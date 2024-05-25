«Барселона» представит Флика в качестве нового тренера в понедельник (Тоби Альтшаффль)

Теги Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханс-Дитер Флик возглавит «Барселону» в начале недели.

Как сообщает журналист Bild Тоби Альтшаффль, сейчас стороны занимаются согласованием последних деталей соглашения.

Ожидается, что немец будет представлен в качестве главного тренера «блауграны» в понедельник.

Ранее сообщалось, что работавший в «Баварии» и сборной Германии специалист подпишет двухлетний контракт.

Флик согласился получать на 30% меньше Хави из-за экономических проблем «Барселоны»

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12 комментариев
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Во время представления покажут лучшие моменты его карьеры, титулы и самую громкую победу
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Ответ Роман
Реалу не принципиально кто тренер в Барсе. Ведь раздвигают из года в год перед Реалом.
Роман, скромнее надо. Этот сезон Реала аномалия, в следующем чемпионом может стать например Атлетико
+2
-1
+1
Ответ Green grass
Во время представления покажут лучшие моменты его карьеры, титулы и самую громкую победу
Пике будет смотреть его презентацию также, как смотрел на 6, 7, 8 голы в 5 метрах
0
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0
Ответ Direct free kick
Роман, скромнее надо. Этот сезон Реала аномалия, в следующем чемпионом может стать например Атлетико
Удачи Атлетико💪 Может станут единственными кому под силу конкурировать с Реалом.
+1
-1
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