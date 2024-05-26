«Байер» сыграет со «Штутгартом» в матче за Суперкубок Германии 17 августа

Теги Байер Штутгарт бундеслига Германия Кубок Германии Суперкубок Германии Футбол

«Байер» встретится со «Штутгартом» в матче за Суперкубок Германии.

Игра пройдет 17 августа, место проведения встречи пока не определено.

Леверкузенцы примут участие в этом матче как чемпионы Бундеслиги и обладатели Кубка Германии-2024, швабы – в качестве серебряных призеров чемпионата страны.

«Штутгарт» выигрывал Суперкубок Германии один раз – в 1992 году. «Байер» ранее участвовал в таком матче лишь в 1993-м, когда проиграл «Вердеру» (2:2, 6:7 по пен.).

Рекордсмен по победам в Суперкубке – «Бавария» (10 раз).

В прошлом розыгрыше «РБ Лейпциг» разгромил мюнхенцев в 2023 году со счетом 3:0.

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