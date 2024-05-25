Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков о награждении чемпиона: «Руководители «Зенита» воспринимают меня как представителя лиги и не связывают с красно-белыми! Это профессиональный подход»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Николай Наумов Евгений Мележиков Александр Алаев Спорт-Экспресс Футбол

Евгений Мележиков высказался об участии в церемонии награждения «Зенита».

Ранее Мележиков занимал должность генерального директора «Спартака», а ныне является испольнительным директором лиги.

«Некоторые эмоции были до приезда на стадион! Даже написал своему старшему товарищу Николаю Наумову (бывший президент «Локомотива» – Спортс) о том, насколько витиевата жизнь!

Конечно же, я раньше и предположить не мог, что когда-нибудь буду участвовать в церемонии награждения чемпиона страны. Но так сложилось! Чемпиона страны лига готова была награждать и в Краснодаре, где присутствовал на матче двух кандидатов президент лиги Александр Алаев. Меня же по иронии судьбы направили в Санкт-Петербург.

Но ваш скрытый подтекст мне понятен и отвечаю: руководители «Зенита» воспринимают меня как представителя лиги прежде всего. И не связывают меня с красно-белыми! Это профессиональный подход, и я благодарен им за это!

У меня хорошие и конструктивные отношения сложились с руководителями всех клубов, хотя с некоторыми мы успеваем и спорить, иногда громко! А опыт клубной работы мне абсолютно не мешает. Наоборот!

Что касается развязки, то она сумасшедшая, до последних минут была интрига. Это делает премьер-лигу интересной и захватывающей. Об этом всегда говорил Александр Алаев и, я думаю, он доволен. Пока не созванивались. 

Я честно скажу, что все-таки позволил себе немного попереживать и за «Краснодар», который очень много делает для нашего футбола, формирует наследие, и за «Динамо», которое за долгое время вплотную подошло к историческому результату и было способно скорректировать свою новейшую историю.

Каждый из претендентов был достойным кандидатом на чемпионство, но сильнее все-таки оказался «Зенит». Теперь ждем развязки внизу турнирной таблицы. Там ситуация была не менее горячая!» – сказал Евгений Мележиков.

Зарема об РПЛ: «Мележиков, несущий кубок «Зениту», – вишенка на торте самого сумбурного и нелепого футбольного года. Сатира года!»

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16 комментариев
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Чисто сектантская тема. Если Митрофанов и Дюков в лиге занимают должности, то это представители Зенита. Если Митрофанов и Симонян (не берем что в свое время исполком на 50%+ состоял из экс-спартачей), то это не представители Спартака.
+23
-3
+20
Ответ Иван Иванов
Да они оргазмируют от этого.. мележиков ручку барину-голубчику целует
"Оргазмируем" мы от вашей "бомбёжки")
+9
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+9
Жалко без цака в носу вышел кубок вручать, а так, в принципе, норм )
+3
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+3
Зато болельщики связывают)))
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То есть комплекты золотых медалей и чемпионские кубки находились в Краснодаре и в Питере одновременно?
+1
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Прекрасно.
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Конечно. Не воспринимают. Бывший спартаковец у Зенита на побегушках.
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А чего его связывать? Он и в Локо работал до Спартака, да и со Спартака ушел вроде тихо, но потом начал раздавать не самые дружественные интервью
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Ответ Камбоджа Иванов
Чисто сектантская тема. Если Митрофанов и Дюков в лиге занимают должности, то это представители Зенита. Если Митрофанов и Симонян (не берем что в свое время исполком на 50%+ состоял из экс-спартачей), то это не представители Спартака.
Комментарий удален модератором
Ответ Иван Иванов
Комментарий удален модератором
Ванька, ну не тупи
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Ответ ТрактоПоктер
"Оргазмируем" мы от вашей "бомбёжки")
Комментарий удален модератором
Ответ Иван Иванов
Комментарий удален модератором
Я культурный! На вы к тебе)
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Ответ ТрактоПоктер
Я культурный! На вы к тебе)
Вы с заглавной ;) культурка
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Ответ Иван Иванов
Вы с заглавной ;) культурка
Ты же не царь)
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Ответ ТрактоПоктер
Ты же не царь)
Это в правилах орфографии так прописано??
Напомни плииииз. А то я юморок не выкупаю. Квнщик что ли
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Ответ Иван Иванов
Это в правилах орфографии так прописано?? Напомни плииииз. А то я юморок не выкупаю. Квнщик что ли
А то я юморок не выкупаю....
Сочувствую тебе искренне
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