Жена Песьякова о том, что просила руководство банка «Солидарность» о трансфере вратаря в «Крылья»: «Не знаю ни руководителя банка, ни его супругу. У мужа было отнюдь не одно предложение»

Теги Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы светская хроника Сергей Песьяков Футбол

Жена Сергея Песьякова отрицает свое участие в переходе вратаря в «Крылья».

Ранее инсайдер Иван Карпов заявил, что жена голкипера «Ростова» Ксения Песьякова дружит с супругой одного из руководителей банка «Солидарность», спонсора «Крыльев Советов», и попросила договориться о переходе Сергея в новый клуб.

«Печальная реальность современной журналистики. Во-первых, никто не затягивал с подписанием контракта – договор лежал перед нами, и из многочисленных интервью представителей клуба вам об этом известно.

Во-вторых, я ни очно, ни заочно не знаю ни руководителя упомянутого банка, ни его супругу, ни кого-либо в целом из этого города, команды и руководства. У моего мужа было отнюдь не одно предложение, просить за него никогда не требовалось», – отметила Песьякова.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Эта новость изначально звучала очень сомнительно, скорее как сплетня с душком
+5
-1
+4
А зачем крыльям этот пассажир?
+2
0
+2
Ответ Alexandr Bychkov
А зачем крыльям этот пассажир?
точно
+1
0
+1
"Да и не муж он мне вовсе.." добавила она
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий