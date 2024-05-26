Джикия о «Зените»: «Зачем говорить какие-то отрицательные слова? Нужно с уважением относиться к другим командам. Мне было бы приятнее, если бы «Спартак» чемпионом стал»
Георгий Джикия высказался о чемпионстве «Зенита» и выступлении «Спартака».
«Зенит» стал чемпионом в последнем туре Мир РПЛ, «Спартак» занял 5-е место.
– Заслуженный чемпион?
– Раз «Зенит» стал чемпионом, значит, он чемпион страны. И все.
– Было бы чуть-чуть приятнее, если бы чемпионом была другая команда?
– Мне было бы приятнее, если чемпионом стал «Спартак».
– Есть понимание, когда «Спартак» сможет стать чемпионом?
– Будет новый сезон. Наверное, будет обновление состава – в клубе будут изменения. Уже потом будет справедливо делать какие-то выводы.
– Чемпион России шестой раз подряд «Зенит». Как футболисту – это не надоело?
– Нужно с уважением относиться к другим командам. Я это не раз говорил. Достаточно поздравить их с чемпионством. Зачем говорить какие-то отрицательные слова? – сказал защитник и капитан «Спартака» Джикия, покидающий клуб.
"– Было бы чуть-чуть приятнее, если бы чемпионом была другая команда?"
"– Чемпион России шестой раз подряд «Зенит». Как футболисту – это не надоело?"
Классика столичной спортивной журналистики
А если серьезно, то Джикия всегда был весьма адекватным чуваком. Те кто знает его лично, даже если через человека, прекрасно знают, что он кайфовый человек.
Нужно о своей команде думать, а не чужие оскорблять.
Всем бы так.