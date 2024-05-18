Жена Песьякова о том, что просила руководство банка «Солидарность» о трансфере вратаря в «Крылья»: «Не знаю ни руководителя банка, ни его супругу. У мужа было отнюдь не одно предложение»
Жена Сергея Песьякова отрицает свое участие в переходе вратаря в «Крылья».
Ранее инсайдер Иван Карпов заявил, что жена голкипера «Ростова» Ксения Песьякова дружит с супругой одного из руководителей банка «Солидарность», спонсора «Крыльев Советов», и попросила договориться о переходе Сергея в новый клуб.
«Печальная реальность современной журналистики. Во-первых, никто не затягивал с подписанием контракта – договор лежал перед нами, и из многочисленных интервью представителей клуба вам об этом известно.
Во-вторых, я ни очно, ни заочно не знаю ни руководителя упомянутого банка, ни его супругу, ни кого-либо в целом из этого города, команды и руководства. У моего мужа было отнюдь не одно предложение, просить за него никогда не требовалось», – отметила Песьякова.