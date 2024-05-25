Флик и Деку считают приоритетом подписание топ-хавбека в «Барсу», рассматривается вариант с Киммихом. Возможны усиления в защите и на позиции вингера

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Стали известны трансферное планы Ханси Флика в «Барселоне».

Немецкий тренер, как и спортивный директор Деку, считает приоритетной задачей подписание топ-полузащитника. Это ключевая позиция, которая нуждается в усилении. Здесь рассматривается вариант с Йозуа Киммихом.

Кроме того, Флик дал добро на подписание опорника Гидо Родригеса, который переходит из «Бетиса» на правах свободного трансфера.

Флик также обращает внимание на ситуацию в защите. Будут искаться варианты ее усиления. То же касается позиции левого защитника. Алекс Бальде провел не лучший сезон, и «Барса» готова его отпустить.

Во время предсезонки Флик будет просматривать двух защитников академии – Эктора Форта и Хулиана Араухо.

Кроме того, «Барса» попытается, если позволит бюджет, подписать вингера. На эту позицию рассматривается Нико Уильямс, стоимость которого оценивается в 60 млн евро.

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18 комментариев
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Ответ Pucheslav
В прошлом году не рассматривали ? Или Гюндогана и Ромеу было достаточно ?
А к Илкаю какие пртенензии?)Топ приобретение
+16
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+16
Если Флик приведет Киммиха, было бы очень круто
+9
0
+9
Ну Хави тоже хотел опорника типа Киммиха/Субименди и левого вингера, но денег хватило только на Ромеу
+8
-1
+7
Бальде отпускать не стоит. Он хорош в защите, просто в атаке толку мало. Его хотя бы не возили Васкесы и тд, в отличие от Канселу. Вдобавок для вертикального футбола Флика больше подойдёт Бальде с его скоростью и физикой, нежели Канселу
+3
0
+3
Защитник из академии Хулиан Араухо? Когда он в академию попасть успел?
+1
0
+1
Ответ Бронислав Каминский
А к Илкаю какие пртенензии?)Топ приобретение
Лучший в Ла Лиге по созданым моментам, чем не претензия?)
+1
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+1
Ответ usman703
Ну Хави тоже хотел опорника типа Киммиха/Субименди и левого вингера, но денег хватило только на Ромеу
Хави хотел Левандовски, рафинья, кунде,
+1
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+1
Ответ Armbull
Блин, не хочется спойлерить, но все же понимают, что Флик даже сезон не отработает и это будет дичайший провал?
Спойлер,это то что ты уже увидел и не хочешь рассказывать,чтоб интереса не пропало.
Тут не подходит слово Спойлер.Или ты побывал в будущем?
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Флик в курсе, что у Барсы особо денег на трансферы нет? Или Лапорта снова наобещал золотые горы?
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Все правильно, я бы даже сказал двоих полузащитников надо и цз, канселу и Феликса надеюсь флик не станет подписывать.
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Когда говорят середняк, всегда вспоминаю Барсу.
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Ответ Armbull
Да ладно!
Мармеладно!
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Ответ ЭкспертДиванный
Мармеладно!
Вау. У тебя что не камент, то кринж)))
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