Семак побил рекорд Романцева, 6 раз подряд став чемпионом России
Сергей Семак установил рекорд чемпионата России.
Сегодня «Зенит» под его руководством стал победителем турнира в 6-й раз подряд.
Семак обошел Олега Романцева, становившегося чемпионом во главе «Спартака» пять сезонов кряду – с 1997 по 2001 год.
При этом суммарно у экс-тренера красно-белых 8 титулов, у возглавляющего «Зенит» специалиста – 6.
Следует отметить, что в СССР ни один тренер не побеждал пять или шесть раз подряд.
Победителей никто не любит)
Уважаю как тренера, как игрока и нашего капитана сборной на Евро-2008, как человека.
Есть хоть что то позитивное и светлое в бразильско-миллеровском царстве.
Те, кто пишет про ресурсы, совсем ничего не понимает. Как не понимал и про Романцева, например.
Может правы люди в регионах говоря ,что зенит позор российского футбола благодаря таким болельщикам как ты
ведь уровень 3 лиги чемпионата Албании. при всем уважении к албанскому футболу.
П.с. Сам топил за других претендентов, лишь бы не Зенит😄