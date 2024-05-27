Гвардиола негромко рассмеялся после предложения остаться в «Ман Сити» навсегда и обратился к фанатам: «Мы вернемся. В следующем сезоне мы возьмем Кубок Англии»
Пепа Гвардиолу попросили остаться в «Манчестер Сити» навсегда.
В воскресенье «горожане» провели чемпионский парад в честь победы в АПЛ.
– К началу следующего сезона вы будете тренером, занимающий свою должность дольше всех в Премьер-лиге. Почему бы вам не остаться навсегда? Можем ли мы добиться того, чтобы вы остались навсегда?
– Навсегда? – переспросил Гвардиола, негромко рассмеявшись и не сказав больше ничего.
Испанский специалист также обратился к фанатам с посланием: «Мы вернемся. В следующем сезоне мы возьмем Кубок Англии».
Может пришло это время ?