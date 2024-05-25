Глава Bosco Куснирович о «Динамо»: «Личка верно сказал: «Футбол – это не вопрос жизни и смерти, а удовольствие и эмоции». Кроме фарта нужна чемпионская уверенность, две штанги в конце – тоже обидно»

Михаил Куснирович оценил успехи «Динамо» в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

Бело-голубые в матче заключительного тура чемпионата России уступили «Краснодару» (0:1) и заняли третье место в турнирной таблице, набрав 56 очков.

«Сегодня я следил за матчем с трибуны в . Сегодня наш главный тренер сказал, мне кажется, очень верные слова: «Футбол – это не вопрос жизни и смерти, это вопрос удовольствия, увлечения, эмоций».

Конечно, очень жаль, что мы не воспользовались своим шансом, значит, не до конца были готовы. Весь сезон был рваный, хотя весна была неплохая – много удачи было на последних секундах. Но, кроме фарта, нужна еще чемпионская уверенность. Пока не получилось, но будем продолжать дальше.

Мне очень нравится и тренерский штаб, и управленческий, и игроки прежде всего очень хорошие. Сегодня видел ребят в раздевалке – они переживают очень искренне, им не все равно. Тягучая тишина, глаза в пол.

Это психологически непростая ситуация, когда, да, вроде бы всего достаточно. Они взяли взрослую тактику, выдержали, давили. В конце две штанги – это тоже обидно, мог бы отскочить и в другом, нужном направлении.

Сегодня я вспоминаю прошлогодний чемпионат Италии – « » становится после долгих-долгих лет чемпионом, и весь город гуляет не то что неделю, весь год. Но, как только они завоевали чемпионство, стало очевидно, что следующий год они будут без него.

И в этом, мне кажется, тоже есть своя грусть. У нас же такого не случилось, поэтому в следующий год мы будем идти с надеждой. Я терпеливый оптимист», – сказал глава компании и болельщик « » Михаил Куснирович.