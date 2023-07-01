Евгения Медведева: «Ничего общего между фигурным катанием и футболом нет. Летний и зимний, лед и трава, коньки и мяч – абсолютно другие вещи»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва женское катание Евгения Медведева Спорт-Экспресс Футбол

Евгения Медведева заявила, что футболе и фигурном катании нет ничего общего.

– Планируешь ли продолжать историю с «Динамо»?

– Мы дружим, продолжаем сотрудничество. Стараюсь приходить на матчи. Это интересно.

Ничего общего между фигурным катанием и футболом нет. Но это меня постоянно спрашивают. Летний и зимний, лед и трава, коньки и мяч – абсолютно другие вещи.

– Ты ездила на сборы «Динамо»...

– Записали с ребятами серию интервью. Было интересно узнать, что они делают на сборах. Это другая физическая активность, моральные принципы.

Командная работа мне чужда, потому что я одиночка. Поэтому было интересно пообщаться с ребятами. Они настолько разные люди и умещаются в одной команде.

– Попробовать себя в качестве тренера-мотиватора?

– Пожалуй со стороны пока что посмотрю. Хотя бы правила доучу.

– Была бы нога Медведевой, а не Акинфеева, почему нет?

– Да, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию. 

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rarog
Нифига она умная
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
Мяч круглый, коньки острые, трава зелёная, лёд холодный..
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антимосковский
гениальная мысль
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Есть и общее. Аксель, например.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сашуля П
Наверное сегодня юбилейный десятый раз, когда Жене задают этот вопрос😁
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tytti
Всё по факту
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пудель
Сравнивать нельзя, но фигурка - популярнее, как мы помним.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nikolett
Ответ rarog
Нифига она умная
У неё просто с чувстом юмора порядок, в отличие от вас.
Что она ещё должна была ответить? Впасть в пафос?
И на серьёзных щах должна была приводить доводы, почему эти два вида спорта рядом не стоят?
Дурацкий вопрос. Ответ на такой не может быть умным априори.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Ответ Гамарджоба Генацвале
Есть и общее. Аксель, например.
Риттбергер сонг - фанат фигурки на Спортс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
Естественно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илларион
Ответ Сергей Жарковский
Какие у девушки глубокие познания! Тушите свет!
Норм у неё познания, всё по делу сказала!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илларион
Ответ FS.Nika1
Хотя бы правила доучу ... Вот об этом надо было думать до ОИ, Женя
Ну вообще то до ОИ о правилах думали её тренеры!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илларион
Ответ Пудель
Сравнивать нельзя, но фигурка - популярнее, как мы помним.
Ну каждый своё хвалит😊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tatiana Klm
Остается только таким анализом заниматься…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Ждём Медведеву в плейбой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hammers
Это она похоже не видела футбол зимой, когда поле белое, мяч красный, а игрокам вместо бутс впору коньки одевать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mechel**
Логично😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий