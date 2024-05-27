Лаутаро получил приз лучшему бомбардиру Серии А. Форвард «Интера» забил 24 гола

Серия А наградила Лаутаро Мартинеса за результативность.

Форвард « » с 24 голами возглавляет список бомбардиров турнира, опережая из « » на 8 мячей.

Аргентинец был признан лучшим бомбардиром сезона, на матче против «Вероны», в котором он не принимал участия, футболисту вручили соответствующий приз.

Следует отметить, что теоретическая возможность опередить есть у футболистов «Аталанты» и «Фиорентины», перенесенный матч которых пройдет 2 июня.

У лучшего бомбардира флорентийцев, Николаса Гонсалеса, 11 голов в чемпионате, а у Джанлуки Скамакки, забившего больше всех в составе бергамасков, 12 мячей.

Фото: twitter.com/SerieA