Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков о награждении чемпиона: «Руководители «Зенита» воспринимают меня как представителя лиги и не связывают с красно-белыми! Это профессиональный подход»

Евгений Мележиков высказался об участии в церемонии награждения «Зенита».

Ранее Мележиков занимал должность генерального директора « », а ныне является испольнительным директором лиги.

«Некоторые эмоции были до приезда на стадион! Даже написал своему старшему товарищу Николаю Наумову (бывший президент «Локомотива» – Спортс) о том, насколько витиевата жизнь!

Конечно же, я раньше и предположить не мог, что когда-нибудь буду участвовать в церемонии награждения чемпиона страны. Но так сложилось! Чемпиона страны лига готова была награждать и в Краснодаре, где присутствовал на матче двух кандидатов президент лиги Александр Алаев. Меня же по иронии судьбы направили в Санкт-Петербург.

Но ваш скрытый подтекст мне понятен и отвечаю: руководители « » воспринимают меня как представителя лиги прежде всего. И не связывают меня с красно-белыми! Это профессиональный подход, и я благодарен им за это!

У меня хорошие и конструктивные отношения сложились с руководителями всех клубов, хотя с некоторыми мы успеваем и спорить, иногда громко! А опыт клубной работы мне абсолютно не мешает. Наоборот!

Что касается развязки, то она сумасшедшая, до последних минут была интрига. Это делает премьер-лигу интересной и захватывающей. Об этом всегда говорил и, я думаю, он доволен. Пока не созванивались.

Я честно скажу, что все-таки позволил себе немного попереживать и за «Краснодар», который очень много делает для нашего футбола, формирует наследие, и за «Динамо», которое за долгое время вплотную подошло к историческому результату и было способно скорректировать свою новейшую историю.

Каждый из претендентов был достойным кандидатом на чемпионство, но сильнее все-таки оказался «Зенит». Теперь ждем развязки внизу турнирной таблицы. Там ситуация была не менее горячая!» – сказал .

Зарема об РПЛ: «Мележиков, несущий кубок «Зениту», – вишенка на торте самого сумбурного и нелепого футбольного года. Сатира года!»