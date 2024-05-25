У Смолова не сработала опция автоматического продления контракта с «Динамо». Нападающий не выполнил условия по времени и голевым действиям («СЭ»)

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Футбол

Федор Смолов может покинуть «Динамо».

Как передает «Спорт-Экспресс», опция автоматического продления контракта Смолова с бело-голубыми не сработала. 34-летний нападающий не выполнил условия по количеству игрового времени и голевых действий, прописанные в соглашении. 

При этом стороны могут договориться о новом контракте. Решение будет принято позднее.

В нынешнем сезоне Смолов провел 34 матча и забил 6 голов. Статистика Федора – здесь.

Смолов об играх «Краснодар» – «Динамо» и Хорватия – Россия: «Можно сравнить по содержанию. В голове сидела мысль: «Главное – сохранить ничейный результат»

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52 комментария
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У Динамо сегодня сработала автоматическая опция продления статуса неудачника РПЛ/Высшей лиги СССР, так что игрок соответствует клубу, надо оставлять
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Во время подкаст запустил:) На след. выпуск надо Песьякова звать:)
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Пусть хихикает в другом месте.
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Ответ Black Phoenix
Смолову пора на выход. Не заслужил нового контракта, будем объективны. Да и на пике Федя был весьма посредственным футболистом.
Видимо на пике вы его не видели, раз такие посредственные представления о нём
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Федя днище )

нападающим он был только в Краснодаре
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Ответ Black Phoenix
Смолову пора на выход. Не заслужил нового контракта, будем объективны. Да и на пике Федя был весьма посредственным футболистом.
В Урале и Краснодаре он был хорош.
+20
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Зато сработал ржач рядом с Эктовым после слива чемпионства
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Вроде не глупый парень, а умудрился тогда с Анжи ногу подставить и вылететь, со сборной ударить как дурак, сегодня засмеяться.
По ходу, парень глупый.
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Федя, конечно, сдал по весне. Осенью как человек ротации он был вполне ничего.
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Пора на кипр к другану своему.
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Ответ ant.mart
Федя днище ) нападающим он был только в Краснодаре
В "Урале" тоже прилично смотрелся, поэтому "Краснодар" проявил к нему интерес.
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Ему пора уже карьеру завершать. Ткаченко сейчас будет из него лепить блогера.
+7
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+7
В Единую Лигу ВТБ можно попробовать
+5
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Думаю агент снова его пристроит в условный Локо/Цска за 1,5-2 млн.
Не понимаю, как последние 5 лет им это удается.
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Зато как улыбался после финального свистка)))
+4
0
+4
Медиа лига ждет
+5
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+4
Гуляй Федя время твоё вышло и вообще ты был хорош когда играл в Краснодаре а потом уже всё пошёл спад а сейчас пора с футболом заканчивать...
+4
0
+4
Не надо новый контракт пожалуйста
+4
0
+4
Смолову пора на выход. Не заслужил нового контракта, будем объективны. Да и на пике Федя был весьма посредственным футболистом.
+14
-11
+3
Хахаха
У Джордана такого не было, но он переходил в бейсбол.
федь, иди в городки.. твой уровень
+4
-1
+3
Ответ Netto Brutto
Думаю агент снова его пристроит в условный Локо/Цска за 1,5-2 млн. Не понимаю, как последние 5 лет им это удается.
Ну уж нет, у нас своих инвалидов-тихоходов хватает 🤣(Конь)
+3
0
+3
А ведь так смеялись и радовались и кричали кричалки, а тут....упс...
+2
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Позорище полнейшее, какой с него нападающий
+2
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Смотрителем маяка его можно по контракту назначить
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Ответ exshepardjack
рсенью он был в основе
По факту да, но тянул он далеко не всегда, поэтому зачастую его и меняли. Ну и Личка слишком долго верил в Смолова как в "десятку". Хотя даже я еще тогда говорил, что это утопия.
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Досвидания дядя Фёдор.
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Кроме бритых ног, я не вижу у него ничего от футболиста.
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Смоленка в Медиа Лигу.
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Зато он улыбался почти все время - значит у него всё за-ши-бись !
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Для Динамо это не потеря, а потеря это для Смолова. Не понятно кому в РПЛ он может сейчас пригодиться с его запросами и игрой.
Да и с мотивацией явные проблемы. Команда проигрывает в чемпионском матче, а он стоит лыбу давит.
Так что как ниже написали, пора к другану на Кипр. И то не факт что там он кому-то понадобится.
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