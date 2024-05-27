Морено и вылетевший из РПЛ «Сочи» подписали новый контракт. Клуб подтвердил продление до 2027 года
«Сочи» подтвердил продление контракта с тренером Робертом Морено.
Новое соглашение 46-летнего специалиста рассчитано до конца сезона-2026/27.
Испанец был назначен на должность главного тренера «Сочи» в декабре 2023 года. Под руководством Морено клуб провел тринадцать матчей во всех турнирах, в десяти из которых не уступил, став одной из самых результативных команд весенней части сезона Мир РПЛ. Всего на их счету две победы, семь ничейных результатов и четыре поражения.
По итогам сезона Мир РПЛ команда с 24 очками заняла последнее место в турнирной таблице и опустилась в Мелбет Первую лигу.
После такой весны, он точно в один из Московских клубов поедет. Динамо, Локомотив, Спартак. Да и остальные клубы кроме Зенита захотят его купить. Тоже касается и Даку из Рубина ну и Конате из Ахмата, усилят любой клуб
Вроде за Морено не числится странностей типа "удалил с тренировки за улыбку после поражения".