Медведев о чемпионстве «Зенита» после победы над «Ростовом»: «Экстремально положительные эмоции. Все было решено заранее? Ни в коем случае»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Александр Медведев Футбол

Александр Медведев высказался о чемпионстве «Зенита».

Сине-бело-голубые стали чемпионами России в шестой раз подряд, обыграв «Ростов» в 30-м туре Мир РПЛ (2:1). Петербуржцы набрали 57 очков. 

«Первые эмоции – экстремально положительные. Все было решено заранее? Ни в коем случае», – сказал председатель правления «Зенита». 

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26 комментариев
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И ничего что для Ростова данный матч вообще ничего не решал) Зато как пыжились то
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Ответ Саша Вжухов
Проверить Песьякова на корупцию
Песьяков так всю жизнь играет
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Ответ Netto Brutto
Так пыжились, что достали с полки косяпора Песьякова, который и решил исход матча) И поставили пару молодых в старт
В смысле достали? Он как бы основной воротчик в сезоне был)
+5
-1
+4
Ответ Barcelona Forever
Кубок на распил арене,уже готовые медали и футболки.Не не, ничего не было решено заранее🤣🤣🤣
А ничего, что и в Краснодаре они были готовые? 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ лишь бы выс*рать
+3
-1
+2
ни в коем случае! во время матча сделали перевод на карту Песьякову!
+5
-3
+2
Ответ Ara Oganesyan
Комментарий удален пользователем
Спросили
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Так так так, это он так пошутил, что все было решено заранее? Намекает на что-то? Комитет по этике привлекут?
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Ответ Spartakus1984
Какие же Динамо итиоты!!!!!!!!!!!!!!!!
У них и не было шансов изначально - у них счётчик.
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Зачем он сомневается в себе? ))
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Ответ Андрей Макаров
И ничего что для Ростова данный матч вообще ничего не решал) Зато как пыжились то
Плюс, Ростов мог оказаться на 9-ом месте в случае проигрыша.
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Ответ Андрей Макаров
И ничего что для Ростова данный матч вообще ничего не решал) Зато как пыжились то
Ростов играет в каждом матче
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Ответ Саша Вжухов
Проверить Песьякова на корупцию
Да о чём ты!? Просто в момент удара подумал о том, какая красивая машина Порше Кайен
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Песьяков о чемпионстве Зенита: Вы знаете, мне честно говоря всё, что будут говорить про этот второй гол Зенита… мне особо некогда с вами тут разговаривать, ибо мне звонили из автосалона и приглашали завтра на тестдрайв моего нового Порше Кайен
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Краснодар и Песьяков ждут денежки.
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Комментарий удален пользователем
Все было решено заранее?
Ну как вам сказать, ни в коем случае
В перерыве все платежи выполнили, благо банк у всех один и платежи в выходные зачисляются
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Ребят, извините за оффтоп, но никто не знает, кто ставки на назначение тренеров принимает. Сейчас около меня Каррера курил.
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Теперь можно реально поверить, что над Динамо нависло проклятие: проиграть Краснодару, да ещё и безвольно, на финише сезона, максимально близко подобравшись к чемпионству, тем самым дав возможность разленившемуся Зениту с Семаком оформить золото? Тут реально без мистики не обошлось.
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Галстук то обрезал данный имбицил😆?
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А еще он сказал слово "б####" в эфире Матч тв😊⚽️
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Комментарий удален пользователем
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