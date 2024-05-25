У «Байера» первый золотой дубль в истории клуба – выиграли чемпионат и Кубок Германии

«Байер» выиграл два титула в этом сезоне.

Леверкузенцы обыграли « » в финале Кубка Германии со счетом 1:0.

Команда Хаби Алонсо оформила первый в истории « » золотой дубль, выиграв чемпионат и .

Ранее «Байер» упустил шанс сделать требл – в финале Лиги Европы уступили «Аталанте» со счетом 0:3.