Медведева о поражении «Динамо» от «Краснодара»: «Вот это грустно, конечно»
Евгения Медведева прокомментировала поражение «Динамо» в 30-м туре Мир РПЛ.
«Динамо» проиграло в гостях «Краснодару» (1:2). Московский клуб с 1976 года не выигрывает национальное первенство России / СССР.
«Краснодар» стал вторым в РПЛ, «Динамо» – третьим. Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит».
«Вот это грустно, конечно… :(» – написала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
Евгения Медведева: «Динамо» станет чемпионом, уверена. 4:1 с «Крыльями» – это восторг»
Это не позор российского футбола?
Вот это действительно грусненько.
Не ожидал от Марцела.
или там набросить не за что)))
давайте примажем поражение Динамо
Большинство из нас действительно уже два сезона следит за Динамо.
Это разве плохо?
Женя ,что на поле играла?