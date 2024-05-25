Кирьяков о вылете «Сочи»: «Русского на месте Морено уже бы уволили. Преклонение перед западным удивляет»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Сергей Кирьяков Сочи Роберт Морено Футбол

Сергей Кирьяков высказался о тренере «Сочи» Роберте Морено.

Команда набрала 23 очка за 29 матчей Мир РПЛ и покинет высший дивизион по итогам сезона.

«Что касается вылета, были просчеты в плане комплектования команды, в плане тренерских решений.

Сейчас пригласили испанца, и мне не совсем понятно, почему тренера-иностранца, который не решает задачу, оставляют. Был бы на месте Морено русский, уже получил бы увольнение. Вот это преклонение перед чем-то западным удивляет. 

Но у «Сочи» есть все шансы вернуться. Команды, вылетающие из РПЛ, автоматом считаются фаворитами Первой лиги.

Да, сейчас «Сочи» нужно решать вопросы по комплектации, сейчас уйдут многие. Надо определиться с кругом кандидатов, продублировать все позиции, потому что Первая лига – очень сложный турнир, знаю это по себе. Здесь нужно серьезно готовиться, и существует риск, что испанец до конца не понимает, что его ждет. Будет очень серьезная борьба, 5-6 команд поставят задачу выйти в Премьер-лигу. И недооценка не исключена.

Морено нужно объяснять, что это за турнир», – сказал бывший нападающий сборной России, экс-тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков.

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23 комментария
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Как же у физруков бомбит... Да, испанец виноват в том, что не успел исправить за российскими специалистами
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его уволили с Ленинградца,за сезон он не смог ничего исправить,а Испанец поставил игру, не плохую за три недели,он о чём?)))
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Что он гонит? Морено набрал за 11 матчей столько (на 1 очко больше) сколько предыдущие физруки отечественного производства набрали за 18 предыдущих матчей. Работай он с начала сезона то Сочи и не вылетел бы, а как минимум следом за Ахматом 11-е место занял бы спокойно. И какое нафиг преклонение? Он выше квалификацией некоторых борющихся сегодня за чемпионство.
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да всю вашу школу вообще отдать надо на переобучение в европу, потому что вы ничего, кроме автобусов или навесов, в большинстве своём поставить не можете
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Он веществ перебрал?
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Это Сирожа, который сделал всё чтобы Ленинградец во вторую лигу отправить? That’s rich.
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Круговорот интервью физруков в природе ))
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Хахахаха
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У них с возрастом, видимо, отмирают нейронные связи, ответственные за логическое и аналитическое мышление, и остаются только простейшие родоплеменные инстинкты.
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Что он гонит?
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Как там у Ленинградца дела, много сам-то наисправлял за сезон? Игру, может, поставил? А вообще Кирьяков может в любой непонятной ситуации подписывать какое-нибудь гнусное письмо, как это у него принято.
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Ща бы слова этого буйнопомешанного алкоголика всерьёз обсуждать. Вы чё, ребят, готовьтесь к просмотру матчей
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Не соглашусь с Кирьяковым. С приходом Морено команда заиграла в яркий футбол, не то, что было раньше, а исправить ситуацию, чтобы остаться в РПЛ было практически невозможно. Ждём Сочи в следующем году.
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А за что его увольнять? За то что клуб без шансов на выживание потопили отечественные физруки предшественники?!
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Ну так твои начальнички сами преклоняются перед этим западом. Все копируют-отзеркаливают.. еще один турбопатриот "непонимающий"
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Морено уже объявил в прямом эфире, что "Сочи" вернется в РПЛ в следующем году. Если нет - то уволят.
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А то что Хохлов поражения штамповал и его терпели, тебя не смущает?
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Да ваши Российские тренеры одни и те же по кругу ходят,их уволняют потом снова назначают потмо снова увлльтняют и снова назначат.Уж жаловаться на безработицу им не стоит.А такие как Моствой и Аленичев вообще капризничают,им только топ клубы подавай.
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Да благодаря Морено у людей хоть какая-то реальная симпатия к команде возникла. Я говорю не о жителях Сочи, а о тех, кто нейтрально либо даже негативно смотрел на этот проект.
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Так Морено всего около месяца в Сочи - не успел исправить косяки наших физруков.
Как можно спрашивать за такой короткий срок ?
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Морено делал всё что мог,но косяки руководства уже было сложно исправить.
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Кирьяков деревянный футболист был играл в деревянном немецком клубе в тени навешивай. Русского бы уволили, я бы вообще запретил русских тренеров,ибо все сплошь олени или трусливые сельдерии или быдло эстонское получается, или мы гавно, нахрен мне он такой рукодоп прищнающийся что он рукодоп нужен получающий миллионы евро потому что русский? Ещё бы и русских футболистов запретить) хотя бы платить им гос деньги из регионов через губернаторов отмывать запретить. Пусть их берет на содержание иностранный енуб как Барселона взяла Месси. Что-то не вижу очереди за нашими поленьями
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