Александр Медведев: «Хотим, чтобы «Зенит» встретил юбилей лучше, чем «Спартак» и «Динамо»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Медведев Матч ТВ Футбол

В «Зените» заявили о желании встретить 100‑летие лучше «Спартака» и «Динамо».

«Зенит» отметит 100‑летие в 2025 году. В субботу петербургский клуб в 6-й раз подряд стал чемпионом России.

– Всех болельщиков «Зенита» хочу еще раз поздравить с чемпионством. Всех, кто имел к нему отношение. Это имеет огромное значение. Возможно, не все обратили на это внимание, но у нас в заявочном протоколе на игру с «Ростовом» был игрок под номером 12 - «Болельщик «Зенита». Это не просто какой‑то красивый ход. Мы ценим каждого болельщика, поддерживающего команду, ведь их вклад в победу огромен. Уверены, что количество болельщиков на «Газпром Арене» в следующем сезоне будет только расти.

Что касается развязки чемпионата – ситуация была очень драматичная. Но то, что она в итоге обернулась в пользу «Зенита» - это не просто стечение обстоятельств. Надо было отыграться и выиграть матч у «Ростова». «Краснодар», кстати, тоже столкнулся с незасчитанным голом. 

– Надо ли извлечь уроки из этого сезона в следующем, кода «Зенит» будет отмечать 100‑летие?

– Семь поражений в сезоне – такого давно, конечно, не было. Причем много на своем поле. Значит, следующий сезон будет точно лучше. Хотим, чтобы мы встретили юбилей лучше, чем «Спартак» и «Динамо», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

«Спартак» праздновал столетие в 2022 году, «Динамо» – в 2023-м. Красно-белые в сезоне-2021/22 заняли 10-е место в РПЛ и выиграли Кубок страны. Бело-голубые в сезоне-2022/23 стали девятыми в чемпионате России.

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24 комментария
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Ответ посмотрел 801 игру нхл
Вот я даже не сомневаюсь, что, халуи сделают все, чтобы в следующем году, они стали чемпионами. Будут тащить как могут . Такой позор этот клуб как СКА. Вопрос к болельщикам, Вам самим то не противно болеть за это?
Вас, завидующих, противно читать.
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-2
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Комплексы налицо
+16
-12
+4
Ответ фанат Ска хабаровска
Комплексы налицо
На лицо болельщикам спартака
+15
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Логично)
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Поменьше громких заявлений,
Побольше титулов, побед.
+1
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Ответ Spartakus1984
Питерские комплексы неполноценности))
У Спартака, сезон удался. Обогнали соперника по"дерби". Можно чувствовать полноценность в полной мере! )
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Ответ посмотрел 801 игру нхл
Да какая зависть, пусть, хоть, 10 раз подряд возьмут чемпионство, бога ради. Вся суть то не в этом.
А в чём?
В том, что Динамо вышло с бесцветным футболом, Краснодар играл честно и не стал услуживать столичным, а остальные еще раньше отвалились от борьбы?
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Немного троллинга и салюты в каментах обеспечены!)
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Снова южнее зарево будет )))
Книжки ночами можно будет читать.
Что ж, такие они, комплексы....
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Ответ фанат Ска хабаровска
Комплексы налицо
На лицо попадает Спартаку, лет так 20+ уже)))
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Ответ Spartakus1984
Питерские комплексы неполноценности))
Ну раз вас пучит,значит всё правильно!
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Ответ посмотрел 801 игру нхл
Вот я даже не сомневаюсь, что, халуи сделают все, чтобы в следующем году, они стали чемпионами. Будут тащить как могут . Такой позор этот клуб как СКА. Вопрос к болельщикам, Вам самим то не противно болеть за это?
Ты даже не написал клуб за который болеешь в футболе. А туда-же отправился - спрашивать болельщиков об отношении ... Стыдно должно быть именно таким как вы.
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Ответ Fintt
А в чём? В том, что Динамо вышло с бесцветным футболом, Краснодар играл честно и не стал услуживать столичным, а остальные еще раньше отвалились от борьбы?
Мне честно плевать кто выигрывает чемпионства. Динамо сами какнули и глупо винить кого-то ещё в этом. Я же выше написал, суть не в этом.
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Ответ Закк Сулайманов
дело не в зависти,имея столько денег ,свою академию,нет в составе своих,на игру выходят 8-9 легионеров .чемпионы за счёт денег .
Считаю, кто имеет деньги, имеет право их использовать, как хочет. По факту — в Зените неплохо вкладываются, раз чемпионы.
А про воспитанников — Зенит многим другим своими помогает.
А когда были свои воспитанники и брали чемпионства, кубки и даже европейские, придирались всё равно. И это факт.
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