Евгения Медведева: «На финале Кубка у «Спартака» было больше болельщиков. Я подумала: «Черт возьми, буду болеть за «Динамо»!» У них клевая форма, много молодежи»

Евгения Медведева рассказала, как начала болеть за «Динамо»..

– Ты активно сотрудничаешь с футбольным клубом «Динамо». Чем тебе нравится футбол, следишь ли за турнирной таблицей?

– Это получилось случайно. Меня пригласили на финал Кубка России «Динамо» – « » в 2022 году на стадион «Лужники».

У « » было большинство болельщиков на трибунах. Я тогда подумала: «Черт возьми, буду болеть за « »!» Во-первых, у них клевая форма – я обожаю синий цвет. Во-вторых, в команде очень много молодежи, и это подкупает.

В том матче « », к сожалению, проиграло, но мне очень понравилась атмосфера на стадионе и в целом игра. Вскоре меня пригласили еще на пару матчей клуба, я была впечатлена «ВТБ Ареной» и поймала себя на мысли, что хочу ходить туда почаще. Мы подружились с сотрудником клуба Сабиной Кох, а потом и с другими ребятами.

Так родилась наша дружба с «Динамо». Мне предложили мне участвовать в разных контент-активностях клуба, и я с радостью согласилась, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.