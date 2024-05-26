Джикия о «Зените»: «Зачем говорить какие-то отрицательные слова? Нужно с уважением относиться к другим командам. Мне было бы приятнее, если бы «Спартак» чемпионом стал»

Георгий Джикия высказался о чемпионстве «Зенита» и выступлении «Спартака».

«Зенит» стал чемпионом в последнем туре Мир , « » занял 5-е место.

– Заслуженный чемпион?

– Раз « » стал чемпионом, значит, он чемпион страны. И все.

– Было бы чуть-чуть приятнее, если бы чемпионом была другая команда?

– Мне было бы приятнее, если чемпионом стал «Спартак».

– Есть понимание, когда «Спартак» сможет стать чемпионом?

– Будет новый сезон. Наверное, будет обновление состава – в клубе будут изменения. Уже потом будет справедливо делать какие-то выводы.

– Чемпион России шестой раз подряд «Зенит». Как футболисту – это не надоело?

– Нужно с уважением относиться к другим командам. Я это не раз говорил. Достаточно поздравить их с чемпионством. Зачем говорить какие-то отрицательные слова? – сказал защитник и капитан «Спартака» , покидающий клуб.

Семак vs Романцев: сравниваем величие