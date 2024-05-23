Гасперини о «Наполи»: «Я в странной ситуации: вроде бы женат, с детьми, но встречаю невероятно красивую женщину. Завтра поговорю с президентом «Аталанты»
Джан Пьеро Гасперини прокомментировал интерес со стороны «Наполи».
Сообщалось, что неаполитанцы считают главного тренера «Аталанты» приоритетным вариантом.
«Сегодня мы празднуем. Я поговорю с президентом завтра. Посмотрим.
Я в странной ситуации, когда вроде бы женат, с детьми, но встречаю невероятно красивую женщину.
Возможно, это не лучший пример, который следует приводить в телевизионном эфире!» – сказал Гасперини после победы над «Байером» (3:0) в финале Лиги Европы.
Они и сезон вместе не отработают
он ради каждой внешне красивой женщины, которая непонятно как себя поведёт в быту, рассматривает уход из семьи?
Ну а на предмет нового тренера год назад я думал, что Тудор или Юрич подошли бы Аталанте.
Кинодива еще и пластикой увлечена - всё с переменным успехом: последний раз довольно неприглядно вспучило.