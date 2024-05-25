Семак побил рекорд Романцева, 6 раз подряд став чемпионом России

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Олег Романцев Футбол

Сергей Семак установил рекорд чемпионата России.

Сегодня «Зенит» под его руководством стал победителем турнира в 6-й раз подряд.

Семак обошел Олега Романцева, становившегося чемпионом во главе «Спартака» пять сезонов кряду – с 1997 по 2001 год.

При этом суммарно у экс-тренера красно-белых 8 титулов, у возглавляющего «Зенит» специалиста – 6.

Следует отметить, что в СССР ни один тренер не побеждал пять или шесть раз подряд.

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116 комментариев
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Мои поздравления Сергею Богдановичу!
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а где новость про антирекорд чемпионата России по количеству очков у чемпиона? сместили ЦСКА 2006 с их 58 очками
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Приятно видеть желчь от всех, кроме петербуржцев)
Победителей никто не любит)
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+17
Ответ Pro_Zenit_7
Приятно видеть желчь от всех, кроме петербуржцев) Победителей никто не любит)
Ну я коренной петербуржец и мне мерзко смотреть на ваших любимых миллеров и ротенбергов. Вопросы?
+63
-46
+17
Ответ Goldstream
Надо признать, что Семак вошел в российскую историю как великий тренер. Те, кто пишет про ресурсы, совсем ничего не понимает. Как не понимал и про Романцева, например.
Величие Семака мы видели в еврокубках. 0 побед в гостях в 20 играх. Да и в этом сезоне и в чемпионате: 7 поражений и чудесное спасение, которое от Семака не зависело никак.
+34
-22
+12
Ответ Pro_Zenit_7
Приятно видеть желчь от всех, кроме петербуржцев) Победителей никто не любит)
Никто не любит монополистов с безграничным админресурсом.
+21
-9
+12
Ответ Goldstream
Надо признать, что Семак вошел в российскую историю как великий тренер. Те, кто пишет про ресурсы, совсем ничего не понимает. Как не понимал и про Романцева, например.
ну-ну. Романцев хоть в еврокубках играл неплохо. я ни за кого не болею, но если бы и болел - объективность дороже.
+19
-8
+11
Ответ OLD Apple52NN
Мои поздравления Сергею Богдановичу!
Присоединяюсь.
Уважаю как тренера, как игрока и нашего капитана сборной на Евро-2008, как человека.
Есть хоть что то позитивное и светлое в бразильско-миллеровском царстве.
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+11
Надо признать, что Семак вошел в российскую историю как великий тренер.
Те, кто пишет про ресурсы, совсем ничего не понимает. Как не понимал и про Романцева, например.
+36
-27
+9
Ответ Black Phoenix
Лучше уж пусть Семак, чем Спартак. Теперь вся интрига заключена в том, сможет ли Богданыч с немотивированным Зенитом седьмой титул оформить? В этом сезоне на тоненького прошли и были вообще на грани.
В следующем году юбилей, так что- обязаны...
+13
-6
+7
Ответ Black Phoenix
Лучше уж пусть Семак, чем Спартак. Теперь вся интрига заключена в том, сможет ли Богданыч с немотивированным Зенитом седьмой титул оформить? В этом сезоне на тоненького прошли и были вообще на грани.
🤣🤣🤣перевожу твои слова.Лучше черный зенит,нежели русские чемпионы
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Зачем упоминать картонки ОИРа, добытые в безвременье лихих 90-х, когда у Спартака было ресурсов как у всей остальной лиги вместе взятой, плюс Хусаинов и ко работали как часы на благо тушинского гегемона? Истинная сила Спартака видна уже более двадцати лет невооруженным глазом - хохочут все
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Как будто прошел сезон в Football Manager на лёгком уровне, но ближе к концу стало скучно, и несколько матчей провел на дефолтных настройках.
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Романцев (и Лобановский) - вот его будущие ориентиры по титулам. Про КАЧЕСТВО этих титулов и квалификацию как тренера можно, при желании, и спорить. Но объективно Семак - удивляет.
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Ответ Pro_Zenit_7
Приятно видеть желчь от всех, кроме петербуржцев) Победителей никто не любит)
Зенитовские вместо того чтобы праздновать,желчь ищут 🤦🏻
Может правы люди в регионах говоря ,что зенит позор российского футбола благодаря таким болельщикам как ты
+6
-2
+4
Ответ Rundatgame
Богданыч давно уже наша легенда.
ваша легенда "газпрём".
+10
-7
+3
Ответ Любитель побеждать
Рекорд побил, а вот легендарность нет.
Семак становился чемпионом с трёмя разными командами будучи опорником, да он без этого чемпионства был легендой.
+3
0
+3
Ответ Mr Soccer
Я поражаюсь, как такой бездарной слабой команде дают выигрывать каждый год чемпионство. ведь уровень 3 лиги чемпионата Албании. при всем уважении к албанскому футболу.
Ной дальше неудачник
+6
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+3
Ответ rh-creep
Как будто прошел сезон в Football Manager на лёгком уровне, но ближе к концу стало скучно, и несколько матчей провел на дефолтных настройках.
Там есть разные уровни сложности?
+4
-1
+3
Ответ евГений
Ну я коренной петербуржец и мне мерзко смотреть на ваших любимых миллеров и ротенбергов. Вопросы?
👍🤝
+5
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+3
Ответ Nekrasof
Только без Газпрома слабо???!!! У Спартака такого не было
У Спартака Романцева в спонсапах была вся страна и не бзди что это не так. На них работало всё и вся.
+3
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Ответ Pro_Zenit_7
Приятно видеть желчь от всех, кроме петербуржцев) Победителей никто не любит)
полно коренных, кто подлежит знаменитую кричалку. не свистите. это факт
+6
-4
+2
Ответ Goldstream
Надо признать, что Семак вошел в российскую историю как великий тренер. Те, кто пишет про ресурсы, совсем ничего не понимает. Как не понимал и про Романцева, например.
Величайший тренер в истории Бетбет- лига лудоманов- чемпионата Водокачки. Анч, Лысый, Особенный и прочие Клоппы содрогаются, слыша его имя. Ему бы ещё штук 10 бразильцев прикупить и тогда гения уже никто не остановит, выиграет хоть 30 чемпионатов подряд.
+4
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+2
Я поражаюсь, как такой бездарной слабой команде дают выигрывать каждый год чемпионство.
ведь уровень 3 лиги чемпионата Албании. при всем уважении к албанскому футболу.
+6
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+2
Ответ Juriy_FCZ
Замены игроков кто осуществлял - сами игроки без Семака решали?😁 Сегодняшний победный мяч забил Артур, которого тренер выпустил
Сегодня все решалось в Краснодаре. Попади Нгамале в концовке и от замен Семака не зависло бы вообще ничего. Не говоря о том, что Семаки стабильно выпускает в первом тайме странный состав, чтобы потом героически превозмогать во втором.
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СБС - Красава, принимай поздравления!!!
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Ответ Снежана Цветкова
А толку? В европе вас бы любой клуп размазал бы за ваши дутые чемпионства.
Ты про 1-18, рекорд на все времена.
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Повезло, епта
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Ответ Goldstream
Надо признать, что Семак вошел в российскую историю как великий тренер. Те, кто пишет про ресурсы, совсем ничего не понимает. Как не понимал и про Романцева, например.
Сравнил семака и Романцева 😂
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Кто бы что ни говорил, но в любом случае- это достойный результат и показатель.
П.с. Сам топил за других претендентов, лишь бы не Зенит😄
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