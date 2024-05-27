Морено и вылетевший из РПЛ «Сочи» подписали новый контракт. Клуб подтвердил продление до 2027 года

«Сочи» подтвердил продление контракта с тренером Робертом Морено.

Новое соглашение 46-летнего специалиста рассчитано до конца сезона-2026/27.

Испанец был назначен на должность главного тренера « » в декабре 2023 года. Под руководством клуб провел тринадцать матчей во всех турнирах, в десяти из которых не уступил, став одной из самых результативных команд весенней части сезона Мир РПЛ. Всего на их счету две победы, семь ничейных результатов и четыре поражения.

По итогам сезона Мир команда с 24 очками заняла последнее место в турнирной таблице и опустилась в Мелбет Первую лигу.