Иван Сергеев: «Самый интересный чемпионат за последнее время, борьба была до последней минуты. Когда закончилась игра в Краснодаре – кричали, что нужно спокойно доигрывать»
Иван Сергеев назвал минувший сезон РПЛ самым интересным за последнее время.
«Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. В последнем туре команда Сергея Семака обыграла «Ростов» со счетом 2:1. Победный гол на счету бразильца Артура на 85-й минуте.
«Это самый интересный чемпионат за последнее время, борьба была до последней минуты. Мы бегали туда‑сюда, когда закончилась игра в Краснодаре – кричали всем, что нужно спокойно уже доигрывать.
Спасибо всем ребятам, Артуру, который забил победный мяч», – сказал нападающий «Зенита» Иван Сергеев.