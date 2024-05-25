Флик и Деку считают приоритетом подписание топ-хавбека в «Барсу», рассматривается вариант с Киммихом. Возможны усиления в защите и на позиции вингера

Стали известны трансферное планы Ханси Флика в «Барселоне».

Немецкий тренер, как и спортивный директор Деку, считает приоритетной задачей подписание топ-полузащитника. Это ключевая позиция, которая нуждается в усилении. Здесь рассматривается вариант с Йозуа Киммихом.

Кроме того, Флик дал добро на подписание опорника Гидо Родригеса, который переходит из «Бетиса» на правах свободного трансфера.

Флик также обращает внимание на ситуацию в защите. Будут искаться варианты ее усиления. То же касается позиции левого защитника. Алекс Бальде провел не лучший сезон, и «Барса» готова его отпустить.

Во время предсезонки Флик будет просматривать двух защитников академии – Эктора Форта и Хулиана Араухо.

Кроме того, «Барса» попытается, если позволит бюджет, подписать вингера. На эту позицию рассматривается Нико Уильямс, стоимость которого оценивается в 60 млн евро.