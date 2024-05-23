«Аталанта» предложит Гасперини продлить контракт. Завтра у тренера встреча с руководством

Теги Аталанта серия А Италия Джан Пьеро Гасперини Футбол

«Аталанта» хочет сохранить Джан Пьеро Гасперини.

По данным журналиста Relevo Маттео Моретто, между руководством клуба из Бергамо и тренером завтра запланирована встреча. 

«Аталанта» хочет сохранить Гасперини и готова предложить ему новый контракт.

Действующее соглашение с Гасперини истекает в 2025 году. Напомним, ранее «Аталанта» выиграла Лигу Европы.

Гасперини о «Наполи»: «Я в странной ситуации: вроде бы женат, с детьми, но встречаю невероятно красивую женщину. Завтра поговорю с президентом «Аталанты»

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3 комментария
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памятник поставьте ему. где он обнимает Богиню Аталанту. или преподносит ей дары в виде кубка ЛЕ
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Был слушок, что он может Наполи возглавить
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вопрос денег не последний. его сейчас много кто хочет из топов
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