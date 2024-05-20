Евгения Медведева: «Динамо» станет чемпионом, уверена. 4:1 с «Крыльями» – это восторг»

Евгения Медведева поделилась эмоциями от победы «Динамо» над «Крыльями Советов».

«Это было безумно интересно. Очень интенсивно ребята боролись, обе команды в боевом настрое были, шли в атаку. Чуть‑чуть еще – и драка была бы, накал максимальный.

Я безумно рада счету. 4:1 – это восторг. Смотреть очень отрадно, когда ребята хорошо играют. А когда день нелетный, так сказать, валерьянка нужна в кармане. Пусть мы будем всегда наслаждаться их хорошей игрой без успокоительных.

Конечно, я верю в чемпионство «Динамо». Даже мои друзья, которые болеют за другие клубы, написали, что то, что делает «Динамо», классно.

Я уверена, что все будет хорошо. Уверена, что в этом году «Динамо» станет чемпионом. Но пока что рано. Очень хотелось бы, все возможно», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

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