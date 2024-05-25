Семак побил рекорд Романцева, 6 раз подряд став чемпионом России

Сергей Семак установил рекорд чемпионата России.

Сегодня « » под его руководством стал победителем турнира в 6-й раз подряд.

обошел , становившегося чемпионом во главе « » пять сезонов кряду – с 1997 по 2001 год.

При этом суммарно у экс-тренера красно-белых 8 титулов, у возглавляющего «Зенит» специалиста – 6.

Следует отметить, что в СССР ни один тренер не побеждал пять или шесть раз подряд.