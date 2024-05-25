Иван Сергеев: «Самый интересный чемпионат за последнее время, борьба была до последней минуты. Когда закончилась игра в Краснодаре – кричали, что нужно спокойно доигрывать»

Иван Сергеев назвал минувший сезон РПЛ самым интересным за последнее время.

« » в шестой раз подряд стал чемпионом России. В последнем туре команда Сергея Семака обыграла «Ростов» со счетом 2:1. Победный гол на счету бразильца на 85-й минуте.

«Это самый интересный чемпионат за последнее время, борьба была до последней минуты. Мы бегали туда‑сюда, когда закончилась игра в – кричали всем, что нужно спокойно уже доигрывать.

Спасибо всем ребятам, Артуру, который забил победный мяч», – сказал нападающий «Зенита» .