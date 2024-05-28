Анчелотти о выборе вратаря на финал ЛЧ: «И Куртуа, и Лунин заслуживают сыграть. Приму решение перед матчем» 

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Андрей Лунин Футбол

Карло Анчелотти пока не определился, кто из вратарей сыграет в финале Лиги чемпионов.

В субботу «Реал» встретится в решающем матче с дортмундской «Боруссией».

«Оба заслуживают сыграть в финале. Лунин играет потрясающе, и мы все знаем, насколько мастеровит Куртуа. Думаю, приму решение перед матчем. Один выйдет на поле, другой будет на скамейке – это точно.

Лунин проводит отличный сезон. Сегодня у него температура, но к субботе он восстановится. Плюс у нас лучший вратарь в мире [Куртуа]. 

Мне нравится слушать споры [о том, кто должен играть]. Поскольку на этой неделе мне делать особо нечего, то я буду слушать и дальше. Мне нравится это, и если я скажу, кто будет играть, то споры прекратятся», – сказал с улыбкой главный тренер «Реала».

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43 комментария
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Кепа Арриссабалага заслуживает сыграть
+49
-5
+44
Ответ За Валенсию с 1999
Кепа Арриссабалага заслуживает сыграть
потому что он Кепа. Кепа это почти кепка,кепка это ассоциация с Яшиным, а Яшин лучший вратарь. А лучший вратарь в финале лч ой как нужен
+47
-3
+44
Пусть по тайму сыграют
+14
0
+14
Ответ Vatikan
потому что он Кепа. Кепа это почти кепка,кепка это ассоциация с Яшиным, а Яшин лучший вратарь. А лучший вратарь в финале лч ой как нужен
А Куртуа, это как куртка . А куртку носил Оливер Кан и Буффон и Касильяс ! А такие в современном футболе нужны
+15
-1
+14
Ответ Vatikan
потому что он Кепа. Кепа это почти кепка,кепка это ассоциация с Яшиным, а Яшин лучший вратарь. А лучший вратарь в финале лч ой как нужен
А Лунин , это как луна. Луна она большая, а значит займет все ворота
+16
-4
+12
если учитывать форму защиты по последним матчам то однозначно должен стоять Стенкуа.
+12
-1
+11
Ответ Vatikan
потому что он Кепа. Кепа это почти кепка,кепка это ассоциация с Яшиным, а Яшин лучший вратарь. А лучший вратарь в финале лч ой как нужен
А ещё Лунин это как Ленин и тоже с кепкой , а кепка, это уже как известно Яшин . Так что Лунин будет в воротах . Как мне нравится эта каламбурятия хаха
+9
-2
+7
Все знают кто будет играть.
+5
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+5
Ответ olegolic
Интересно, а чем Куртуа заслуживает?! Практически весь сезон Лунин был основным, а в финале сыграет носатый?!
Тем,что даже после тяжёлой травмы бельгиец все ещё лучший вратарь в мире)
+8
-3
+5
Ответ Борис К.
При всём уважении к Лунину, но Куртуа в полном порядке, отыграл несколько игр и ничего не пропускает, а Лунин в последней своей игре 4 пропустил.
При всем уважении к Куртуа он бы из тех 4 голов вряд ли отбил бы хоть один. Грубейшие ошибки защиты при которых у вратаря почти не было шансов. В своем матче Куртуа тоже ошибался, повезло что офсайд был.
Но выбирать Анчелотти, и выбор возможно будет по последним тренировкам, а не по матчам. А ещё более возможно, что выбор на 99% уже сделан и Анчелотти тролит. Я бы при преимуществе в 2 или 3 мяча по ходу игры подумал бы и о замене вратаря на 90-ой минуте - и время потянули бы чуть дольше и важность второго вратаря показали.
+4
0
+4
Анчи: приму решение между лососем и пастой.
+4
0
+4
Ответ olegolic
Интересно, а чем Куртуа заслуживает?! Практически весь сезон Лунин был основным, а в финале сыграет носатый?!
Что вообще за дурацкая постановка вопроса: «заслуживает/не заслуживает»?
Это финал ЛЧ, тут нет места сентиментальности, финал еще выиграть надо. А Куртуа, если здоров, на две головы выше Лунина, поэтому в финале играть будет он.
+4
-1
+3
При всём уважении к Лунину, но Куртуа в полном порядке, отыграл несколько игр и ничего не пропускает, а Лунин в последней своей игре 4 пропустил.
+2
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Ответ Роман Сафетдинов
Он же за неделю до матча обещал решить, кто будет играть . Если у Лунина простуда какая , о чем он сказал, то это финал Куртуа , где он очень жидко облажается
Будет Куртуа, если не произойдёт форс-мажор, это же очевидно☝️
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+1
Ответ Роман Сафетдинов
Он же за неделю до матча обещал решить, кто будет играть . Если у Лунина простуда какая , о чем он сказал, то это финал Куртуа , где он очень жидко облажается
Куртуа облажается? У него менталитет победителя, он не лажает.
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Ответ Реал король футбола
Он не заслужил
Футбол команданая игра, и для команды лучше если сыграет Тибо
+2
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Ответ Плейбуки Дока Риверса
Пусть по тайму сыграют
тоже вариант
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Ответ За Валенсию с 1999
Кепа Арриссабалага заслуживает сыграть
Сыграет на Кепа Америка.
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Ответ Vatikan
потому что он Кепа. Кепа это почти кепка,кепка это ассоциация с Яшиным, а Яшин лучший вратарь. А лучший вратарь в финале лч ой как нужен
Я прямо вижу, как Анчелотти лежит и перед сном вот это все прокручивает про каждого вратаря))))
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Трололо.
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Думаю Куртуа поставит. На Лунина слишком большое будет давление, плюс отсутствие опыта больших финалов
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Ответ Ya Tolik
На самом деле дико сложный момент для тренера. Но есть уверенность, что если Лунин будет готов на 110%, Анчелотти поступит по человечески и поставит украинца в состав. А Куртуа вполне может выйти в конце матча для статистики:)
На серию пенальти )
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Ответ Leon Petov
Думаю Куртуа поставит. На Лунина слишком большое будет давление, плюс отсутствие опыта больших финалов
Карло прямо написал, что Куртуа лучший в мире. Выбор очевиден.
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Ответ Роман Сафетдинов
А Лунин , это как луна. Луна она большая, а значит займет все ворота
А Куртуа он как курт, никогда не испортится
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Ответ hitriy klop
Я прямо вижу, как Анчелотти лежит и перед сном вот это все прокручивает про каждого вратаря))))
Именно так и ставят игроков на матч. Роналду. Это как Роналдо же! Вот так и началась великая карьера
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Ответ гилберт
Сыграет на Кепа Америка.
А Боруссия будет первая на Луненине
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Хотелось бы чтобы матч скрасили индивидуальные достижения, а не ошибки. Чтобы Ройс забил неберущийся, а не как Бензема Кариусу.
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для интриги Кепу выпустите
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Ответ Реал король футбола
Он после травмы не в форме
Спорный момент. 4 матча, 0 пропущенных. Несколько классных сейвов, в т.ч. выход 1 в 1. Правда, соперники были слабее. Тренеру не позавидуешь: выпустит Куртуа, в случае проигрыша всех собак повесят. Поставит Лунина, привезет как с Мансити в первом матче, тоже скажут, что неправильный выбор. Есть вероятность, что Дортмунд будет бегать в контратаки и грузить навесы, в такой игре Куртуа объективно лучше (даже в нынешней форме).
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Ответ Реал король футбола
Он не заслужил
Что значит не заслужил? Он лучше по всем параметрам, а Лунин может привезти там, где это невозможно, его игра на выходах при стандартах тихий ужас.
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