«Аталанта» предложит Гасперини продлить контракт. Завтра у тренера встреча с руководством
«Аталанта» хочет сохранить Джан Пьеро Гасперини.
По данным журналиста Relevo Маттео Моретто, между руководством клуба из Бергамо и тренером завтра запланирована встреча.
«Аталанта» хочет сохранить Гасперини и готова предложить ему новый контракт.
Действующее соглашение с Гасперини истекает в 2025 году. Напомним, ранее «Аталанта» выиграла Лигу Европы.
Гасперини о «Наполи»: «Я в странной ситуации: вроде бы женат, с детьми, но встречаю невероятно красивую женщину. Завтра поговорю с президентом «Аталанты»