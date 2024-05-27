Слишкович о будущем: «Если «Спартак» скажет, что я не нужен, или не договоримся, то я открыт для разговоров. Но – на моих условиях» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович высказался о своем будущем.

Босниец исполнял обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля. В новом сезоне красно-белых будет тренировать Деян Станкович.

– Я должен разговаривать с клубом. Увидим, какое будущее. Может быть, буду нужен «Спартаку», может быть, нет.

– Есть желание попробовать себя в качестве главного в другом клубе?

– Конечно. Я начал эту работу не для того, чтобы стать ассистентом. Многие так начинают, но потом становятся главными. Считаю, что всегда надо улучшать себя шаг за шагом. Нельзя делать шаг больше чем нога. Очень доволен своей карьерой и надеюсь однажды стать главным тренером.

– Если в России вам предложат, согласитесь?

– Я смотрю на «Спартак». Если они скажут, что я не нужен, или не договоримся, то я открыт для разговоров. Но это будет на моих условиях, – сказал Слишкович.

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9 комментариев
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И каковы условия?
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Еще не понятно, что это за тренер, а уже об условиях начал говорить, наверное очередная пустышка каких в РПЛ через одного.
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чет слишком много его стало в ленте, чемпионство заработал 24-27 туровое или что?
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Так то он не серб, а Босниец
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Если останется в Спартаке станет достойным преемником Станковича на посту главного тренера команды когда придёт время...
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