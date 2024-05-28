Анчелотти о выборе вратаря на финал ЛЧ: «И Куртуа, и Лунин заслуживают сыграть. Приму решение перед матчем»
Карло Анчелотти пока не определился, кто из вратарей сыграет в финале Лиги чемпионов.
В субботу «Реал» встретится в решающем матче с дортмундской «Боруссией».
«Оба заслуживают сыграть в финале. Лунин играет потрясающе, и мы все знаем, насколько мастеровит Куртуа. Думаю, приму решение перед матчем. Один выйдет на поле, другой будет на скамейке – это точно.
Лунин проводит отличный сезон. Сегодня у него температура, но к субботе он восстановится. Плюс у нас лучший вратарь в мире [Куртуа].
Мне нравится слушать споры [о том, кто должен играть]. Поскольку на этой неделе мне делать особо нечего, то я буду слушать и дальше. Мне нравится это, и если я скажу, кто будет играть, то споры прекратятся», – сказал с улыбкой главный тренер «Реала».
Но выбирать Анчелотти, и выбор возможно будет по последним тренировкам, а не по матчам. А ещё более возможно, что выбор на 99% уже сделан и Анчелотти тролит. Я бы при преимуществе в 2 или 3 мяча по ходу игры подумал бы и о замене вратаря на 90-ой минуте - и время потянули бы чуть дольше и важность второго вратаря показали.
Это финал ЛЧ, тут нет места сентиментальности, финал еще выиграть надо. А Куртуа, если здоров, на две головы выше Лунина, поэтому в финале играть будет он.