Лаутаро получил приз лучшему бомбардиру Серии А. Форвард «Интера» забил 24 гола

Теги Интер Ювентус серия А Италия Лаутаро Мартинес Душан Влахович Футбол

Серия А наградила Лаутаро Мартинеса за результативность.

Форвард «Интера» с 24 голами возглавляет список бомбардиров турнира, опережая Душана Влаховича из «Ювентуса» на 8 мячей.

Аргентинец был признан лучшим бомбардиром сезона, на матче против «Вероны», в котором он не принимал участия, футболисту вручили соответствующий приз.

Следует отметить, что теоретическая возможность опередить Лаутаро есть у футболистов «Аталанты» и «Фиорентины», перенесенный матч которых пройдет 2 июня.

У лучшего бомбардира флорентийцев, Николаса Гонсалеса, 11 голов в чемпионате, а у Джанлуки Скамакки, забившего больше всех в составе бергамасков, 12 мячей.

Фото: twitter.com/SerieA

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Лаутаро и Беллингем вместе сдали вторую половину сезона.Осенью Мартинес был номинантом на ЗМ
+3
-2
+1
Ответ Burak Orel
Родри золотой мяч заслужил а не белингем который с метра добивает в пустые
Родри даже с метра не в состоянии добить, получается?
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий