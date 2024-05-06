Песьяков, вероятно, покинет «Ростов». «Крылья» предложили вратарю контракт по схеме «1+1» (Иван Карпов)

Сергей Песьяков, вероятно, покинет летом «Ростов» свободным агентом.

Дончане предлагали 35-летнему вратарю продлить контракт, и изначально стороны достигли договоренности.

Но в итоге , по данным «РБ Спорт», не заключил новое соглашение с « » и получил предложение от « ».

Самарцы готовы подписать с голкипером контракт по схеме «1+1» , уточняет инсайдер Иван Карпов.