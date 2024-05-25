Тюкавин о том, что «Динамо» отдало мяч «Краснодару»: «Они заставили нас так играть. Должны были побеждать, но вышло так…»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин поделился мыслями об игре с «Краснодаром».

«Быки» на своем поле победили «Динамо» (1:0) в 30-м туре Мир РПЛ.

– Еще полтора месяца назад не думали, что будем бороться за чемпионство. Но случилось чудо – побеждали на последних секундах. Сегодня тоже должны были побеждать, но вышло так…

Казалось, команда зажата.

– Я бы так не сказал. Просто у «Краснодара» не было других вариантов – они шли вперед.

Но обычно вы не подстраиваетесь под игру соперников, а сегодня отдали мяч.

– Это они нас заставили так играть.

Верите в проклятие «Динамо»?

– Не слышал о таком вообще. Выходили играть на победу и верили в это, – передает слова нападающего «Динамо» корреспондент Sports Артем Терентьев.

«Яйца есть у всех, но показал их «Зенит». «Динамо» никогда не станет чемпионом, если так выходит на последний матч. Пусть летит в Москву и думает, как можно было все потерять». Быстров о развязке

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10 комментариев
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Выходили играть на победу и верили в это - что-то слабо верится, вышли на дрожащих ногах с лозунгом "как бы чего не вышло". Краснодар заставил так играть - а вы на что, молча проглотили? Ну значит поделом вы не чемпионы
+8
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+8
Карма за голы после фола и пассивного офсайда
+6
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+6
должны были побеждать, но вышло так...А где продолжение-разбежались, прыгнув со скалы?))...И да- с головы сорвал Питер мой колпак
+4
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+4
Для динамы и третье место это много!!!
+1
0
+1
Ответ Вкпвк Квпвкпвп
какого фола?
В матче с Балтикой победный гол был забит после фола
+1
0
+1
Так... и что там на треннрском мостике?? Перестроили команду?? А плана бэ на этот случай не было??
Вас точно "заставили"?

Ааа.. надо верить
Позорище 😫
+1
-1
0
Если бы Вы выходили на победу результат был бы в вашу пользу но для чемпионской игры Вы явно не созрели по этому результат закономерен и обсуждению не подлежит...
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обсератели Краснодара, ну где же ваш хвалённый,чуть ли не тренер года РПЛ Личка, которого сделал как хотел , по вашим словам който физрук Мусаев.
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Ответ Камбоджа Иванов
Карма за голы после фола и пассивного офсайда
какого фола?
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Ответ Камбоджа Иванов
Карма за голы после фола и пассивного офсайда
выдуманный фол. и какого пассивного офсайда?
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