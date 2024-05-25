Медведева о поражении «Динамо» от «Краснодара»: «Вот это грустно, конечно»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева прокомментировала поражение «Динамо» в 30-м туре Мир РПЛ.

«Динамо» проиграло в гостях «Краснодару» (1:2). Московский клуб с 1976 года не выигрывает национальное первенство России / СССР.

«Краснодар» стал вторым в РПЛ, «Динамо» – третьим. Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит».

«Вот это грустно, конечно… :(» – написала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию. 

Евгения Медведева: «Динамо» станет чемпионом, уверена. 4:1 с «Крыльями» – это восторг»

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67 комментариев
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А как вам игра Динамо в чемпионском матче?
Это не позор российского футбола?
Вот это действительно грусненько.
Не ожидал от Марцела.
+23
-6
+17
Ответ Роман Лазуревич
Все таки слухи о Медведевой, как о некой "черной метке", не лишены смысла...
Это с 1976 года происходит, да? Всё Женя, всё она...
+14
0
+14
Вот уж действительно грустно, и даже не Краснодар, а снова Зенит. Динамо слили матч практически.
+17
-4
+13
Ответ несахар
Комментарий скрыт
А лучше бы молчал
+13
-1
+12
Ответ Anton Kuznetsov
делает вид как будто ей есть дело
делаете вид, как будто разбираетесь
+13
-1
+12
Ответ несахар
Это закономерность. Медведева притягивает поражение.
С 1976 года притягивает
+13
-1
+12
Конечно очень грустно, ребята хорошо играли весь сезон, подарили столько положительных эмоций болельщикам и победа была так близко, но удача сегодня не на их стороне, значит надо работать ещё больше и идти упорно к победе.
+15
-3
+12
Ответ несахар
Комментарий удален модератором
Да что вы говорите, вот так бы сделала да?. Что ж вы ей не сказали то как надо, вы же знаете всё, телепат вы наш
+14
-2
+12
грустно, ну ничего ,после падений ,обязательно бывают взлеты!
+16
-4
+12
Ответ Светлана М
Это с 1976 года происходит, да? Всё Женя, всё она...
«не знаю как, но во всем виновата Медведева»
+11
0
+11
Динамо огорчили, конечно. Что ж такое, когда то должны же выиграть!
+14
-3
+11
Ответ qwaza
А как вам игра Динамо в чемпионском матче? Это не позор российского футбола? Вот это действительно грусненько. Не ожидал от Марцела.
мы тоже грустим, но не понимаем, зачем эта новость на ФК ветке
+12
-1
+11
Ответ Роман Лазуревич
Все таки слухи о Медведевой, как о некой "черной метке", не лишены смысла...
вы не мужик, очередная бабка обс
+12
-1
+11
Ответ несахар
Комментарий удален модератором
Вы откуда знаете, смотрела или нет?
+16
-5
+11
Ответ несахар
Медведева черная метка ))
В прошлом сезоне Динамо на девятом месте были, если мне память не изменяет, а в этом - в призах, такая вот черная метка.
+13
-3
+10
Ответ Роман Лазуревич
Все таки слухи о Медведевой, как о некой "черной метке", не лишены смысла...
не работает, Жени на игре не было. Когда она на игре, Динамо побеждает. Шах и мат хейтеры
+13
-3
+10
Ответ Елена Спирина
Эх, мужики! Языки хуже, чем у женщин
И сплетники хуже бабок на лавочке
+13
-3
+10
Ответ несахар
Медведева черная метка ))
48 лет проигрывали, норм было? А теперь Медведева виновата, ну вы даете. Не позорились бы
+16
-6
+10
Ответ несахар
Это закономерность. Медведева притягивает поражение.
враньё
+14
-4
+10
спортс, а че не сделали новость по ледовый мастер класс Жени
или там набросить не за что)))
давайте примажем поражение Динамо
+11
-1
+10
женя молодец,переживала и поддерживала весь сезон всю команду и ребят,успехов динамо в следующем сезоне,все будет хорошо!!
+14
-4
+10
грустно, но это игра
+13
-3
+10
Очень грустно, эх Динамо😥
+13
-3
+10
Ответ Роман Лазуревич
Все таки слухи о Медведевой, как о некой "черной метке", не лишены смысла...
Конечно, дело не в том, что 11 мужиков не смогли забить один мяч за 100 минут
+9
0
+9
Ответ несахар
Комментарий скрыт
Ну, а почему нет?
Большинство из нас действительно уже два сезона следит за Динамо.
Это разве плохо?
+10
-1
+9
Ответ Светлана М
С 1976 года притягивает
Ага, задолго до рождения уже начала притягивать
+9
0
+9
Ответ несахар
Медведева черная метка ))
а вы красная?
Женя ,что на поле играла?
+15
-6
+9
Ответ Romanova
спортс, а че не сделали новость по ледовый мастер класс Жени или там набросить не за что))) давайте примажем поражение Динамо
Даже счет неправильно написали((
+9
0
+9
Ответ Romanova
вы не мужик, очередная бабка обс
Конечно не мужик. Нашёл виноватую, позорник
+10
-1
+9
Ответ Роман Лазуревич
Все таки слухи о Медведевой, как о некой "черной метке", не лишены смысла...
Эх, мужики! Языки хуже, чем у женщин
+14
-5
+9
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