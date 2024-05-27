Колосков о сезоне РПЛ: «Лучшего тренера я бы не выбирал. Его нет, выбирать не из кого» 

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Вячеслав Колосков Краснодар Джон Кордоба Матео Кассьерра Марцел Личка Константин Тюкавин Футбол

Вячеслав Колосков затруднился назвать лучшего тренера прошедшего сезона в РПЛ.

«Не очень согласен, что Марцел Личкалучший тренер. Если задуматься, то выбирать и не из кого. Логично вроде бы выбрать Семака за очередное чемпионство… Но «Динамо» при Личке заметный шаг вперед сделало, спрогрессировало. При этом команда очень неровно провела сезон с большими срывами. Я бы лучше никого не выбирал. На мой взгляд, лучшего тренера нет.

Если, допустим, выбирая лучшего футболиста, кроме Тюкавина, есть Кассьерра, Кордоба… Ничуть не хуже Тюкавина. Они тоже провели классный сезон. Но Тюкавин своими трюками, которые он применял при забивании мячей, вроде как заслужил награду. Хотя разница микроскопическая между этими игроками.

Так что по Тюкавину я согласен, а лучшего тренера я бы просто не выбирал. Его нет», — сказал почетный президент РФС.

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6 комментариев
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