Иван Юрич: «Гасперини – лучший тренер Европы. Сделанное им за 8 лет в «Аталанте» беспрецедентно»
Иван Юрич считает Джан Пьеро Гасперини лучшим тренером в Европе.
«Для меня Гасперини – лучший тренер Европы, а его футболисты великолепны. У них игроки высочайшего класса. Скамакка, де Кетеларе, Лукман, Копмейнерс. Там прекрасные игроки, великолепный игровой стиль и четкие идеи. Прекрасная команда.
То, что Гасперини сделал за эти 8 лет, беспрецедентно. Он вырастил талантливых игроков и продал за огромные деньги, и каждый год у него становится все больше сильных футболистов. Это означает, что он все знает: от того, как подбирать футболистов, до того, как их тренировать», – сказал главный тренер «Торино» в интервью DAZN после поражения от «Аталанты» (0:3).
Диктатор Гасперини привел «Аталанту» к победе в ЛЕ. В его команде правда невыносимо?
Напомню тем кто смотрит футбол недавно,раньше Аталанта была клубом лифтом.И достижение Гасперини сродни тому как к примеру Химки вдруг начали занимать места в топ 5 РПЛ на постоянной основе.