Иван Юрич: «Гасперини – лучший тренер Европы. Сделанное им за 8 лет в «Аталанте» беспрецедентно»

Теги Аталанта Торино серия А Италия Джан Пьеро Гасперини Иван Юрич Джанлука Скамакка Адемола Лукман Тен Копмейнерс Шарль де Кетеларе Футбол

Иван Юрич считает Джан Пьеро Гасперини лучшим тренером в Европе.

«Для меня Гасперини – лучший тренер Европы, а его футболисты великолепны. У них игроки высочайшего класса. Скамакка, де Кетеларе, Лукман, Копмейнерс. Там прекрасные игроки, великолепный игровой стиль и четкие идеи. Прекрасная команда.

То, что Гасперини сделал за эти 8 лет, беспрецедентно. Он вырастил талантливых игроков и продал за огромные деньги, и каждый год у него становится все больше сильных футболистов. Это означает, что он все знает: от того, как подбирать футболистов, до того, как их тренировать», – сказал главный тренер «Торино» в интервью DAZN после поражения от «Аталанты» (0:3).

Диктатор Гасперини привел «Аталанту» к победе в ЛЕ. В его команде правда невыносимо?

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26 комментариев
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Гасперини реальный волшебник.Превратил Аталанту из клуба статуса Вероны/Лечче в одного из предтоповых клубов Италии.
Напомню тем кто смотрит футбол недавно,раньше Аталанта была клубом лифтом.И достижение Гасперини сродни тому как к примеру Химки вдруг начали занимать места в топ 5 РПЛ на постоянной основе.
+18
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+17
Фрэнк Дрэбин просто размотал Алонсо в финале. 👍
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+9
Ответ Антон Фалафель
Фрэнк Дрэбин просто размотал Алонсо в финале. 👍
Пойти что ли "Голый пистолет" глянуть перед сном.
+7
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+7
Очень своеобразный, но точно топ тренер. Финал с Байером и матчи с Ливерпулем показал его мысли. С Байером я вообще такое видел впервые, все играли по всему полю один в один, это какое то новое прочтение персональной опеки
+7
-2
+5
Ответ Гоша Петров
Гасперини реальный волшебник.Превратил Аталанту из клуба статуса Вероны/Лечче в одного из предтоповых клубов Италии. Напомню тем кто смотрит футбол недавно,раньше Аталанта была клубом лифтом.И достижение Гасперини сродни тому как к примеру Химки вдруг начали занимать места в топ 5 РПЛ на постоянной основе.
Один Гасперини сделал это. Руководство, которое находит за бесценок классных футболистов, развивает молодежку и купило стадион, ни при чем. Достижение Аталанта скорее как у Краснодара
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+5
Вот его в Манчестер Юнайтед, Гасперини умеет строить команду с средними футболистами , а таких в МЮ полно, глядишь Мейсон Маунт и Антони начнут прибавлять
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Ответ Антон Фалафель
Фрэнк Дрэбин просто размотал Алонсо в финале. 👍
А мне понравилась шутка кого то на ветке финала ле, что если в студии после матча будет Ловчев, то многие подумать что сам Гасперини в гости зашёл после матча ))
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Ответ Владимир Владимирович
Вот его в Манчестер Юнайтед, Гасперини умеет строить команду с средними футболистами , а таких в МЮ полно, глядишь Мейсон Маунт и Антони начнут прибавлять
Гасперини их в первый же день отстранит от тренировок
+3
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Старик крут, но это не беспрецедентно
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Пускай автор этого мнения объяснит, чем тот же Эмери, который добивается успеха с командами уровня Аталанты, хуже Гасперини.
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Ответ Давид Agabekyan
Почему Юрич должен доказывать свое мнение челу со спортса? Да и Гасперинни кумир Юрича,что давно известно. Очевидно почему он ставит его выше всех
Я не просил никого ничего мне доказывать, я лишь сказал, что есть другие тренеры, которые с командами условного уровня 5-8 место добивался большего результата.
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Ответ Гоша Петров
Севилья и Астон Вилла это не уровень Аталанты по статусу эти клубы выше вы видимо футбол совсем недавно начали смотреть
Какой статус у Астон Виллы, которая кучу лет не играла в ЛЧ?
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Ответ Разрыв Пуканов
у Аталанты топовый состав. Если сохранят лидеров, а главное самого Гаспа, то в следующем сезоне могут составить конкуренцию Интеру
Топовый ? Ну это слишком, хороший да. Колошинац Де Рон Пашалич Де Кеталаре Лукман далеко не топы, да и Компейнерс и то в свои 26 лет показал единственный хороший сезон, ну может полтора . Тут рука Гасперини
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Пускай автор этого мнения объяснит, чем тот же Эмери, который добивается успеха с командами уровня Аталанты, хуже Гасперини.
Севилья и Астон Вилла это не уровень Аталанты по статусу эти клубы выше вы видимо футбол совсем недавно начали смотреть
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Пускай автор этого мнения объяснит, чем тот же Эмери, который добивается успеха с командами уровня Аталанты, хуже Гасперини.
Севилья, с которой Эмери "добился того же" до Эмери была аутсайдером своей лиги, которая регулярно опускалась ниже? И близко нет. Очень глупое сравнение.
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Ответ Разрыв Пуканов
у Аталанты топовый состав. Если сохранят лидеров, а главное самого Гаспа, то в следующем сезоне могут составить конкуренцию Интеру
Не смогут. Аталанта это команда не для титулов на длинной дистанции, да и класса как раз таки игроков не хватит
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Ответ Гоша Петров
Гасперини реальный волшебник.Превратил Аталанту из клуба статуса Вероны/Лечче в одного из предтоповых клубов Италии. Напомню тем кто смотрит футбол недавно,раньше Аталанта была клубом лифтом.И достижение Гасперини сродни тому как к примеру Химки вдруг начали занимать места в топ 5 РПЛ на постоянной основе.
Академия у них явно сильнее чем у Вероны и лечче
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Ответ Владимир Владимирович
Вот его в Манчестер Юнайтед, Гасперини умеет строить команду с средними футболистами , а таких в МЮ полно, глядишь Мейсон Маунт и Антони начнут прибавлять
очень специфический футбол у него. В Интере не сработал.
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Ответ Владимир Владимирович
Вот его в Манчестер Юнайтед, Гасперини умеет строить команду с средними футболистами , а таких в МЮ полно, глядишь Мейсон Маунт и Антони начнут прибавлять
Авось и Миранчук там будет на лавке сидеть :))))
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Ответ Кирилл Голивец
очень специфический футбол у него. В Интере не сработал.
Футбол у него (если на дистанции) не особо сложный. А вот подход к работе с футболистами - идиотский.
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Ответ Богдан Агафонов
Футбол у него (если на дистанции) не особо сложный. А вот подход к работе с футболистами - идиотский.
Почему?
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