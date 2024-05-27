Евгения Медведева: «Динамо» еще дойдет до чемпионства, уверена. 48 лет ждали, и еще подождем»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Евгения Медведева Футбол

Евгения Медведева высказалась о том, что «Динамо» упустило шанс на чемпионство.

В последнем туре Мир РПЛ бело-голубые уступили «Краснодару» со счетом 0:1 и опустились на третье место в итоговой таблице. 

«Было грустно, когда «Динамо» упустило чемпионство. У меня тоже было, что я проигрывала в шаге от чемпионства – это не разочарование, а добрая грусть, что такое было, но не получилось.

У «Динамо» будет еще много возможностей взять чемпионство. У меня таких возможностей не было. Уверена, что «Динамо» еще дойдет до чемпионства. 48 лет ждали, и еще подождем, что поделать», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Евгения Медведева: «Фигурное катание взлетело и стремится на ту же планку, где футбол. Мы вас догоним, ребята, уверена»

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50 комментариев
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"48 лет ждали" -Женя, оказывается, пожилая девушка.
+38
0
+38
Ответ Лакс
"48 лет ждали" -Женя, оказывается, пожилая девушка.
В фигурном катании год за три)
+23
0
+23
Сколько ещё, 48 ?
+15
0
+15
А пока, будучи настоящим позором российского футбола, что наглядно показал последний тур и невозможность заработать одно чемпионское очко, можно дальше печатать мерч с подписями и фотками легендарного, но покойного уже 30 лет, Яшина, ибо больше нечем гордиться.
+18
-6
+12
24-х летняя Евгения Медведева 48 лет ждала пока Динамо станет чемпионом.
+7
-1
+6
Всего-то 2500 за🔍...
+3
0
+3
Ответ goshforever
В фигурном катании год за три)
а на ветках фигурки за пять.
+2
0
+2
Ну так кто же виноват. Сами своё счастье ушами прохлопали
+3
-1
+2
До юбилея дотянут? Или к 60 летию поближе
+3
-1
+2
24 + 48 = 72 года бабе Жене.
Шёл 2072 год.
Терпение! Динамовское терпение...
+2
0
+2
Ответ private dancer
Комментарий удален модератором
вам не надоело ?
+2
0
+2
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Сколько ещё, 48 ?
на маяк посмотри, он не врет.
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Ответ Аленка_76
Где вы ляп-то увидели?
ну во-первых, она не ждала 48 лет, а во-вторых, она непроизвольно пожелала своей любимой команде ещё 48 лет не побеждать в ЧР.. каково?)
+1
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+1
Надо было в субботу взять все, что есть еще мужского в кулак и биться на поле. Вы даже ничью не смогли добыть.
По факту - распиаренные трусы. Болельщиков в ждунов превратили.
+1
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Где-то 52 года еще
+1
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Ей лет 58, что ли?
+1
0
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Медведевой сколько лет? Опять ляпает чушь ради красного словца
+2
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Такой ляп.. а ещё над Алиной смеются..
+3
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Особенно ты 48 лет ждала:)))
+2
-1
+1
Даже православные не такие верующие, как фаны Динамо
+2
-1
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Удачи Динамо Махачкала
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Фанаты Боруссии также говорили, но конечно же нет
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Ответ Мукунку хороший
А вы болеете за тех,кто выигрывает.. Завтра Урал попрёт,вы к нему переметнётесь)
Я за Зенит начал болеть раньше, чем ты перестал под себя ходить)
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Ответ Spartakus1984
Я Спартаковец,но хочу увидеть чемпионство Динамо,что бы это увидели еще те кто 48 лет назад его видел.Динамо нужно спешить,мы стареем)).
Может быть в следующей жизни, когда я буду кошкой.
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Ответ Камбоджа Иванов
Да мы уже поняли, что вы за Динамо болеете сильнее, чем за Спартак. По сезонам со Шварцем и Личкой все очевидно
А вы болеете за тех,кто выигрывает.. Завтра Урал попрёт,вы к нему переметнётесь)
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Ответ Камбоджа Иванов
Да мы уже поняли, что вы за Динамо болеете сильнее, чем за Спартак. По сезонам со Шварцем и Личкой все очевидно
В любом случае вас это ни как не касается)).
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Ответ Аленка_76
Ой, тоже надеюсь, что дождемся чемпионства
200 лет ещё ждать)
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Ну ждите давайте, в ближайшие 48 лет лучшего шанса не будет
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Еще 48? Эх, помру(
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Ответ Владимир Туаев
Очень обнадёживающе звучит))) Особенно про 48 лет)
На видео, она не совсем так сказала
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