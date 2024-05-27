Лаутаро получил приз лучшему бомбардиру Серии А. Форвард «Интера» забил 24 гола
Серия А наградила Лаутаро Мартинеса за результативность.
Форвард «Интера» с 24 голами возглавляет список бомбардиров турнира, опережая Душана Влаховича из «Ювентуса» на 8 мячей.
Аргентинец был признан лучшим бомбардиром сезона, на матче против «Вероны», в котором он не принимал участия, футболисту вручили соответствующий приз.
Следует отметить, что теоретическая возможность опередить Лаутаро есть у футболистов «Аталанты» и «Фиорентины», перенесенный матч которых пройдет 2 июня.
У лучшего бомбардира флорентийцев, Николаса Гонсалеса, 11 голов в чемпионате, а у Джанлуки Скамакки, забившего больше всех в составе бергамасков, 12 мячей.
Фото: twitter.com/SerieA