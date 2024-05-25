Мостовой о развязке сезона РПЛ: «Трясти может болельщиков, а не игроков «Динамо» – они миллионы получают. Если готов выиграть титул – выходи и доказывай»

Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче «Динамо» – «Краснодар».

Московский клуб лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 56 очков после 29 туров. «Зенит» отстает на 2 балла, «Краснодар» – на 3. Сегодня «быки» примут москвичей в матче последнего тура.

– «Динамо» будет непросто в Краснодаре при полном стадионе. Нельзя говорить, что чемпионство им гарантировано.

– Может ли игроков «Динамо» начать трясти в матче с «Краснодаром»?

– Понятное дело, что волнение будет присутствовать. Но как только прозвучит стартовый свисток, все эти моменты надо отключать.

Трясти может болельщиков, а не футболистов «Динамо» – они за свою работу миллионы получают.

Если ты готов выиграть титул, надо выходить и доказывать это, – сказал экс-игрок сборной России Александр Мостовой.