Гвардиола негромко рассмеялся после предложения остаться в «Ман Сити» навсегда и обратился к фанатам: «Мы вернемся. В следующем сезоне мы возьмем Кубок Англии»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола Футбол

Пепа Гвардиолу попросили остаться в «Манчестер Сити» навсегда.

В воскресенье «горожане» провели чемпионский парад в честь победы в АПЛ

– К началу следующего сезона вы будете тренером, занимающий свою должность дольше всех в Премьер-лиге. Почему бы вам не остаться навсегда? Можем ли мы добиться того, чтобы вы остались навсегда?

– Навсегда? – переспросил Гвардиола, негромко рассмеявшись и не сказав больше ничего. 

Испанский специалист также обратился к фанатам с посланием: «Мы вернемся. В следующем сезоне мы возьмем Кубок Англии». 

Гвардиола уйдет из «Ман Сити» в 2025 году (Daily Mail)

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20 комментариев
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«…и засмеялся так неприятно» (с)
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Когда то Гвардиола сказал, что вернётся в Барсу только в качестве президента клуба.

Может пришло это время ?
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Клоан..
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Он не раз говорил что мечтает возглавить сборную,хотелось бы посмотреть на него в сборной Испании.
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Для начала выиграйте уже Суперкубок!
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Ответ Тохир Анваров
Он не раз говорил что мечтает возглавить сборную,хотелось бы посмотреть на него в сборной Испании.
Трушный каталонец должен возглавить сборную Каталонии, ведь за её независимость он и топит
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Ответ Тохир Анваров
Он не раз говорил что мечтает возглавить сборную,хотелось бы посмотреть на него в сборной Испании.
скорее он возглавит сборную англии чем испании.
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Ответ Тохир Анваров
Он не раз говорил что мечтает возглавить сборную,хотелось бы посмотреть на него в сборной Испании.
не а . его не позовут. он агитировал за свободу (независимость) Каталонии
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Ответ Ale88io
Советую посмотреть видео. Ему в ответ была гробовая тишина)) трудно создавать крутую атмосферу, когда за тебя болеет 115 человек)))
Комментарий удален модератором
Ответ Винстон Лайтс
Интересно что там где Гвардиола, везде побеждает национальная команда в мировом или европейском турнире. Надо подумать над тем чтоб загрузить на победу Англии на евро
Душка не хватит. Лучшие игроки сборной слишком молоды. Кроме Кейна.
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Ответ Винстон Лайтс
Интересно что там где Гвардиола, везде побеждает национальная команда в мировом или европейском турнире. Надо подумать над тем чтоб загрузить на победу Англии на евро
Что то в последнем ЧМ или Евро сборная Англии ничего не выиграла но Гвардиола был в Англии .
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