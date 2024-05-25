У «Байера» первый золотой дубль в истории клуба – выиграли чемпионат и Кубок Германии

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Кубок Германии Кайзерслаутерн Футбол

«Байер» выиграл два титула в этом сезоне.

Леверкузенцы обыграли «Кайзерслаутерн» в финале Кубка Германии со счетом 1:0.

Команда Хаби Алонсо оформила первый в истории «Байера» золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Германии.

Ранее «Байер» упустил шанс сделать требл – в финале Лиги Европы уступили «Аталанте» со счетом 0:3.

12 комментариев
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Поздравляю Алонсо с золотым дублем! Не требл, но тоже круто.
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+27
Даже несмотря на оплеуху в финале ЛЕ, фантастический, грандиозный сезон аспириновых! Посмотрим, удастся ли сохранить состав и пошуметь в ЛЧ в следующем сезоне и в чемпионате снова замахнуться за золото!
+18
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+18
Шикарный результат !
Поздравление Алонсо с командой !
+6
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+6
Ответ OldRedWhite
Получается только в трёх Топ-лигах Европейских Золотые Дубли ! Германия , Франция и Россия !
Хз насчет других топ-лиг, но что-то я не припомню золотого дубля ни у кого в ФНЛ
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Ответ OldRedWhite
Получается только в трёх Топ-лигах Европейских Золотые Дубли ! Германия , Франция и Россия !
Шотландия
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Ответ genowayy
Шотландия
Спасибо !
А у Зенита это какой по счёту Дубль ?
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Мои поздравления команде и её фанам!
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наверное если бы еще и ЛЕ выиграли, то была бы слишком нереальная сказка для клуба, который до этого ничего не выигрывал. А так все равно круто, но при этом немного их спустили с небес на землю
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Учитывая события происходящие в Мюнхене, у Байера хорошие шансы повторить этот успех в следующем сезоне
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Ответ Ебздрогыч
Даже несмотря на оплеуху в финале ЛЕ, фантастический, грандиозный сезон аспириновых! Посмотрим, удастся ли сохранить состав и пошуметь в ЛЧ в следующем сезоне и в чемпионате снова замахнуться за золото!
Так и сегодня были сами не свои , строго говоря !
Тот же самый Фримпонг с его комичными падениями уже вторую игру вызывает просто гомерический смех ))
Был бы из Второй Бундеслиги Санкт-Паули условный ,
то и поборолись бы сегодня
+1
-1
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