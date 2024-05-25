Слишкович о работе в «Спартаке»: «Могу быть довольным. Когда я начал, было много проблем. Оставляю новому тренеру здоровую команду, готовую сделать шаг вперед»
Владимир Слишкович после ничьей с «Оренбургом» назвал игроков «Спартака» героями.
– 0:0 – честный результат. У соперника был самый лучший момент в матче, но Максименко показал, что он лучший вратарь чемпионата.
У нас тоже были моменты. Однако результатом должны быть довольны обе команды.
Мои игроки – герои. У нас девять футболистов пропускали встречу. Некоторым пришлось выходить на непривычных позициях.
– Вы выглядите грустным.
– Нет. Просто устал. После каждого матча человек эмоционально устает. И зачастую это тяжелее, чем физически.
– Вы довольны игрой «Спартака» под вашим руководством?
– Могу быть довольным. Конечно, должны были больше получить. Но у нас был непростой момент, когда я начал с командой работать. Было много проблем. И теперь я оставляю новому тренеру здоровую команду, здоровую группу людей, которые готовы сделать шаг вперед, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».
И самый джентльмен, видимо!
На счет главного, где-то читал, что с 16 мая формально он являлся главным без приставки ио, потомучто команда может быть без главного до 30 дней. Может не верно что-то, но такая информация была.
5-ое место не шутки!
уважение.