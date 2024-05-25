Тюкавин о том, что «Динамо» отдало мяч «Краснодару»: «Они заставили нас так играть. Должны были побеждать, но вышло так…»
Константин Тюкавин поделился мыслями об игре с «Краснодаром».
«Быки» на своем поле победили «Динамо» (1:0) в 30-м туре Мир РПЛ.
– Еще полтора месяца назад не думали, что будем бороться за чемпионство. Но случилось чудо – побеждали на последних секундах. Сегодня тоже должны были побеждать, но вышло так…
– Казалось, команда зажата.
– Я бы так не сказал. Просто у «Краснодара» не было других вариантов – они шли вперед.
– Но обычно вы не подстраиваетесь под игру соперников, а сегодня отдали мяч.
– Это они нас заставили так играть.
– Верите в проклятие «Динамо»?
– Не слышал о таком вообще. Выходили играть на победу и верили в это, – передает слова нападающего «Динамо» корреспондент Sports Артем Терентьев.
«Яйца есть у всех, но показал их «Зенит». «Динамо» никогда не станет чемпионом, если так выходит на последний матч. Пусть летит в Москву и думает, как можно было все потерять». Быстров о развязке
Вас точно "заставили"?
Ааа.. надо верить
Позорище 😫