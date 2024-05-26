Александр Медведев: «Хотим, чтобы «Зенит» встретил юбилей лучше, чем «Спартак» и «Динамо»

В «Зените» заявили о желании встретить 100‑летие лучше «Спартака» и «Динамо».

«Зенит» отметит 100‑летие в 2025 году. В субботу петербургский клуб в 6-й раз подряд стал чемпионом России.

– Всех болельщиков «Зенита» хочу еще раз поздравить с чемпионством. Всех, кто имел к нему отношение. Это имеет огромное значение. Возможно, не все обратили на это внимание, но у нас в заявочном протоколе на игру с «Ростовом» был игрок под номером 12 - «Болельщик «Зенита». Это не просто какой‑то красивый ход. Мы ценим каждого болельщика, поддерживающего команду, ведь их вклад в победу огромен. Уверены, что количество болельщиков на «Газпром Арене» в следующем сезоне будет только расти.

Что касается развязки чемпионата – ситуация была очень драматичная. Но то, что она в итоге обернулась в пользу «Зенита» - это не просто стечение обстоятельств. Надо было отыграться и выиграть матч у «Ростова». «Краснодар», кстати, тоже столкнулся с незасчитанным голом.

– Надо ли извлечь уроки из этого сезона в следующем, кода «Зенит» будет отмечать 100‑летие?

– Семь поражений в сезоне – такого давно, конечно, не было. Причем много на своем поле. Значит, следующий сезон будет точно лучше. Хотим, чтобы мы встретили юбилей лучше, чем «Спартак» и «Динамо», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

«Спартак» праздновал столетие в 2022 году, «Динамо» – в 2023-м. Красно-белые в сезоне-2021/22 заняли 10-е место в РПЛ и выиграли Кубок страны. Бело-голубые в сезоне-2022/23 стали девятыми в чемпионате России.