Тюкавин о том, что «Динамо» отдало мяч «Краснодару»: «Они заставили нас так играть. Должны были побеждать, но вышло так…»

Константин Тюкавин поделился мыслями об игре с «Краснодаром».

«Быки» на своем поле победили «Динамо» (1:0) в 30-м туре Мир .

– Еще полтора месяца назад не думали, что будем бороться за чемпионство. Но случилось чудо – побеждали на последних секундах. Сегодня тоже должны были побеждать, но вышло так…

– Казалось, команда зажата.

– Я бы так не сказал. Просто у « » не было других вариантов – они шли вперед.

– Но обычно вы не подстраиваетесь под игру соперников, а сегодня отдали мяч.

– Это они нас заставили так играть.

– Верите в проклятие «Динамо»?

– Не слышал о таком вообще. Выходили играть на победу и верили в это, – передает слова нападающего « » корреспондент Sports Артем Терентьев.

«Яйца есть у всех, но показал их «Зенит». «Динамо» никогда не станет чемпионом, если так выходит на последний матч. Пусть летит в Москву и думает, как можно было все потерять». Быстров о развязке