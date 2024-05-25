Медведева о поражении «Динамо» от «Краснодара»: «Вот это грустно, конечно»

Евгения Медведева прокомментировала поражение «Динамо» в 30-м туре Мир РПЛ.

«Динамо» проиграло в гостях «Краснодару» (1:2). Московский клуб с 1976 года не выигрывает национальное первенство России / СССР.

«Краснодар» стал вторым в РПЛ, «Динамо» – третьим. Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит».

«Вот это грустно, конечно… :(» – написала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Евгения Медведева: «Динамо» станет чемпионом, уверена. 4:1 с «Крыльями» – это восторг»