Слишкович о работе в «Спартаке»: «Могу быть довольным. Когда я начал, было много проблем. Оставляю новому тренеру здоровую команду, готовую сделать шаг вперед»

Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Матч ТВ Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович после ничьей с «Оренбургом» назвал игроков «Спартака» героями.

– 0:0 – честный результат. У соперника был самый лучший момент в матче, но Максименко показал, что он лучший вратарь чемпионата.

У нас тоже были моменты. Однако результатом должны быть довольны обе команды.

Мои игроки – герои. У нас девять футболистов пропускали встречу. Некоторым пришлось выходить на непривычных позициях.

– Вы выглядите грустным.

– Нет. Просто устал. После каждого матча человек эмоционально устает. И зачастую это тяжелее, чем физически.

– Вы довольны игрой «Спартака» под вашим руководством?

– Могу быть довольным. Конечно, должны были больше получить. Но у нас был непростой момент, когда я начал с командой работать. Было много проблем. И теперь я оставляю новому тренеру здоровую команду, здоровую группу людей, которые готовы сделать шаг вперед, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».

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29 комментариев
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Слишкович показал достойный результат, исключая матч против Балтики, главное здесь стабилизация и возможность поставить команду на рельсы. Жаль только, главным не поработал в итоге.
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Максименко показал, что он лучший вратарь чемпионата.

И самый джентльмен, видимо!
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+12
Ответ Black Phoenix
Слишкович показал достойный результат, исключая матч против Балтики, главное здесь стабилизация и возможность поставить команду на рельсы. Жаль только, главным не поработал в итоге.
Да нормально против Балтики сыграли чисто по игре. По сути там была одна команда на поле, но так бывает, что мяч идёт куда угодно, только не в ворота.
На счет главного, где-то читал, что с 16 мая формально он являлся главным без приставки ио, потомучто команда может быть без главного до 30 дней. Может не верно что-то, но такая информация была.
+12
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+11
Ответ Крыло советов
Удар кулаком по Яй… и нету красной 🤣
Игроку Динамо вообще ничего не дали, за удар в лицо Соболю, хотя там мяч был еще в игре, а тут игрок Оренбурга влетел не хило в пальцы и грудь.
+7
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Странно, что не оставили тренером. Результаты показал более чем достойные
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Ответ Spartakus1984
Можно задавать вопросы тренерам,а игроки что?они ни за что не несут ответственность?Зиньковский к прмиеру это игрок уровня амбиций Спартака?
Зиньковский единственный кто может отдать точный пас нм длинное расстояние и штрафные классно бьет, в отсутствии Промеса, его надо по любому встраивать в основной состав, он может всю игру не играть, с потом сам забить или Соболь навесить, а, если ещё и играть начнет, то равных тему в нынешнем Спартаке единицы
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Ответ Black Phoenix
Слишкович показал достойный результат, исключая матч против Балтики, главное здесь стабилизация и возможность поставить команду на рельсы. Жаль только, главным не поработал в итоге.
Слишкович показал результат в плане психологии. Парни просто стали раскованнее, вот и всё. В плане игры лишь чехарда на поле, невменяемая ротация (Абаскаля за нее поливали говном, но там хотя бы логика в действиях была, тут наугад игроков выбирает), постепенная сдача инициативы и просадка во взаимодействиях. Но это все в ответственности следующего тренера, все таки главное на этом отрезке было восстановить мораль, что у Владимира получилось.
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Ответ Ебздрогыч
Максименко показал, что он лучший вратарь чемпионата. И самый джентльмен, видимо!
Удар кулаком по Яй… и нету красной 🤣
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Ждем багаж Слишковича.
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Ну так то в итоге у Спартака 4-ая оборона в чемпионате, щас глянул в таблицу, был в шоке если честно. Просто привык что наша оборона в последние годы это что то с чем то. Спасибо дадьке за достойную работу в последних матчах.
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Как Максименко красную не получил, это же жесть вообще??? За такое матчей 10 дисквы дать мало
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Конечно доволен должен быть!
5-ое место не шутки!
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Багаж Слишковича )
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Ответ Black Phoenix
Слишкович показал достойный результат, исключая матч против Балтики, главное здесь стабилизация и возможность поставить команду на рельсы. Жаль только, главным не поработал в итоге.
К сожалению, матч с Балтикой был самым важным
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Ответ R. Giskard Reventlov
Странно, что не оставили тренером. Результаты показал более чем достойные
Каждый раз при смене тренера команда получает моральный буст. Если на основе этого буста делать выводы и сразу же считать этот временный вариант подходящим тренером, то так можно всех помощников оставлять. Я что-то не припоминаю ситуации, когда увольняют тренера, ставят И.О. и с ним становится прям сильно хуже. Причем я не про Спартак говорю уже, а в целом по миру.
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При Слишковиче Спартак не проиграл ни одной игры. Это говорит о многом. За это он заслуживает
уважение.
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Ещё один с высоким самомнением, о себе и о игроках.Они не будут рости,это их предел.
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Сейчас уровень игры у команд с 5 по 16 место практически одинаковый.
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Ответ Крыло советов
Удар кулаком по Яй… и нету красной 🤣
а шипами в голову ? Не, если конечно считать это нормой, то да , хотя если бы это случилось с трясинным каким-либо,то и ответа бы была и конечно красная противнику
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Можно задавать вопросы тренерам,а игроки что?они ни за что не несут ответственность?Зиньковский к прмиеру это игрок уровня амбиций Спартака?
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Ответ Black Phoenix
Слишкович показал достойный результат, исключая матч против Балтики, главное здесь стабилизация и возможность поставить команду на рельсы. Жаль только, главным не поработал в итоге.
Наоборот хорошо, тот же Абаскаль, просто фартило большинство игр, из за его экспериментов профукали кубок, играть без нападения целый час игры, лично я рад, не знаю каковиьулет результат, но Станкович будет выпускать лучших, эксперименты в официальных играх не нужны
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Ответ R. Giskard Reventlov
Странно, что не оставили тренером. Результаты показал более чем достойные
он все равно остается в команде
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Ответ Ковид 07.10.52
особенно достойно проиграли Балтике.
вот что прививка животворящая делает
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А состав конкурентен перед чемпионскими амбициями?
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