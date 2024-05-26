Джикия о «Зените»: «Зачем говорить какие-то отрицательные слова? Нужно с уважением относиться к другим командам. Мне было бы приятнее, если бы «Спартак» чемпионом стал»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Георгий Джикия Чемпионат.com Футбол

Георгий Джикия высказался о чемпионстве «Зенита» и выступлении «Спартака».

«Зенит» стал чемпионом в последнем туре Мир РПЛ, «Спартак» занял 5-е место.

– Заслуженный чемпион?

– Раз «Зенит» стал чемпионом, значит, он чемпион страны. И все.

– Было бы чуть-чуть приятнее, если бы чемпионом была другая команда?

– Мне было бы приятнее, если чемпионом стал «Спартак».

– Есть понимание, когда «Спартак» сможет стать чемпионом?

– Будет новый сезон. Наверное, будет обновление состава – в клубе будут изменения. Уже потом будет справедливо делать какие-то выводы.

– Чемпион России шестой раз подряд «Зенит». Как футболисту – это не надоело?

– Нужно с уважением относиться к другим командам. Я это не раз говорил. Достаточно поздравить их с чемпионством. Зачем говорить какие-то отрицательные слова? – сказал защитник и капитан «Спартака» Джикия, покидающий клуб.

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11 комментариев
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"– Заслуженный чемпион?"
"– Было бы чуть-чуть приятнее, если бы чемпионом была другая команда?"
"– Чемпион России шестой раз подряд «Зенит». Как футболисту – это не надоело?"

Классика столичной спортивной журналистики
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Не часто приходится читать здравые слова от бывшего спартаковца. Рад что он быстро избавился от присущего только представителям этого клуба гипертрофированного гонора.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Не часто приходится читать здравые слова от бывшего спартаковца. Рад что он быстро избавился от присущего только представителям этого клуба гипертрофированного гонора.
Мележиков ушел из СМ - начал нормальные вещи говорить. У Джикии месяц контракта остался - тоже излечился.

А если серьезно, то Джикия всегда был весьма адекватным чуваком. Те кто знает его лично, даже если через человека, прекрасно знают, что он кайфовый человек.
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Очень смешно как вчера в баре болела Динамо мне грозился лицо набить за то что я сказал ему что команда импотенты. Такой шанс , больше полувека не брали первое место. Там надо было газон выжечь, жёлтых на получать. Кровью потом вырвать хотя бы очко. А они...
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Как бы не было,, джикия красава, за Спартак всегда бился, никуда не уходил, даже и звали когда, так сказать патриот Спартака был, желаю удачи ему, даже если в зенит или ЦСКА уйдёт, это будет не предательство, раз попросили с клуба, то че ему теперь в середняки переходить, чтоб не обидеть болел? Вот если бы он во время игры за Спартак так сделал, то это да, предательство, а так я считаю нормально, деньги надо зарабатывать
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Молодец Георгий.
Нужно о своей команде думать, а не чужие оскорблять.
Всем бы так.
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Главное, не забудьте нанять нового тренера ... и по классическому циклу.
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Пусть в Воронеж съездит, узнает зачем и почему они позором называют один клуб из одного городка.
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Слишком много адекватности... срочно чуваку борща налейте.
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Ответ Max Zhomkov
Очень смешно как вчера в баре болела Динамо мне грозился лицо набить за то что я сказал ему что команда импотенты. Такой шанс , больше полувека не брали первое место. Там надо было газон выжечь, жёлтых на получать. Кровью потом вырвать хотя бы очко. А они...
С другой стороны, если бы не Пися, чемпионом стал Краснодар! Зениту тоже надо было газон выжеть, кровью, потом и т.д., но Ростов им не давал играть в свой футбол. Подвёл вратарь в одном эпизоде и чемпионом стал Зенит. Тоже само могло произойти и с Динамо или Краснодаром.
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