответ xyg2rdwzx4
Давайте Питерские, набрасывайте, пусть бомбит у этих москвичей)
Я бы понял такой коммент, если бы Зенит не был связан с гос. деньгами и администрацией президента.
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Победите его!
Вспомнилась фраза из х/ф "Джентельмены удачи":
"Во даёт! Нашёл фраера с тобой играть! У тебя ж в колоде 9 тузов!!!"
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И самый белокожий викинговый. Что для вас очень лестно
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Ответ Иван Иванов
Москва не Россия. Тут всей страной фальклер сочиняли.. былины на тему самых самых ;)
Газпром не Россия.
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Ответ Алекс Романоввв
Газпром не Россия.
Да. На совет директоров глянь, что за фамилии
И арабы всякие тоже во владельцах ;) я именно про гражданства, а не нации ;) и так почти все типо государственные монополисты
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Ответ Amalfitano
Ну Динамо точно не достойны быть чемпионами. Иметь такой шанс века и сыграть в Краснодаре вот так это еще надо постараться.
У Зенита, не чемпионская игра, да ко всему у Зенита ДАЖЕ проигрышей было больше... И РОСТОВ лучше смотрелся, особенно в первом тайме.... Песьяков, слабо мяч отбивал..., благодаря ему Зенит победил....
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