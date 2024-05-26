Зарема об РПЛ: «Можно похлопать «Краснодару», «Динамо» и «Спартаку» — сами преподнесли чемпионство на блюдечке «Зениту». Дружно устроили чемпионский коридор»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова подвела итоги чемпионской гонки в Мир РПЛ.

«Зенит» выиграл титул в 6-й раз подряд, опередив в таблице на одно очко «Краснодар» и «Динамо».

«В этом году все желали чемпионства «Краснодару». Казалось бы, за вклад в развитие российского футбола Галицкий заслужил хоть какой-то титул или трофей. Огромное разочарование, что не подарили футбольный праздник не только Краснодарскому краю, но и всем тем, кто не болел за «Зенит» и «Динамо».

Увольнение Ивича в межсезонье — подарок «Зениту». «Спартак» также сделал свои, наоборот, не уволив Абаскаля и мучая команду и болельщиков. Все команды спотыкались сами об себя, что приводило к немыслимым потерям очков. 

Можно дружно похлопать и «Краснодару», и «Динамо», и «Спартаку» — сами преподнесли чемпионство на блюдечке «Зениту». Дружно устроили чемпионский коридор, даже помощь судей особо не понадобилась. 

Давно не было, чтобы чемпион набрал всего 57 очков. При этом «Зенит» возьмет и Кубок, и Суперкубок автоматически. Остальные команды просто побыли массовкой для «Зенита», — сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Зенит» – чемпион, но спотыкался весь сезон – почему?

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83 комментария
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А при чем тут спартак
+103
-8
+95
Спартак тут при чём вообще ?😄
+65
-10
+55
Ответ Зелёный гопник
Спартак тут при чём вообще ?😄
Как причём, он чемпион 3 тура, победитель группы кубка,
+62
-8
+54
Ответ Зелёный гопник
Спартак тут при чём вообще ?😄
Просто Зареме приятно писать слова "чемпионство" и "Спартак" в одном предложении. Простим же ей эту маленькую женскую хитрость ;)
+26
-3
+23
Спартак на 5 месте , какое чемпионство ?
+29
-7
+22
Джордж Клуни, Бред Питт, Антонио Бандерас и Александр Петров в фильме "Какого хр*на тут делает Александр Петров"
+18
-1
+17
Почему у неё кубок и Суперкубок автоматически уже уезжает в Питер ? Зенит же не со спартаком там играет
+15
0
+15
Ответ За Спартак С 2009
Спартак на 5 месте , какое чемпионство ?
трехтурный чемпион
в след году наверное уже на вечное хранение передадут им трофей
+23
-10
+13
Спартак тут не причём - он уже лет 10 наш фарм по очкам )) Стабильно дает буст для таблицы
+12
-3
+9
Ахахах , а причем здесь Спартак со своим 5 местом , которое ни на что не влияет ? Тогда уж и про Балтику не нужно забывать ….. а если серьезно , то если посмотреть среднее количество очков того же Зенита последних 5 лет , то станет понятно, что это Зенит сбавил , а не Динамо с Краснодаром прибавили , там то по очкам +- тоже самое ….. про Спартак вообще смешно в таком разрезе ….. когда ты пытаешься примазаться к сильным хотя бы на бумаге, но пробиваешь дно раз за разом
+10
-1
+9
Ответ сергей петров
А при чем тут спартак
Типа Динамо хлопнули
+12
-3
+9
эй, федун, заткни свою ш****. (с)
+12
-5
+7
Ну как-нибудь надо Спартак "примазать" к Чемпионской интриге!))
+8
-2
+6
Ответ Gladiator79
Деньги решают всё!!!
Ага. Вот, к примеру, ФК Спартак, за который Вы болеете, имея второй бюджет в РПЛ, как это с ним частенько бывает, пропустил вперед Краснодар, Динамо, Локомотив... А в кубке вылетел от "мегабогатой" Балтики ;)

Л - Логика.
+6
0
+6
Гори,гори ясно, чтобы не погасло(с)
+11
-5
+6
«…даже помощь судей ОСОБО не понадобилась…»
+5
-1
+4
Как же ее корежит от чемпионства Зенита. Пора вызывать экзорцистов, изгонять дьявола зависти и злобы из Заремы
+6
-2
+4
Ответ сергей петров
А при чем тут спартак
А при том, что Песьяков — бывший игрок Спартака, как и удалившийся Паршивлюк)
+4
0
+4
Краснодар и Динамо были конкурентами. А Спартак то кому конкуренцию создал?
+5
-1
+4
страдает экспертница, чивоуштам

бгг
+8
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Заремка знает много о коридорах
+3
0
+3
Короче говоря Зарема назвала Динамо Краснодар и Спартак куколдами
+4
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Как-то же нужно было поддерживать интригу до 30 тура. Красиво получилось. В следующем сезоне еще интереснее будет)
+4
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Причем тут Спартак? Спартак за 20 лет сколько раз чемпион? Спартак был первым много туров и преследовал лидеров? К чему это пихание Спартака? Так они ии работают, а потом говорят "мы самые самые!!"

И может Зенит им стелил дорожку? Зенит ж плох был, после 5 титулов подряд.
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Ответ Mihail0910
Спартак как минимум на финише обыграл и Краснодар и Динамо
Ну так мог бы слить матч обоим клубам. Почему не сделал этого? Зато зениту отдал очки
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А при чем тут Спартак?
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Ответ Циник Петербургский
Комментарий удален пользователем
Вот давно всем известно что Спартак Москва уже много лет является главным фарм клубом Зенита. Другие команды бьются сопротивляются. И только Спартак Москва раздвигается перед Зенитом как скажет старший!
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Количеству яда позавидует любая змея.
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Ясно, вчера начались критические дни.
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Хватит ей звонит уже)
Это бывшая эскортница, а теперь многодетная мать, вот её главные кредо. Не надо спрашивать у неё про футбол, она не имеет к нему никакого отношения. Не позорьтесь.
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