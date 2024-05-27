Гендиректор Суперлиги о решении мадридского суда: «Эпоха монополии закончилась. УЕФА доминировал слишком долго и десятилетиями сдерживал инновации»

Гендиректор Суперлиги прокомментировал решение суда по иску к ФИФА и УЕФА.

Сегодня мадридский суд частично удовлетворил иск организаторов Суперлиги и постановил, что УЕФА и должны «прекратить антиконкурентное поведение и запретить его повторение в будущем», а также обязывает их «немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий».

«Мы приветствуем решение мадридского суда. Это важный шаг на пути к построению в Европе по-настоящему конкурентоспособного и устойчивого клубного футбола.

УЕФА слишком долго позволялось доминировать в клубном футболе Европы и контролировать его. Устав УЕФА и агрессивные меры, предпринимаемые им для защиты своей монополии, десятилетиями сдерживали инновации, и клубам не следует опасаться санкций лишь за свои идеи и обсуждения.

Эпоха монополии закончилась окончательно. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего диалога с клубами всех размеров, чтобы улучшить международный клубный футбол и сделать его более доступным и привлекательным для болельщиков всех возрастов», – сказал Бернд Райхарт.