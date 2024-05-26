Александр Медведев: «Футбольные боги смотрят и видят, кто лучший. А лучший – «Зенит»! Говорили, что мы сдулись, но это не так»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Матч ТВ Футбол

Александр Медведев прокомментировал чемпионство «Зенита».

«Хочу поздравить всех болельщиков «Зенита» по всей стране с этой самой драматичной победой за последние шесть лет. Нас критиковали, в нас не верили, говорили, что мы сдулись, но это не так.

Футбольные боги смотрят и видят, кто лучший. А лучший – «Зенит»!» – сказал председатель правления «Зенита».

«Зенит» ранее в шестой раз подряд стал чемпионом России. Команда Сергея Семака на одно очко опередила «Краснодар» и «Динамо».

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77 комментариев
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Александр Иванович, остановитесь, пожалуйста.
А то выглядит, что Ротенберг пост сдал, а Медведев принял…
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Бородавку теперь не заткнешь … благодари случай . Штангу Краснодарского стадиона и криворукого вратаря Ростова .
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Ответ Юлия Закаблукова
и эти лучшие влетели динамо вчистую
В таблице обошли, в кубке прошли )
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Говорили, что сдулись...
Но Боги Зенита опять надули газом этот пузырь!
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остальные просто не надулись)
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Мы всё дальше от бога
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Ответ molot p
один из самых убогих сезонов в истории России, победил не сильнейший, а наименее оподливившийся не понимаю тех, кто писается кипятком типа "интрига оооооооооо крутааааа", с таким же успехом можно смотреть любой другой чемпионат любого уровня, 10я лига уэльса или типа того
Вот какая разница сильнейший, и победил! а не те кого судьи тащили)
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ФК Позорище Санкт-Петербург😁👍
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К чему этот хайп то, э? Мог бы высказаться, что мол было непросто, отдать должное соперникам. А тут пафосные речи сплошняком, будто сезон на подобие Леверкузена провели...
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И руками главное похлопать в правильном оакурсе! Вперёд Зенит
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Так реально же сдулись! И Зенит это доказал результатом - настолько рвано и нестабильно как в этом сезоне питерцы не выступали ни разу за 6 последних лет.
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Ответ Niko [Ars]
Кто все?
Все, кто "с детства за (подставляем любой клуб соперника Зенита)"
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Ответ Niko [Ars]
Кто все?
А вот эта"вся страна за Динамо"
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Ответ Евгений Кузнецов
оо голосок прорезался
Страдаешь?
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Они там в очереди стоят что-ли- Миллер, Медведев, Ротенберг? кто чаще назовет Питер столицей, скажет больше лозунгов и глубже лизнет у главного?
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Представляю, как бы сейчас все гордо задирали носы выйграв чемпионат Краснодар или упаси господи Динамо
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Надуйте Зенит еще многомиллионными вложениями, чтоб окончательно убить футбол в стране
+5
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+1
Ответ DonaldBrashear 2.0
Этим реальная жизнь, к сожалению, отличается от фильмов. Вчера сегодня победило, очень жаль
Вечера сегодня победило? закусывай извращенец)) однинаковыми комментариями загадил весь интернет.
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доминация зенита , динамо как дела ?)) чемпионы по разговорам ..))
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Ответ Owen_the_Simple
Так как деньги Зенита влияют на то, что другие играют плохо?
Никак, влияют на то что и с такой игрой были бы выше Семака
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Ответ Otto Kretschmer
Все эксперты, сми, медиа, всю неделю обсуждали чемпионство Динамо, Алаев повез медали в Краснодар, а вчера-бац и до новых спортивных встреч. Приятно было столичных обломать.
А вчера-бац и победный гол Артура и лица "всей страны"🤡
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Ответ Гарик87
Надуйте Зенит еще многомиллионными вложениями, чтоб окончательно убить футбол в стране
Я правильно понимаю, что если одна команда покупает лучших игроков, чем все остальные то это делает хуже для лиги?
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Ответ kvint(ksk)
Бородавку теперь не заткнешь … благодари случай . Штангу Краснодарского стадиона и криворукого вратаря Ростова .
А ещё судью, не засчитавшего чистый год Клаулиньо в матче с Факелоим и поставивший, левое пенальти на 11 добавленной, минуте)) Иначе Зенит бы досрочно стал чемпионом.
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Ответ rh-creep
Футбольные боги смотрят в сторону футбола, в основном, поэтому ваша околофутбольная игрушка даже в периферическое зрение не попадает, увы.
Эталонно страдаешь!
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Ответ доктор Ливси
говорили, что мы сдулись, но это не так. Мы остались надутыми
Разговор не про москокабинеты.Хотя правда в твоих словах есть,вас надули.
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Ответ Дмитрий9779
Разговор не про москокабинеты.Хотя правда в твоих словах есть,вас надули.
Москокабинеты? Вам не надоело рожать новые слова? Зачем вы это делаете? Во имя чего?
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Ответ доктор Ливси
Москокабинеты? Вам не надоело рожать новые слова? Зачем вы это делаете? Во имя чего?
Не во имя,а в ответ на хамство,оскорбления и чванство.
Или Зенит можно оскорблять,а в ответ получать не хочется?Так не бывает.
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
Уж точно не выше, чем сейчас высокомерный Зенит
мы на своём месте!
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Ответ Deca
Представляю, как бы сейчас все гордо задирали носы выйграв чемпионат Краснодар или упаси господи Динамо
Шёл 2024 год. Люди до сих пор не знают, что слово "выиграть" пишется без Й
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Ответ Deca
Представляю, как бы сейчас все гордо задирали носы выйграв чемпионат Краснодар или упаси господи Динамо
Кто все?
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