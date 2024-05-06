Песьяков, вероятно, покинет «Ростов». «Крылья» предложили вратарю контракт по схеме «1+1» (Иван Карпов)

Теги Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Сергей Песьяков Футбол

Сергей Песьяков, вероятно, покинет летом «Ростов» свободным агентом.

Дончане предлагали 35-летнему вратарю продлить контракт, и изначально стороны достигли договоренности.

Но в итоге Песьяков, по данным «РБ Спорт», не заключил новое соглашение с «Ростовом» и получил предложение от «Крыльев Советов».

Самарцы готовы подписать с голкипером контракт по схеме «1+1» , уточняет инсайдер Иван Карпов.

19 комментариев
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Удивительно длительная у него карьера.
Помню, что еще в чемпионский сезон «Рубина» 2008 года уже был в основе «Шинника», игравшего тогда в Премьер-Лиге
+19
0
+19
1+1 — контракт по количеству ног, которыми Песьяков умеет хорошо играть
+16
0
+16
Ответ Raar
Акинфеев в основе с 2003
Песьяков и Акинфеев немного разного уровня игроки.
+10
0
+10
Ответ n666
Удивительно длительная у него карьера. Помню, что еще в чемпионский сезон «Рубина» 2008 года уже был в основе «Шинника», игравшего тогда в Премьер-Лиге
Акинфеев в основе с 2003
+5
0
+5
Господи, слава богу он будет портить нервы болелам не с Ростова... А то эти "перформансы" уже мы устали наблюдать)
+6
-2
+4
А зачем КС старый привозчик?
+5
-1
+4
Ответ Raar
Акинфеев в основе с 2003
С Игорем не стоит сравнивать. Есть Игорь а далее большой пробел и все остальные
+4
-2
+2
Нафига он КС нужен? Или Фролов заканчивает?
+2
-1
+1
Ответ Булка пива
Песьяков и Акинфеев немного разного уровня игроки.
И что. Тем удивительнее карьера Акинфеева.
+1
0
+1
Ответ jeckk
А зачем КС старый привозчик?
это вопрос без ответа
+1
0
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Ответ Vatikan
это вопрос без ответа
Там есть молодой привозчик, Ломаев, который , к стати, давно не пожарил
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Для ротации с Ломаевым
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Ну наконец-то!
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Такая дичь …. Зачем он нужен ????? Лучше бы купили Волкова из Акрона, Солдатенков из Алании, Латышонок из Балтики !!!! Не нужен этот косячник!!!!!!
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Ответ n666
Удивительно длительная у него карьера. Помню, что еще в чемпионский сезон «Рубина» 2008 года уже был в основе «Шинника», игравшего тогда в Премьер-Лиге
Я помню в том году шинник в Питере у зенита выиграл 3-1 и как раз Песьяков там все тащил
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Ответ kilo_gilo
Нафига он КС нужен? Или Фролов заканчивает?
Или Ломаев уходит? :)
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