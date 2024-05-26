Иван Юрич: «Гасперини – лучший тренер Европы. Сделанное им за 8 лет в «Аталанте» беспрецедентно»

Иван Юрич считает Джан Пьеро Гасперини лучшим тренером в Европе.

«Для меня Гасперини – лучший тренер Европы, а его футболисты великолепны. У них игроки высочайшего класса. Скамакка, де Кетеларе, Лукман, Копмейнерс. Там прекрасные игроки, великолепный игровой стиль и четкие идеи. Прекрасная команда.

То, что Гасперини сделал за эти 8 лет, беспрецедентно. Он вырастил талантливых игроков и продал за огромные деньги, и каждый год у него становится все больше сильных футболистов. Это означает, что он все знает: от того, как подбирать футболистов, до того, как их тренировать», – сказал главный тренер « » в интервью DAZN после поражения от «Аталанты» (0:3).

Диктатор Гасперини привел «Аталанту» к победе в ЛЕ. В его команде правда невыносимо?