Евгения Медведева: «На финале Кубка у «Спартака» было больше болельщиков. Я подумала: «Черт возьми, буду болеть за «Динамо»!» У них клевая форма, много молодежи»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Евгения Медведева Футбол

Евгения Медведева рассказала, как начала болеть за «Динамо»..

– Ты активно сотрудничаешь с футбольным клубом «Динамо». Чем тебе нравится футбол, следишь ли за турнирной таблицей?

– Это получилось случайно. Меня пригласили на финал Кубка России «Динамо» – «Спартак» в 2022 году на стадион «Лужники».

У «Спартака» было большинство болельщиков на трибунах. Я тогда подумала: «Черт возьми, буду болеть за «Динамо»!» Во-первых, у них клевая форма – я обожаю синий цвет. Во-вторых, в команде очень много молодежи, и это подкупает.

В том матче «Динамо», к сожалению, проиграло, но мне очень понравилась атмосфера на стадионе и в целом игра. Вскоре меня пригласили еще на пару матчей клуба, я была впечатлена «ВТБ Ареной» и поймала себя на мысли, что хочу ходить туда почаще. Мы подружились с сотрудником клуба Сабиной Кох, а потом и с другими ребятами.

Так родилась наша дружба с «Динамо». Мне предложили мне участвовать в разных контент-активностях клуба, и я с радостью согласилась, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТвояМамка
Ответ Ильдар Фарукшин
Женская логика - слов нет
За Динамо частенько так и начинают болеть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Если "чёрт возьми", то надо болеть за Чертаново😈
Или за Орехово-Зуево....
Зачем за них болеть?
А я йуй его
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
ума как у ракушки
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
Ответ Оригинальный Ник
Зато не глор
глор это нечто другое )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oliknep
Черт побери! Я всегда был на её стороне в грызне с загитовой. Всё пропало
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Если "чёрт возьми", то надо болеть за Чертаново😈
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ну, цвет дело субъективное. А вот на счет "много молодежи" еще можно порассуждать. У Спартака в том матче играли Два игрока 2000 гр - Игнатов, Пруцев. И еще два 2001 гр - Хлусевич и Литвинов. У Динамо Тюкавин 2002, а также Захарян 2003.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Roman Roman
и тут проиграла, что за карма?
⚫️ метка, давно доказанная причём😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оригинальный Ник
Ответ Roman Roman
и тут проиграла, что за карма?
Зато не глор
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Женская логика - слов нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Roman
и тут проиграла, что за карма?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий