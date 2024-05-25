Кирьяков о вылете «Сочи»: «Русского на месте Морено уже бы уволили. Преклонение перед западным удивляет»

Сергей Кирьяков высказался о тренере «Сочи» Роберте Морено.

Команда набрала 23 очка за 29 матчей Мир РПЛ и покинет высший дивизион по итогам сезона.

«Что касается вылета, были просчеты в плане комплектования команды, в плане тренерских решений.

Сейчас пригласили испанца, и мне не совсем понятно, почему тренера-иностранца, который не решает задачу, оставляют. Был бы на месте Морено русский, уже получил бы увольнение. Вот это преклонение перед чем-то западным удивляет.

Но у «Сочи» есть все шансы вернуться. Команды, вылетающие из РПЛ, автоматом считаются фаворитами Первой лиги.

Да, сейчас «Сочи» нужно решать вопросы по комплектации, сейчас уйдут многие. Надо определиться с кругом кандидатов, продублировать все позиции, потому что Первая лига – очень сложный турнир, знаю это по себе. Здесь нужно серьезно готовиться, и существует риск, что испанец до конца не понимает, что его ждет. Будет очень серьезная борьба, 5-6 команд поставят задачу выйти в Премьер-лигу. И недооценка не исключена.

Морено нужно объяснять, что это за турнир», – сказал бывший нападающий сборной России, экс-тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков.