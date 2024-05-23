Гасперини о «Наполи»: «Я в странной ситуации: вроде бы женат, с детьми, но встречаю невероятно красивую женщину. Завтра поговорю с президентом «Аталанты»

Джан Пьеро Гасперини прокомментировал интерес со стороны «Наполи».

Сообщалось, что неаполитанцы считают главного тренера «Аталанты» приоритетным вариантом.

«Сегодня мы празднуем. Я поговорю с президентом завтра. Посмотрим.

Я в странной ситуации, когда вроде бы женат, с детьми, но встречаю невероятно красивую женщину.

Возможно, это не лучший пример, который следует приводить в телевизионном эфире!» – сказал после победы над « » (3:0) в финале .