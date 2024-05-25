Иван Сергеев: «Самый интересный чемпионат за последнее время, борьба была до последней минуты. Когда закончилась игра в Краснодаре – кричали, что нужно спокойно доигрывать»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Матч ТВ Артур Гимараэс Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев назвал минувший сезон РПЛ самым интересным за последнее время.

«Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. В последнем туре команда Сергея Семака обыграла «Ростов» со счетом 2:1. Победный гол на счету бразильца Артура на 85-й минуте.

«Это самый интересный чемпионат за последнее время, борьба была до последней минуты. Мы бегали туда‑сюда, когда закончилась игра в Краснодаре – кричали всем, что нужно спокойно уже доигрывать.

Спасибо всем ребятам, Артуру, который забил победный мяч», – сказал нападающий «Зенита» Иван Сергеев.

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5 комментариев
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Ответ Инженер Управляющий
Самый стремный чемпионат за всё время, уровень футбола ниже плинтуса
Одна команда всех обыгрывает-чемпионат слабый, все команды обыгрывают друг друга-чемпионат слабый! Есть другой вариант?
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