«Яйца есть у всех, но показал их «Зенит». «Динамо» никогда не станет чемпионом, если так выходит на последний матч. Пусть летит в Москву и думает, как можно было все потерять». Быстров о развязке
Владимир Быстров отметил чемпионский характер «Зенита».
«Ну как может надоесть очередное чемпионство «Зенита»? Просто есть сильнейшая команда, а остальные не могут подобрать ребят, которые могут бороться против такой команды. Это их проблемы.
Тем более «Зенит» сам максимально обострил интригу, но, даже несмотря на проблемы в игре, все равно завоевал титул. Вот в этом и отличие «Динамо» от «Зенита». Футболисты москвичей, если они так выходят на последний матч в борьбе за титул, никогда не станут чемпионами.
Яйца есть у всех, но не каждый их может показать, когда это действительно нужно. Яйца показал «Зенит» после матча, а эти, бело-голубые, пускай летят в Москву и подумают, как можно было так все потерять.
«Краснодар», наоборот, можно поздравить – они провели хороший сезон, но Сергей Песьяков решил, что на юге России еще рано становиться чемпионами.
Не слышал, чтобы многие болельщики кричали «позор» в адрес «Зенита». Все потому, что если ты всегда выигрываешь, то у людей появляется зависть. Понимаю, что «Зенит» покупает дорогих игроков, которых не могут позволить другие. Но вы постройте свои команды и учите своих ребят конкурировать с «Зенитом», а не смотрите, какие аргентинцы и бразильцы в Питере.
Все было в руках «Динамо» и «Краснодара», но они это не использовали», – сказал бывший полузащитник петербуржцев.
Семак на коленях, Кержаков на коленях – «Зенит» счастлив. Вдруг вы думали, что их уже не впечатлить
Краснодар чемпион до ухода Ивича
Зенит чемпион После 30 туров
Спартак чемпион после 3 туров.
Каждый получил свой трофей
Всё безвольно сливают.
И в их голосах.
Характер чемпиона у тебя либо есть, либо нет. И ни за какие денежки его не купить.
А спартаковец Максименко сегодня даже пощупал их у соперника... :))
Сначала обнуляйте. Потом виДно буДет
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