«Яйца есть у всех, но показал их «Зенит». «Динамо» никогда не станет чемпионом, если так выходит на последний матч. Пусть летит в Москву и думает, как можно было все потерять». Быстров о развязке

Теги Зенит Ростов Владимир Быстров премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Песьяков Краснодар Футбол

Владимир Быстров отметил чемпионский характер «Зенита».

«Ну как может надоесть очередное чемпионство «Зенита»? Просто есть сильнейшая команда, а остальные не могут подобрать ребят, которые могут бороться против такой команды. Это их проблемы.

Тем более «Зенит» сам максимально обострил интригу, но, даже несмотря на проблемы в игре, все равно завоевал титул. Вот в этом и отличие «Динамо» от «Зенита». Футболисты москвичей, если они так выходят на последний матч в борьбе за титул, никогда не станут чемпионами.

Яйца есть у всех, но не каждый их может показать, когда это действительно нужно. Яйца показал «Зенит» после матча, а эти, бело-голубые, пускай летят в Москву и подумают, как можно было так все потерять.

«Краснодар», наоборот, можно поздравить – они провели хороший сезон, но Сергей Песьяков решил, что на юге России еще рано становиться чемпионами.

Не слышал, чтобы многие болельщики кричали «позор» в адрес «Зенита». Все потому, что если ты всегда выигрываешь, то у людей появляется зависть. Понимаю, что «Зенит» покупает дорогих игроков, которых не могут позволить другие. Но вы постройте свои команды и учите своих ребят конкурировать с «Зенитом», а не смотрите, какие аргентинцы и бразильцы в Питере.

Все было в руках «Динамо» и «Краснодара», но они это не использовали», – сказал бывший полузащитник петербуржцев.

Семак на коленях, Кержаков на коленях – «Зенит» счастлив. Вдруг вы думали, что их уже не впечатлить

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Так-то прав
+38
0
+38
«Динамо» проиграла чемпионство сегодня, команда Галицкого проиграла после увольнения Ивича. «Зенит» стал чемпионом по итогам всего сезона.
+37
-1
+36
Ответ Тиджани Бабангида
«Динамо» проиграла чемпионство сегодня, команда Галицкого проиграла после увольнения Ивича. «Зенит» стал чемпионом по итогам всего сезона.
Динамо чемпионство проиграло
Краснодар чемпион до ухода Ивича
Зенит чемпион После 30 туров
Спартак чемпион после 3 туров.

Каждый получил свой трофей
+16
0
+16
У Динамо есть маяк.
+14
-1
+13
У Динамо как у клуба нет яиц - вспомните финал кубка со Спартаком, матч за 2е место с Сочи при Шварце.
Всё безвольно сливают.
+9
0
+9
Ответ Иван Иванов
Ты ж евнух володька.. и голос соответствующий Про все остальное вообще молчу
Ты то уж в евнухах разбираешься
И в их голосах.
+9
-1
+8
Володька, не в бровь - а в глаз.
Характер чемпиона у тебя либо есть, либо нет. И ни за какие денежки его не купить.
+8
0
+8
У Динамо их нет. Они не не показали их, их нет.
+7
-1
+6
Требую экспертизу яиц. Нет ли на них следов яиц Песьякова?
+5
0
+5
«Яйца есть у всех, но показал их «Зенит»
А спартаковец Максименко сегодня даже пощупал их у соперника... :))
+5
-1
+4
Валидольный чемпионат, но все закончилось как и должно было быть. ЗЕНИТ с очередным титулом !!!
+5
-2
+3
Ответ wlad wasew
Ты то уж в евнухах разбираешься И в их голосах.
ник ему надо поменять на Сюмбюль-ага)))
+1
0
+1
Ответ griphon
Володька, если бы не ляп Песьякова, смеялись бы сейчас над яйцами твоего Зенита всей Россией, особенно на юге
так посмейся, смешно? если бы, бабка была ......
+1
-1
0
Ответ Алешка Терминатор
Яйца - это то, что курица несёт. А то, что имеет в виду Володька, с точки зрения биологической терминологии называется яичками.
Не, тестикулы это
0
0
0
Ответ Алешка Терминатор
Яйца - это то, что курица несёт. А то, что имеет в виду Володька, с точки зрения биологической терминологии называется яичками.
Показали мошонку!
0
0
0
Ответ Dinamik1
Тошнит уже от этого америкосовского"яйца"можно что нибудь по новей? А так всё правильно.
прекратите завидовать и злорадствовать, покажите конкурентный футбол
0
0
0
Интересно, кто выиграет 🏆?
0
0
0
КуДа полезли поперёк счётчика в пекло?!
Сначала обнуляйте. Потом виДно буДет
#маяк #динамо #сДсв #кококорин #ослепительные #батискаф #Краснодардинамо #динамотынедома #динамовфнл #химкивашдом
0
0
0
22.00 В доме Быстрова идет обыск
0
0
0
Кстати, всё как то в воплях про заслуженное/незаслуженное чемпионство забывают сухую статистику-Краснодар лидировал 20 туров из 36, то есть явный был претендент, и Зенит сыграл с ним вничью дома и обыграл проигрывая по ходу матча на выезде-так что по спортивному все справедливо)
0
0
0
Тошнит уже от этого америкосовского"яйца"можно что нибудь по новей? А так всё правильно.
+1
-1
0
«Яйца есть у всех, но показал их Быстров»
+2
-2
0
Никогда это точно о Динамо
+2
-2
0
В смысле летят. Самолетов же нет из Краснодара.
0
0
0
Володька, если бы не ляп Песьякова, смеялись бы сейчас над яйцами твоего Зенита всей Россией, особенно на юге
+3
-3
0
Ну если не выигрывать у такого Краснодара с физруком во главе.... Ну о каком чемпионстве можно говорить? Динамо не заслужило
+1
-1
0
Прав Володька, хотя читается что у него бомбит нехило от этого)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий