Гасперини об отказе «Наполи»: «Я привязан к «Аталанте». Де Лаурентис уже много лет ценит меня, но, думаю, я был одним из нескольких его вариантов»

Джан Пьеро Гасперини рассказал о предложении возглавить «Наполи».

Ранее появилась информация о том, что итальянец отказался возглавить неаполитанский клуб.

– Я привязан к «Аталанте» и продолжу работать здесь. Я все время был сосредоточен на играх, которые нам предстояло сыграть в Лиге Европы, Кубке Италии и Серии А.

Де Лаурентис уже много лет ценит меня за то, что я делаю, это очень приятно, но, думаю, я был одним из нескольких его вариантов.

«Наполи» сделает свой выбор, я привязан к «Аталанте» и продолжу работу на этом месте. Уверен, « » построит отличную команду в будущем, тем более что у них есть прочный фундамент.

– Значит ли это, что вы все еще «женаты» на «Аталанте»?

– Я верный! Я никогда не говорил по-другому. Я был просто сосредоточен на играх, которые нам нужно было сыграть и никогда не оставлял места для каких-либо других обсуждений, – сказал главный тренер «Аталанты».

Гасперини о «Наполи»: «Я в странной ситуации: вроде бы женат, с детьми, но встречаю невероятно красивую женщину. Завтра поговорю с президентом «Аталанты»