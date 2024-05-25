«Барселона» представит Флика в качестве нового тренера в понедельник (Тоби Альтшаффль)

Ханс-Дитер Флик возглавит «Барселону» в начале недели.

Как сообщает журналист Bild Тоби Альтшаффль, сейчас стороны занимаются согласованием последних деталей соглашения.

Ожидается, что немец будет представлен в качестве главного тренера «блауграны» в понедельник.

Ранее сообщалось, что работавший в «Баварии» и сборной Германии специалист подпишет двухлетний контракт.

Флик согласился получать на 30% меньше Хави из-за экономических проблем «Барселоны»