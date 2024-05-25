Тюкавин о сезоне «Динамо»: «Оценил бы на четыре с плюсом. Верили, выходили играть на победу»
Константин Тюкавин оценил результаты московского «Динамо» в этом сезоне Мир РПЛ.
Сегодня бело-голубые проиграли на выезде «Краснодару» (0:1) в заключительном туре чемпионата России и заняли по итогам сезона третье место, уступив «Зениту» и Краснодару». Перед 30-м туром «Динамо» лидировало в турнирной таблице и стало бы чемпионом при ничьей.
«Конечно, мы верили всей командой [в победу]. Достаточно было сыграть вничью. Я бы не сказал, что это повлияло, мы выходили играть как обычный матч на победу.
Я бы не сказал, что мы удерживали счет в каких-то моментах. Сезон оценил бы на четыре с плюсом», – сказал Тюкавин журналистам.
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К сожалению, матч не был обычным. Странный настрой, особенно в сравнении с Краснодаром.