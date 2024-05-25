У «Байера» первый золотой дубль в истории клуба – выиграли чемпионат и Кубок Германии
«Байер» выиграл два титула в этом сезоне.
Леверкузенцы обыграли «Кайзерслаутерн» в финале Кубка Германии со счетом 1:0.
Команда Хаби Алонсо оформила первый в истории «Байера» золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Германии.
Ранее «Байер» упустил шанс сделать требл – в финале Лиги Европы уступили «Аталанте» со счетом 0:3.
Поздравление Алонсо с командой !
А у Зенита это какой по счёту Дубль ?
Тот же самый Фримпонг с его комичными падениями уже вторую игру вызывает просто гомерический смех ))
Был бы из Второй Бундеслиги Санкт-Паули условный ,
то и поборолись бы сегодня