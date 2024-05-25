У Смолова не сработала опция автоматического продления контракта с «Динамо». Нападающий не выполнил условия по времени и голевым действиям («СЭ»)

Федор Смолов может покинуть «Динамо».

Как передает « », опция автоматического продления контракта Смолова с бело-голубыми не сработала. 34-летний нападающий не выполнил условия по количеству игрового времени и голевых действий, прописанные в соглашении.

При этом стороны могут договориться о новом контракте. Решение будет принято позднее.

В нынешнем сезоне провел 34 матча и забил 6 голов. Статистика Федора – здесь.

Смолов об играх «Краснодар» – «Динамо» и Хорватия – Россия: «Можно сравнить по содержанию. В голове сидела мысль: «Главное – сохранить ничейный результат»