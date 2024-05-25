«Яйца есть у всех, но показал их «Зенит». «Динамо» никогда не станет чемпионом, если так выходит на последний матч. Пусть летит в Москву и думает, как можно было все потерять». Быстров о развязке

Владимир Быстров отметил чемпионский характер «Зенита».

«Ну как может надоесть очередное чемпионство « »? Просто есть сильнейшая команда, а остальные не могут подобрать ребят, которые могут бороться против такой команды. Это их проблемы.

Тем более «Зенит» сам максимально обострил интригу, но, даже несмотря на проблемы в игре, все равно завоевал титул. Вот в этом и отличие «Динамо» от «Зенита». Футболисты москвичей, если они так выходят на последний матч в борьбе за титул, никогда не станут чемпионами.

Яйца есть у всех, но не каждый их может показать, когда это действительно нужно. Яйца показал «Зенит» после матча, а эти, бело-голубые, пускай летят в и подумают, как можно было так все потерять.

«Краснодар», наоборот, можно поздравить – они провели хороший сезон, но решил, что на юге России еще рано становиться чемпионами.

Не слышал, чтобы многие болельщики кричали «позор» в адрес «Зенита». Все потому, что если ты всегда выигрываешь, то у людей появляется зависть. Понимаю, что «Зенит» покупает дорогих игроков, которых не могут позволить другие. Но вы постройте свои команды и учите своих ребят конкурировать с «Зенитом», а не смотрите, какие аргентинцы и бразильцы в Питере.

Все было в руках «Динамо» и « », но они это не использовали», – сказал бывший полузащитник петербуржцев.

Семак на коленях, Кержаков на коленях – «Зенит» счастлив. Вдруг вы думали, что их уже не впечатлить