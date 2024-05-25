Глава Bosco Куснирович о «Динамо»: «Личка верно сказал: «Футбол – это не вопрос жизни и смерти, а удовольствие и эмоции». Кроме фарта нужна чемпионская уверенность, две штанги в конце – тоже обидно»

Теги премьер-лига Россия серия А Италия Динамо Москва Наполи BoscoSport Краснодар Михаил Куснирович ТАСС Марцел Личка Футбол

Михаил Куснирович оценил успехи «Динамо» в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

Бело-голубые в матче заключительного тура чемпионата России уступили «Краснодару» (0:1) и заняли третье место в турнирной таблице, набрав 56 очков. 

«Сегодня я следил за матчем с трибуны в Краснодаре. Сегодня наш главный тренер Марцел Личка сказал, мне кажется, очень верные слова: «Футбол – это не вопрос жизни и смерти, это вопрос удовольствия, увлечения, эмоций».

Конечно, очень жаль, что мы не воспользовались своим шансом, значит, не до конца были готовы. Весь сезон был рваный, хотя весна была неплохая – много удачи было на последних секундах. Но, кроме фарта, нужна еще чемпионская уверенность. Пока не получилось, но будем продолжать дальше.

Мне очень нравится и тренерский штаб, и управленческий, и игроки прежде всего очень хорошие. Сегодня видел ребят в раздевалке – они переживают очень искренне, им не все равно. Тягучая тишина, глаза в пол.

Это психологически непростая ситуация, когда, да, вроде бы всего достаточно. Они взяли взрослую тактику, выдержали, давили. В конце две штанги – это тоже обидно, мог бы отскочить и в другом, нужном направлении.

Сегодня я вспоминаю прошлогодний чемпионат Италии – «Наполи» становится после долгих-долгих лет чемпионом, и весь город гуляет не то что неделю, весь год. Но, как только они завоевали чемпионство, стало очевидно, что следующий год они будут без него.

И в этом, мне кажется, тоже есть своя грусть. У нас же такого не случилось, поэтому в следующий год мы будем идти с надеждой. Я терпеливый оптимист», – сказал глава компании Bosco и болельщик «Динамо» Михаил Куснирович.

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12 комментариев
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Ну да.. только удовольствие Зенит получил, а Динамо снова 50 лет ждать?)
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"Некоторые думают, что футбол это дело жизни и смерти; я совершенно разочарован их позицией. Готов уверить вас в том, что футбол намного, намного важнее." Билл Шенкли
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Всё было так рядом от этого обидно ещё больше.
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В петровском парке есть маяк
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Человек Разумный сразу выделяется на фоне бывших футболистов и прочих комментаторов. Вообще приятно удивлен, что Куснирович болельщик Динамо.
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Да и вообще, «футбол заключается в забитии голов, что ли?»
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В ЦУМ динамовцев не пускать - добавил Куснирович
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Ответ kostyan89
Ну да.. только удовольствие Зенит получил, а Динамо снова 50 лет ждать?)
Такова судьба Динамо
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Ответ kostyan89
Ну да.. только удовольствие Зенит получил, а Динамо снова 50 лет ждать?)
50?) Да вы оптимист.
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Ответ Shamarin
В петровском парке есть маяк
Ликуйте и радуйтесь в это бездарное время. Повод есть, так прыгайте от счастья.
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Ответ Caledon Hockley
"Некоторые думают, что футбол это дело жизни и смерти; я совершенно разочарован их позицией. Готов уверить вас в том, что футбол намного, намного важнее." Билл Шенкли
Тренер победитель!
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