Гасперини о «Наполи»: «Я в странной ситуации: вроде бы женат, с детьми, но встречаю невероятно красивую женщину. Завтра поговорю с президентом «Аталанты»

Теги Байер Аталанта серия А Италия Лига Европы УЕФА Наполи Джан Пьеро Гасперини девушки и спорт Футбол

Джан Пьеро Гасперини прокомментировал интерес со стороны «Наполи».

Сообщалось, что неаполитанцы считают главного тренера «Аталанты» приоритетным вариантом.

«Сегодня мы празднуем. Я поговорю с президентом завтра. Посмотрим.

Я в странной ситуации, когда вроде бы женат, с детьми, но встречаю невероятно красивую женщину.

Возможно, это не лучший пример, который следует приводить в телевизионном эфире!» – сказал Гасперини после победы над «Байером» (3:0) в финале Лиги Европы.

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
приходите вы к красивой женщине домой, а там дед лаурентис
+52
0
+52
Не надо Гасперини совершать ошибку и заключать сделку с безумным ди Лаурентисом

Они и сезон вместе не отработают
+34
-1
+33
Чем Наполи красивее Аталанты, которую он сам и построил?
+28
-2
+26
ну так себе сравнение
он ради каждой внешне красивой женщины, которая непонятно как себя поведёт в быту, рассматривает уход из семьи?
+14
-1
+13
Ответ DrunkGonzo
приходите вы к красивой женщине домой, а там дед лаурентис
Стоит, свечку держит.
+11
0
+11
Гасп, не надо ломать такую синергию. В Наполи от тебя потребуют результатов с первой игры и не станут терпеть, а в Аталанте ты царь и бог и никто тебя не подгоняет если идёт спад. Пойдёшь в Наполи и к НГ тебя уволят. Там даже Анчи уволили.
+9
0
+9
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Стоит, свечку держит.
И смеётся так неприятно
+6
0
+6
Ответ Игорь Новиков
Чем Наполи красивее Аталанты, которую он сам и построил?
Бергамо это маленькое озеро, а Наполи шикарное море)
+7
-2
+5
В Наполи один самодур - и это де Лаурентис. Не сработаются, мне кажется
+2
-1
+1
Иногда чтобы понять насколько у тебя хорошая жена мужчине надо сходить потрахаться вот с такой красивой женщиной как Наполи. Это жизнь, мы понимаем. Только не забудь вернуться домой. Тебя потом жена конечно поругает, поменяет отношение к тебе, но примет обратно.
Ну а на предмет нового тренера год назад я думал, что Тудор или Юрич подошли бы Аталанте.
+3
-2
+1
Ответ Игорь Новиков
Чем Наполи красивее Аталанты, которую он сам и построил?
История, Марадона, чемпионство....
+1
0
+1
Ответ Айрат Ситдиков
Бергамо это маленькое озеро, а Наполи шикарное море)
Бергамо это уютный чистый город, а Неаполь это грязь. Но в Неаполе невероятная атмосфера.
+1
0
+1
маэстро экзамплов
+1
-1
0
Не красивую, а нарядную.
Кинодива еще и пластикой увлечена - всё с переменным успехом: последний раз довольно неприглядно вспучило.
+1
-1
0
В Интер уже сходил однажды. Тут наверняка будет та же история, ещё и с учётом Де Лаурентиса.
0
0
0
На пути к этой красивой женщине главное вовремя заметить лежащие на дороге грабли, заботливо положенные туда Де Лаурентисом 💁‍♂️
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий