У Смолова не сработала опция автоматического продления контракта с «Динамо». Нападающий не выполнил условия по времени и голевым действиям («СЭ»)
Федор Смолов может покинуть «Динамо».
Как передает «Спорт-Экспресс», опция автоматического продления контракта Смолова с бело-голубыми не сработала. 34-летний нападающий не выполнил условия по количеству игрового времени и голевых действий, прописанные в соглашении.
При этом стороны могут договориться о новом контракте. Решение будет принято позднее.
В нынешнем сезоне Смолов провел 34 матча и забил 6 голов. Статистика Федора – здесь.
Смолов об играх «Краснодар» – «Динамо» и Хорватия – Россия: «Можно сравнить по содержанию. В голове сидела мысль: «Главное – сохранить ничейный результат»
нападающим он был только в Краснодаре
По ходу, парень глупый.
Не понимаю, как последние 5 лет им это удается.
У Джордана такого не было, но он переходил в бейсбол.
федь, иди в городки.. твой уровень
Да и с мотивацией явные проблемы. Команда проигрывает в чемпионском матче, а он стоит лыбу давит.
Так что как ниже написали, пора к другану на Кипр. И то не факт что там он кому-то понадобится.