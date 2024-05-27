Морено и вылетевший из РПЛ «Сочи» подписали новый контракт. Клуб подтвердил продление до 2027 года

Теги премьер-лига Россия Первая лига Сочи Роберт Морено Футбол

«Сочи» подтвердил продление контракта с тренером Робертом Морено.

Новое соглашение 46-летнего специалиста рассчитано до конца сезона-2026/27.

Испанец был назначен на должность главного тренера «Сочи» в декабре 2023 года. Под руководством Морено клуб провел тринадцать матчей во всех турнирах, в десяти из которых не уступил, став одной из самых результативных команд весенней части сезона Мир РПЛ. Всего на их счету две победы, семь ничейных результатов и четыре поражения.

По итогам сезона Мир РПЛ команда с 24 очками заняла последнее место в турнирной таблице и опустилась в Мелбет Первую лигу.

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10 комментариев
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Отлично! Надеюсь вернет Сочи в РПЛ
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Ответ Вячеслав Припузов
Вопрос каким составом будет играть Морено...
Уж точно не слабым.Русский костяк сохранят.Из легов думаю останутся Сааведра,Алвес и Юкич,возможно Крамарич.
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Самое главное, сохранить лидеров. Можно пока раздать по арендам, а часть оставить у себя (в рамках лимита ФНЛ). Обязаны сохранять Гуарираппу, Аттият-Алла, Юкича и Марсело.
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+3
Ответ Dmitry Orlov
Гуарирапа в аренде, он клубу не принадлежит, так что не стоит удивляться, что он перейдёт в другой клуб, может быть даже РПЛ.
Я не говорил о том, принадлежит он им или нет. Я написал, что они обязаны удержать этих 4 игроков, если на что-то рассчитывают после возвращения
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Ответ Камбоджа Иванов
Самое главное, сохранить лидеров. Можно пока раздать по арендам, а часть оставить у себя (в рамках лимита ФНЛ). Обязаны сохранять Гуарираппу, Аттият-Алла, Юкича и Марсело.
Гуарирапу в аренду брали.
После такой весны, он точно в один из Московских клубов поедет. Динамо, Локомотив, Спартак. Да и остальные клубы кроме Зенита захотят его купить. Тоже касается и Даку из Рубина ну и Конате из Ахмата, усилят любой клуб
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Это хорошо для Сочи, с ним они вторую половину чемпионата играли бодро. Главное, чтобы не получилось, как у Торпедо с Клотетом - вроде долгосрочный проект, а в итоге даже 1 сезон в ФНЛ не доработал.
Вроде за Морено не числится странностей типа "удалил с тренировки за улыбку после поражения".
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Ответ Камбоджа Иванов
Самое главное, сохранить лидеров. Можно пока раздать по арендам, а часть оставить у себя (в рамках лимита ФНЛ). Обязаны сохранять Гуарираппу, Аттият-Алла, Юкича и Марсело.
Гуарирапа в аренде, он клубу не принадлежит, так что не стоит удивляться, что он перейдёт в другой клуб, может быть даже РПЛ.
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-1
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