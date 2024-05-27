Колосков о сезоне РПЛ: «Лучшего тренера я бы не выбирал. Его нет, выбирать не из кого» 

Вячеслав Колосков затруднился назвать лучшего тренера прошедшего сезона в РПЛ.

«Не очень согласен, что — лучший тренер. Если задуматься, то выбирать и не из кого. Логично вроде бы выбрать за очередное чемпионство… Но « » при Личке заметный шаг вперед сделало, спрогрессировало. При этом команда очень неровно провела сезон с большими срывами. Я бы лучше никого не выбирал. На мой взгляд, лучшего тренера нет.

Если, допустим, выбирая лучшего футболиста, кроме Тюкавина, есть , Кордоба… Ничуть не хуже Тюкавина. Они тоже провели классный сезон. Но Тюкавин своими трюками, которые он применял при забивании мячей, вроде как заслужил награду. Хотя разница микроскопическая между этими игроками.

Так что по Тюкавину я согласен, а лучшего тренера я бы просто не выбирал. Его нет», — сказал почетный президент РФС.