«Байер» сыграет со «Штутгартом» в матче за Суперкубок Германии 17 августа

«Байер» встретится со « » в матче за .

Игра пройдет 17 августа, место проведения встречи пока не определено.

Леверкузенцы примут участие в этом матче как чемпионы Бундеслиги и обладатели Кубка Германии-2024, швабы – в качестве серебряных призеров чемпионата страны.

«Штутгарт» выигрывал Суперкубок Германии один раз – в 1992 году. « » ранее участвовал в таком матче лишь в 1993-м, когда проиграл «Вердеру» (2:2, 6:7 по пен.).

Рекордсмен по победам в Суперкубке – «Бавария» (10 раз).

В прошлом розыгрыше «РБ Лейпциг» разгромил мюнхенцев в 2023 году со счетом 3:0.