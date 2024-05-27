Гасперини об отказе «Наполи»: «Я привязан к «Аталанте». Де Лаурентис уже много лет ценит меня, но, думаю, я был одним из нескольких его вариантов»

Теги Аталанта серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Джан Пьеро Гасперини Футбол

Джан Пьеро Гасперини рассказал о предложении возглавить «Наполи».

Ранее появилась информация о том, что итальянец отказался возглавить неаполитанский клуб.

– Я привязан к «Аталанте» и продолжу работать здесь. Я все время был сосредоточен на играх, которые нам предстояло сыграть в Лиге Европы, Кубке Италии и Серии А.

Де Лаурентис уже много лет ценит меня за то, что я делаю, это очень приятно, но, думаю, я был одним из нескольких его вариантов.

«Наполи» сделает свой выбор, я привязан к «Аталанте» и продолжу работу на этом месте. Уверен, «Наполи» построит отличную команду в будущем, тем более что у них есть прочный фундамент.

– Значит ли это, что вы все еще «женаты» на «Аталанте»?

– Я верный! Я никогда не говорил по-другому. Я был просто сосредоточен на играх, которые нам нужно было сыграть и никогда не оставлял места для каких-либо других обсуждений, – сказал главный тренер «Аталанты».

Гасперини о «Наполи»: «Я в странной ситуации: вроде бы женат, с детьми, но встречаю невероятно красивую женщину. Завтра поговорю с президентом «Аталанты»

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3 комментария
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Гасперини достоин того, чтобы ему поставили статую в Бергамо по окончании карьеры. Человек без каких-либо вливаний превратил типичный середняк без исторических успехов в полноценный топ-клуб, по меркам Италии уж точно
+6
0
+6
Ответ copti_san
Гасперини достоин того, чтобы ему поставили статую в Бергамо по окончании карьеры. Человек без каких-либо вливаний превратил типичный середняк без исторических успехов в полноценный топ-клуб, по меркам Италии уж точно
Ну прям таки без вливаний. Перкасси обеспечил Аталанте прочную финансовую основу. Да, он далеко не шейх, но без него ничего не было бы
+3
0
+3
Ответ copti_san
Гасперини достоин того, чтобы ему поставили статую в Бергамо по окончании карьеры. Человек без каких-либо вливаний превратил типичный середняк без исторических успехов в полноценный топ-клуб, по меркам Италии уж точно
Да можно и не ждать окончания его карьеры и начинать ставить статую уже сейчас - достоен ведь :)
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