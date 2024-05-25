Медведев о чемпионстве «Зенита» после победы над «Ростовом»: «Экстремально положительные эмоции. Все было решено заранее? Ни в коем случае»

Александр Медведев высказался о чемпионстве «Зенита».

Сине-бело-голубые стали чемпионами России в шестой раз подряд, обыграв «Ростов» в 30-м туре Мир РПЛ (2:1). Петербуржцы набрали 57 очков.

«Первые эмоции – экстремально положительные. Все было решено заранее? Ни в коем случае», – сказал председатель правления «Зенита».

«Зенит» вырвал шестое подряд золото! Догнали «Спартак»

И все равно «Зениту» нужна перестройка