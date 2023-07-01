Евгения Медведева: «Ничего общего между фигурным катанием и футболом нет. Летний и зимний, лед и трава, коньки и мяч – абсолютно другие вещи»
Евгения Медведева заявила, что футболе и фигурном катании нет ничего общего.
– Планируешь ли продолжать историю с «Динамо»?
– Мы дружим, продолжаем сотрудничество. Стараюсь приходить на матчи. Это интересно.
Ничего общего между фигурным катанием и футболом нет. Но это меня постоянно спрашивают. Летний и зимний, лед и трава, коньки и мяч – абсолютно другие вещи.
– Ты ездила на сборы «Динамо»...
– Записали с ребятами серию интервью. Было интересно узнать, что они делают на сборах. Это другая физическая активность, моральные принципы.
Командная работа мне чужда, потому что я одиночка. Поэтому было интересно пообщаться с ребятами. Они настолько разные люди и умещаются в одной команде.
– Попробовать себя в качестве тренера-мотиватора?
– Пожалуй со стороны пока что посмотрю. Хотя бы правила доучу.
– Была бы нога Медведевой, а не Акинфеева, почему нет?
– Да, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
Что она ещё должна была ответить? Впасть в пафос?
И на серьёзных щах должна была приводить доводы, почему эти два вида спорта рядом не стоят?
Дурацкий вопрос. Ответ на такой не может быть умным априори.