Гвардиола негромко рассмеялся после предложения остаться в «Ман Сити» навсегда и обратился к фанатам: «Мы вернемся. В следующем сезоне мы возьмем Кубок Англии»

Пепа Гвардиолу попросили остаться в «Манчестер Сити» навсегда.

В воскресенье «горожане» провели чемпионский парад в честь победы в .

– К началу следующего сезона вы будете тренером, занимающий свою должность дольше всех в Премьер-лиге. Почему бы вам не остаться навсегда? Можем ли мы добиться того, чтобы вы остались навсегда?

– Навсегда? – переспросил Гвардиола, негромко рассмеявшись и не сказав больше ничего.

Испанский специалист также обратился к фанатам с посланием: «Мы вернемся. В следующем сезоне мы возьмем ».

Гвардиола уйдет из «Ман Сити» в 2025 году (Daily Mail)