Песьяков, вероятно, покинет «Ростов». «Крылья» предложили вратарю контракт по схеме «1+1» (Иван Карпов)
Сергей Песьяков, вероятно, покинет летом «Ростов» свободным агентом.
Дончане предлагали 35-летнему вратарю продлить контракт, и изначально стороны достигли договоренности.
Но в итоге Песьяков, по данным «РБ Спорт», не заключил новое соглашение с «Ростовом» и получил предложение от «Крыльев Советов».
Самарцы готовы подписать с голкипером контракт по схеме «1+1» , уточняет инсайдер Иван Карпов.
Помню, что еще в чемпионский сезон «Рубина» 2008 года уже был в основе «Шинника», игравшего тогда в Премьер-Лиге