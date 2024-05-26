Александр Медведев: «Футбольные боги смотрят и видят, кто лучший. А лучший – «Зенит»! Говорили, что мы сдулись, но это не так»

Александр Медведев прокомментировал чемпионство «Зенита».

«Хочу поздравить всех болельщиков «Зенита» по всей стране с этой самой драматичной победой за последние шесть лет. Нас критиковали, в нас не верили, говорили, что мы сдулись, но это не так.

Футбольные боги смотрят и видят, кто лучший. А лучший – «Зенит»!» – сказал председатель правления «Зенита».

«Зенит» ранее в шестой раз подряд стал чемпионом России. Команда Сергея Семака на одно очко опередила «Краснодар» и «Динамо».