Тюкавин о сезоне «Динамо»: «Оценил бы на четыре с плюсом. Верили, выходили играть на победу»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Р-Спорт Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин оценил результаты московского «Динамо» в этом сезоне Мир РПЛ.

Сегодня бело-голубые проиграли на выезде «Краснодару» (0:1) в заключительном туре чемпионата России и заняли по итогам сезона третье место, уступив «Зениту» и Краснодару». Перед 30-м туром «Динамо» лидировало в турнирной таблице и стало бы чемпионом при ничьей. 

«Конечно, мы верили всей командой [в победу]. Достаточно было сыграть вничью. Я бы не сказал, что это повлияло, мы выходили играть как обычный матч на победу.

Я бы не сказал, что мы удерживали счет в каких-то моментах. Сезон оценил бы на четыре с плюсом», – сказал Тюкавин журналистам.

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31 комментарий
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Костя, вся страна видела, что вы не вышли побеждать. Краснодар контролировал игру. Мне кажется, Краснодар сам офигел от этого
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-4
+57
Судя по интервью Тюкавина, Смолова - ребят все в целом устраивает. Что ж, ну так вам и надо тогда
+34
-2
+32
Удивительная команда, выходит играть на победу, стоя у своих ворот)
+19
0
+19
Видно было, что очко берегли и не более
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+8
Побеждать вышел ФК Зенит когда пропустил гол и бежал вперед не смотря ни на что ни на арбитра ни на обстоятельства и дожал
+8
-1
+7
Все всё видели. Вот только Тюкавина я вообще не видел.
+6
0
+6
Ответ Ебздрогыч
Судя по интервью Тюкавина, Смолова - ребят все в целом устраивает. Что ж, ну так вам и надо тогда
Их зарплата устраивает, а золото им до лампочки!
+5
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+4
Ответ расформировать московские кабинеты
Костя, вся страна видела, что вы не вышли побеждать. Краснодар контролировал игру. Мне кажется, Краснодар сам офигел от этого
Это не было так смешно, если бы не было так грустно
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Динамо с бронзой 🥉🥉🥉 🤘🤘🤘
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Верили,выходили и обосрались!
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Не выходили вы играть на победу)
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Слабак ты Костик.
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А он играл разве сегодня? Не видел его на поле просто.
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Был у вас мандраж какой-то.А когда в голове есть мысль что можно и в ничью сыграть обычно ничего хорошего из этого не получается.
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Верить и ЗНАТЬ разные вещи
Верьте дальше
+3
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Ответ SMART789
Побеждать вышел ФК Зенит когда пропустил гол и бежал вперед не смотря ни на что ни на арбитра ни на обстоятельства и дожал
Динамо тоже пыталось отыграться....и даже в две штанги,но, не судьба. Краснодар объективно смотрелся лучше.
+1
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В Зенит надо было переходить когда звали, узнал бы хоть что такое играть на победу.
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«мы выходили играть как обычный матч на победу.»
К сожалению, матч не был обычным. Странный настрой, особенно в сравнении с Краснодаром.
+1
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Да, какие вопросы к Константину. Дядя Фёдор, громче всех кричал, что было бы не плохо, с Динамо взять трофей, а сам с сентября не забивал. А должен по своему статусу рвать и метать и спокойно уехать заканчивать, но....
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Уезжай СЕЙЧАС
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провалили историческую возможность. эх вы.. все шансы были на вашей стороне.
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Сути дела не меняет !Абсолютно
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Возвели Тюкавина в ранг звезды. А по сути игрок уровня какого нибудь самсунспора или гренобля.
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Хорошо что не вылетели
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Ответ расформировать московские кабинеты
Костя, вся страна видела, что вы не вышли побеждать. Краснодар контролировал игру. Мне кажется, Краснодар сам офигел от этого
Объективно, Краснодар сильнее и победили они сегодня с немалым трудом. Не забей сегодня Песьяков сам себе в ворота 2-й гол и Краснодар чемпион, а Динамо с серебром..
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Ответ Иван Есев
Удивительная команда, выходит играть на победу, стоя у своих ворот)
Вообще то команда любая играет так,как ей позволяет играть соперник....Краснодар был сегодня лучше и по качеству игроков Краснодар превосходит Динамо. У своих ворот Динамо не стояло,это факт,но,на гол не наиграло...
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Ответ Ебздрогыч
Судя по интервью Тюкавина, Смолова - ребят все в целом устраивает. Что ж, ну так вам и надо тогда
Это не Динамо-это мусорная яма, а эти все Тюкавины хотят уехать в Европу, а наш родной клуб им до лампочки!!!
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Ответ tzasasa
Все всё видели. Вот только Тюкавина я вообще не видел.
Я видел Тюка,но, он плохо сегодня просматривался...
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Ответ Prise
А он играл разве сегодня? Не видел его на поле просто.
Не успел увидеть ....
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