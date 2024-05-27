Гендиректор Суперлиги о решении мадридского суда: «Эпоха монополии закончилась. УЕФА доминировал слишком долго и десятилетиями сдерживал инновации»

Теги УЕФА ФИФА Суперлига Европы Бернд Райхарт Футбол

Гендиректор Суперлиги прокомментировал решение суда по иску к ФИФА и УЕФА.

Сегодня мадридский суд частично удовлетворил иск организаторов Суперлиги и постановил, что УЕФА и ФИФА должны «прекратить антиконкурентное поведение и запретить его повторение в будущем», а также обязывает их «немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий».

«Мы приветствуем решение мадридского суда. Это важный шаг на пути к построению в Европе по-настоящему конкурентоспособного и устойчивого клубного футбола.

УЕФА слишком долго позволялось доминировать в клубном футболе Европы и контролировать его. Устав УЕФА и агрессивные меры, предпринимаемые им для защиты своей монополии, десятилетиями сдерживали инновации, и клубам не следует опасаться санкций лишь за свои идеи и обсуждения.

Эпоха монополии закончилась окончательно. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего диалога с клубами всех размеров, чтобы улучшить международный клубный футбол и сделать его более доступным и привлекательным для болельщиков всех возрастов», – сказал Бернд Райхарт.

8 комментариев
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УЕФА уже по сути Суперлигу создает фактически исключив из ЛЧ чемпионов небольших стран.
Запускает в еврокубки по 7-8 команд из первой пятерки. И гордо заявляет про равенство футбола и спортивный принцип
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Похожа совсем скоро будет очень большая драка за руководство в европейском клубном футболе !
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частично это как?
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Перес пошёл в атаку
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Похожа совсем скоро будет очень большая драка за руководство в европейском клубном футболе !
Кто на кого похожа?
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Ответ Евгений Карамазов
Кто на кого похожа?
Не важно кто и с кем, санкции всё равно по привычке накинуть России)
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Ответ Giggs
частично это как?
Не вам не нам 🫤🫤🫤
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