Слишкович о будущем: «Если «Спартак» скажет, что я не нужен, или не договоримся, то я открыт для разговоров. Но – на моих условиях» 

Владимир Слишкович высказался о своем будущем.

Босниец исполнял обязанности главного тренера « » после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля. В новом сезоне красно-белых будет тренировать Деян Станкович.

– Я должен разговаривать с клубом. Увидим, какое будущее. Может быть, буду нужен «Спартаку», может быть, нет.

– Есть желание попробовать себя в качестве главного в другом клубе?

– Конечно. Я начал эту работу не для того, чтобы стать ассистентом. Многие так начинают, но потом становятся главными. Считаю, что всегда надо улучшать себя шаг за шагом. Нельзя делать шаг больше чем нога. Очень доволен своей карьерой и надеюсь однажды стать главным тренером.

– Если в России вам предложат, согласитесь?

– Я смотрю на «Спартак». Если они скажут, что я не нужен, или не договоримся, то я открыт для разговоров. Но это будет на моих условиях, – сказал .