Евгения Медведева заявила, что футболе и фигурном катании нет ничего общего.

– Планируешь ли продолжать историю с « »?

– Мы дружим, продолжаем сотрудничество. Стараюсь приходить на матчи. Это интересно.

Ничего общего между фигурным катанием и футболом нет. Но это меня постоянно спрашивают. Летний и зимний, лед и трава, коньки и мяч – абсолютно другие вещи.

– Ты ездила на сборы «Динамо»...

– Записали с ребятами серию интервью. Было интересно узнать, что они делают на сборах. Это другая физическая активность, моральные принципы.

Командная работа мне чужда, потому что я одиночка. Поэтому было интересно пообщаться с ребятами. Они настолько разные люди и умещаются в одной команде.

– Попробовать себя в качестве тренера-мотиватора?

– Пожалуй со стороны пока что посмотрю. Хотя бы правила доучу.

– Была бы нога , а не Акинфеева, почему нет?

– Да, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.