Мостовой о развязке сезона РПЛ: «Трясти может болельщиков, а не игроков «Динамо» – они миллионы получают. Если готов выиграть титул – выходи и доказывай»

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Александр Мостовой Краснодар Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче «Динамо» – «Краснодар».

Московский клуб лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 56 очков после 29 туров. «Зенит» отстает на 2 балла, «Краснодар» – на 3. Сегодня «быки» примут москвичей в матче последнего тура.

– «Динамо» будет непросто в Краснодаре при полном стадионе. Нельзя говорить, что чемпионство им гарантировано.

– Может ли игроков «Динамо» начать трясти в матче с «Краснодаром»?

– Понятное дело, что волнение будет присутствовать. Но как только прозвучит стартовый свисток, все эти моменты надо отключать.

Трясти может болельщиков, а не футболистов «Динамо» – они за свою работу миллионы получают.

Если ты готов выиграть титул, надо выходить и доказывать это, – сказал экс-игрок сборной России Александр Мостовой.

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10 комментариев
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Болельщиков Динамы постоянно трясёт
Там 50% это 🍾🥂 со стажем😅😁
+4
-2
+2
Ответ Дмитрий Пузырёв
Понимаю, что Динамики заждались чемпионства, но моë сердце сегодня с Быками!
Ну и зря, на тебя надеялся Дима.
+3
-1
+2
А как быть с твоим хоум видео?
Где ты истерику со слезами закатываешь, в раздевалке Сельты и отказываешься выходить на поле?? И тебя всем руководством клуба уламывали..
+3
-2
+1
Ответ Иван Иванов
Можно подробнее загуглить, например. Или ты забанен в гугле?
Все понял
+1
0
+1
Понимаю, что Динамики заждались чемпионства, но моë сердце сегодня с Быками!
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"все эти моменты надо отключать" - совет из тех, которые куда проще дать, чем выполнить.
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Мостового уже не трясёт, потому как шлёпнул дежурные 150
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Правильно сказал Мостовой. Игроки должны играть, а не трястись, а самое главное добиться положительного результата, чтобы все мы наконец-то порадовались.
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Ответ Иван Иванов
А как быть с твоим хоум видео? Где ты истерику со слезами закатываешь, в раздевалке Сельты и отказываешься выходить на поле?? И тебя всем руководством клуба уламывали..
Можно подробнее?
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