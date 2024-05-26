Зарема об РПЛ: «Можно похлопать «Краснодару», «Динамо» и «Спартаку» — сами преподнесли чемпионство на блюдечке «Зениту». Дружно устроили чемпионский коридор»
Зарема Салихова подвела итоги чемпионской гонки в Мир РПЛ.
«Зенит» выиграл титул в 6-й раз подряд, опередив в таблице на одно очко «Краснодар» и «Динамо».
«В этом году все желали чемпионства «Краснодару». Казалось бы, за вклад в развитие российского футбола Галицкий заслужил хоть какой-то титул или трофей. Огромное разочарование, что не подарили футбольный праздник не только Краснодарскому краю, но и всем тем, кто не болел за «Зенит» и «Динамо».
Увольнение Ивича в межсезонье — подарок «Зениту». «Спартак» также сделал свои, наоборот, не уволив Абаскаля и мучая команду и болельщиков. Все команды спотыкались сами об себя, что приводило к немыслимым потерям очков.
Можно дружно похлопать и «Краснодару», и «Динамо», и «Спартаку» — сами преподнесли чемпионство на блюдечке «Зениту». Дружно устроили чемпионский коридор, даже помощь судей особо не понадобилась.
Давно не было, чтобы чемпион набрал всего 57 очков. При этом «Зенит» возьмет и Кубок, и Суперкубок автоматически. Остальные команды просто побыли массовкой для «Зенита», — сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
в след году наверное уже на вечное хранение передадут им трофей
Л - Логика.
бгг
И может Зенит им стелил дорожку? Зенит ж плох был, после 5 титулов подряд.
Это бывшая эскортница, а теперь многодетная мать, вот её главные кредо. Не надо спрашивать у неё про футбол, она не имеет к нему никакого отношения. Не позорьтесь.