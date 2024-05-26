Сакки о Фонсеке в «Милане»: «Ожидал более громкого имени. Де Дзерби, Сарри, Гасперини, Мотта – они знают наш футбол, у них есть идеи»

Теги Милан Тиаго Мотта серия А Италия Джан Пьеро Гасперини Арриго Сакки Роберто Де Дзерби Паулу Фонсека Маурицио Сарри Футбол

Арриго Сакки высказался о возможном назначении Паулу Фонсеки в «Милан».

Ранее сообщалось, что Фонсека подпишет с «Миланом» 3-летний контракт. Португальский специалист сменит на посту главного тренера Стефано Пиоли.

«Честно говоря, я ожидал более громкого имени. Или, по крайней мере, поскольку я итальянец, то надеялся, что руководство выберет тренера из нашей страны. «Милану» нужен стратег, тренер, который знает, как заставить команду играть и как благодаря игре раскрыть имеющихся игроков.

Есть отличные тренеры, которые добились бы успеха в «Милане». Например, Де Дзерби, Сарри, Гасперини, Мотта, который, хотя и не итальянец, но почти... Те, кого я только что назвал, знают Серию А, понимают динамику нашего футбола, у них есть идеи, и они доказали это.

Фонсеку еще только предстоит узнать. Болельщики «Милана» очень компетентны и эмоциональны. От Фонсеки я жду захватывающего футбола – для этого ему понадобятся надежные люди, яркие игроки», – сказал экс-тренер «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.

5 комментариев
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Давайте просто подождем, а не заниматься бла бла, и типа все эксперты.
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ну помню Фонсеку по Роме. Ничем интересным не запомнился был и был 🤷‍♂️ Не самый очевидный тренерский размен, а просто какая-то перестановка кроватей.
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Надо подождать нового сезона, а потом оценить.
Пока рановато делать выводы.
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