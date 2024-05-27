Евгения Медведева: «Динамо» еще дойдет до чемпионства, уверена. 48 лет ждали, и еще подождем»

Евгения Медведева высказалась о том, что «Динамо» упустило шанс на чемпионство.

В последнем туре Мир бело-голубые уступили «Краснодару» со счетом 0:1 и опустились на третье место в итоговой таблице.

«Было грустно, когда « » упустило чемпионство. У меня тоже было, что я проигрывала в шаге от чемпионства – это не разочарование, а добрая грусть, что такое было, но не получилось.

У «Динамо» будет еще много возможностей взять чемпионство. У меня таких возможностей не было. Уверена, что «Динамо» еще дойдет до чемпионства. 48 лет ждали, и еще подождем, что поделать», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Евгения Медведева: «Фигурное катание взлетело и стремится на ту же планку, где футбол. Мы вас догоним, ребята, уверена»